Офіційна зустріч Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з Прем’єр-міністром Словацької Республіки Едуардом Хегером на території Закарпатської області розпочалася з візиту очільників урядів двох держав на пункт пропуску «Ужгород — Вишнє-Нємецьке» на спільному українсько-словацькому кордоні.

Глави урядів оглянули перебіг реконструкції наявних та будівництво нових об’єктів інфраструктури пункту пропуску «Ужгород» у пасажирському напрямку.

«Реконструкція пункту пропуску «Ужгород» дасть змогу громадянам швидко й комфортно перетинати кордон зі Словаччиною та посилить взаємодію між нашими країнами. Тривають роботи з облаштування пішохідного руху. Передбачено модернізацію й технічне переоснащення пункту пропуску», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

На пункті пропуску «Ужгород» заплановано завершення реконструкції пасажирської ділянки, будівництво складу митного органу, відновлення навісів вантажного термінала та встановлення сканувальної системи для легкових автомобілів.

За інформацією Держприкордонслужби, буде відкрито вісім ліній для оформлення пасажирських транспортних засобів, зокрема дві — для автобусів і дві — для пішоходів. Це єдиний пункт пропуску зі Словаччиною, який проводить оформлення всіх транспортних засобів і пасажирів.

Наш Прем’єр зазначив, що сподівається на укладення необхідних угод зі Словаччиною, а це дасть змогу запровадити пішохідний та велосипедний рухи в пункті пропуску «Ужгород — Вишнє-Нємецьке». Удосконалення інфраструктури збільшить спроможність пункту.

Очільник уряду підкреслив, що Україна зацікавлена в розвитку співпраці зі Словаччиною в митній галузі. Одним з актуальних напрямів такої співпраці залишається обмін інформацією між митними органами обох держав і реалізація пілотного проєкту з обміну попередньою інформацією. Триває робота щодо можливості взаємного визнання результатів митного контролю товарів і транспортних засобів.

Денис Шмигаль разом зі словацьким колегою відвідав Ужгородську спеціалізовану загальноосвітню школу І—ІІІ ступенів №4, де навчання проводять українською мовою і поглиблено вивчають словацьку. Прем’єр зауважив, що і йому, і гостеві припав до душі освітній процес у школі.

«Співпраця у галузі культури й захист прав національних меншин завжди були пріоритетами у двосторонніх відносинах зі Словаччиною. Ми постійно працюємо над удосконаленням системи загальної середньої освіти в частині вивчення іноземних мов. У цьому можна переконатися на прикладі школи в Ужгороді з поглибленим вивченням словацької мови», — зауважив український урядовець. Він наголосив, що для України ключовим залишається збереження мережі шкіл з вивчення української мови (за аналогією з тим, як робить це Україна щодо вивчення словацької) та підтримка словацькою державою української освіти у Словаччині.

Того самого дня відбулися переговори очільників урядів України та Словаччини.

«Переговори стосувалися широкого спектра взаємодії. Насамперед вдячний колезі за підтримку Словаччиною територіальної цілісності й суверенітету України, сприяння Україні в реалізації курсу на членство в ЄС і НАТО. На початку листопада президенти обох країн підписали спільну декларацію про визнання європейської перспективи нашої держави. Вдячні нашим словацьким друзям за такий важливий для нас етап підтримки», — заявив Денис Шмигаль після тривалих і плідних переговорів.

Він зауважив, що Словаччина — один із ключових партнерів України в галузі енергетики. Тож ішлося про можливості збільшення поставок природного газу в Україну через територію Словаччини. Це може відбуватися відповідно до домовленостей операторів газотранспортних систем обох країн.

«Упевнений, що Словаччина сприятиме синхронізації об’єднаної енергосистеми України з енергосистемою континентальної Європи, що має відбутися до 2023 року. Об’єднання наших ринків значно підвищить рівень енергобезпеки всієї Центрально-Східної Європи», — переконаний Прем’єр.

Щодо транспортної галузі, то, за його словами, важливою складовою взаємодії може стати забезпечення залізничних контейнерних перевезень на маршруті Азія — Європа.

«Україна проводить роботу з організації перспективних логістичних схем таких перевезень українською залізницею. Для наявних контейнерних поїздів розроблено графіки руху. Пропускна спроможність Української залізниці дає змогу залучати додатковий вантажопотік, у чому наша держава зацікавлена. Так само в контексті перевезень на маршруті Азія — Європа зацікавлені у створенні зі Словаччиною мультимодальних логістичних терміналів з обробки вантажів на українсько-словацькому кордоні. Це сприятиме активізації співпраці й дасть потужний імпульс соціально-економічному розвитку прилеглих регіонів наших країн», — переконаний Денис Шмигаль.

Сторони обговорили питання розвитку прикордонної інфраструктури, перспективу відкриття нових пунктів пропуску та організації спільного прикордонно-митного контролю.

Денис Шмигаль підкреслив, що задля активізації співпраці важливо використовувати двосторонні механізми. Найближчим часом, згідно з домовленостями, буде визначено дати проведення засідань українсько-словацької змішаної комісії з питань економічної, промислової, науково-технічної співпраці, міжурядової комісії з питань транскордонної співпраці, комісії з питань національних меншин, освіти та культури.