Президент Володимир Зеленський подякував Прем’єр­-міністрові Саймону Гаррісу за системну нелетальну підтримку від його країни

Учора в Києві Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-­міністр Ірландії Саймон Гарріс підписали Угоду про підтримку України та співробітництво між двома країнами.

Новий пакет та розширення санкцій

Із початку повномасштабного російського вторгнення Ірландія надала гуманітарну, стабілізаційну та нелетальну військову допомогу Україні на суму майже 380 мільйонів євро. Цього року Ірландія зобов’язалася спрямувати нашій державі ще 128 мільйонів євро на нелетальну військову підтримку та щонайменше 40 мільйонів євро — на гуманітарну допомогу. Ірландія також надасть системи розмінування та обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів і надалі братиме участь у коаліції з розмінування. Крім того, країна вивчить інші потенційні шляхи підтримки в межах коаліцій спроможностей Контактної групи з питань оборони, таких, як ІТ­коаліція. Ірландія забезпечить постійну підготовку Збройних сил України через Місію ЄС з військової допомоги (EUMAM) в Україні.

Окремі блоки угоди окреслюють гуманітарну допомогу, а також підтримку щодо відновлення та реалізації реформ, зокрема на шляху України до членства в ЄС. Ірландія сприятиме притягненню рф до відповідальності, відшкодуванню збитків, завданих агресією, і подальшому посиленню санкційного тиску на росію.

Ірландія й надалі докладатиме дипломатичних зусиль для імплементації формули миру та братиме участь у діяльності робочих груп і реалізації конкретних елементів формули, зокрема в роботі міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Загалом Україна уклала вже 26 двосторонніх угод на виконання Спільної декларації G7, ухваленої у Вільнюсі 12 липня 2023 року.

Нейтральна військово, але не морально

Президент України і Прем’єр­міністр Ірландії провели переговори та зробили заяви. Глава Української держави повідомив, що вночі через російський ракетний удар у Львові загинули семеро людей і ще більш ніж 50 постраждали. Унаслідок російської атаки є поранені у Кривому Розі. Уже другу добу розбирають завали в Полтаві, де загалом постраждали майже 300 людей.

«У таких умовах ми в Україні особливо цінуємо кожен прояв підтримки нашої держави, наших людей і те, що Ірландія — держава військово нейтральна — не залишається нейтральною морально», — сказав Володимир Зеленський.

Президент подякував за незмінну підтримку України від Ірландії. Із початку повномасштабного російського вторгнення ця країна надала гуманітарну підтримку та допомогу українській інфраструктурі на 380 мільйонів євро.

Ірландія також бере участь у реалізації формули миру та підтримує санкції проти росії. Під час зустрічі Володимир Зеленський і Саймон Гарріс зокрема обговорили, як зробити санкційний режим ефективнішим.

«На жаль, досі росія може виробляти ракети на основі складників з різних країн. Також російська держава створює різні схеми для обходу санкцій. Усе це можна зупинити тільки сильною, вчасною та спільною роботою всіх країн, які цінують нормальний світовий порядок, заснований на правилах, і хочуть миру», — зазначив Президент.

Партнери сприятимуть відбудові

За словами глави Української держави, підписана двостороння угода щодо безпеки дасть змогу реалізувати весь потенціал співпраці між Україною та Ірландією, а також з партнерами в межах архітектури безпекових угод.

Саймон Гарріс запевнив, що Ірландія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. Він повідомив, що його країна надає додаткові 36 мільйонів євро гуманітарної допомоги.

«Ми ніколи не дозволимо, щоб це тривало і ставало нормою. І щоб такі події, які трапилися сьогодні вранці, ставали буденними», — наголосив Прем’єр­міністр Ірландії.

У межах візиту в Україну Саймон Гарріс відвідав громади в Київській області, які пережили російські удари та спробу окупації. Володимир Зеленський висловив сподівання, що участь Ірландії у відбудові України буде істотною.

Джерело: Офіс Президента