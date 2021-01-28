У двосторонні відносини України та Угорщини кінець минулого року приніс події негативного характеру. Але початок цього року дав шанс відкрити нову сторінку на основі принципу взаємної поваги. На цьому наголосили міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, який відвідав Київ з робочим візитом.

«Радий вітати мого колегу і друга Петера Сіярто. Вдячний йому за готовність відновити конструктивний діалог. Тож наші переговори пройшли конструктивно й предметно. Підтвердили, що зустріч між лідерами наших країн залишається на порядку денному. Наполегливо працюватимемо, щоб вона пройшла максимально результативно та відкрила нову сторінку у двосторонніх відносинах на основі принципу взаємної поваги», — заявив Дмитро Кулеба на спільній пресконференції за підсумками переговорів.

Проте міністр зауважив суттєву перешкоду для розвитку цих відносин: емоції та підозри.

«Я і Петер Сіярто погоджуємося, що до українсько-угорських відносин потрібно підходити з гарячим серцем, але з холодною головою. Категорично засуджую будь-які прояви неповаги до угорської громади України. Вважаю неприйнятною і будь-яку антиукраїнську риторику, яка лунає від окремих кіл в Угорщині. Нема жодних підстав вважати, що українські угорці схильні до сепаратизму і що Українська держава хоче завдати будь-якої шкоди українським угорцям Закарпаття. Ми одна країна, одне суспільство. І такими будемо завжди», — констатував Дмитро Кулеба.

Петер Сіярто висловив вдячність Дмитрові Кулебі за запрошення і наголосив, що перемовини засвідчили здатність зупинити погіршення відносин між двома країнами, які останнім часом розвивалися не в найкращому напрямі, і спрямувати їх у добре русло.

«Для нас дуже важливі угорці Закарпаття. На них ми дивимося як на можливість єднання з Україною. Коли підтримуємо спільноту угорців Закарпаття, то підтримуємо й допомагаємо відносинам між нашими державами. Тож хочемо, щоб українці саме так сприймали підтримку угорців Закарпаття Угорщиною. Завжди підтримували суверенітет та інтеграцію України. Тому звинувачення, пов’язані із сепаратизмом, не мають жодного сенсу. І Україна, й Угорщина хочуть, щоб Закарпаття стало історією успіху, тому докладатимемо зусиль для її поширення. Угорщина вже підтримує різні проєкти на Закарпатті та розробляє нові (щодо мостів, автострад, нових прикордонних пунктів). Готові надати кредит 50 мільйонів євро на будівництво доріг», — розповів Петер Сіярто. Він переконаний, що з українсько-угорських відносин треба вилучити всі радикальні прояви.

«Домовилися створити робочу групу для консультацій щодо втілення в життя закону про освіту. Якщо вони будуть успішними, то вилучимо дуже багато чинників непевності. Ідеться про 40 шкіл, які діють у населених пунктах з населенням меншим за 50 тисяч, кількість годин угорської мови. Українська сторона запевнила в готовності до конструктивного вирішення питань, що допоможе просуванню відносин. Українська сторона запевнила, що триватимуть консультації з угорською нацменшиною й щодо закону про нацменшини», — акцентував Петер Сіярто.

Добрі наміри Угорщини щодо України Петер Сіярто ще раз підкреслив тим, що його країна й надалі надаватиме Україні гуманітарну допомогу зокрема в оздоровленні дітей зі сходу, підтримці медсистеми в боротьбі з коронавірусом (днями передала 50 апаратів ШВЛ, 46 із яких отримали не закарпатські лікарні).