Як найбільший наш іноземний інвестор банк прихильний до України та має амбітний порядок денний на 2021 рік

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо. Під час зустрічі сторони обговорили розвиток подальшої плідної двосторонньої співпраці й підготовку нових спільних успішних проєктів.

Денис Шмигаль привітав Оділь Рено-Бассо із призначенням на посаду президента ЄБРР, зазначивши, що Україна сподівається на подальший розвиток плідного взаємовигідного партнерства.

«Дуже вдячні за фахову підтримку ЄБРР, зокрема у розв’язанні питань реформування й поліпшення корпоративного управління ключових державних підприємств. Це надзвичайно складна, але дуже важлива реформа, і все можливе для її прогресу було здійснено завдяки нашим спільним зусиллям», — зазначив Прем’єр-міністр.

Інфраструктура та енергосектор

Глава уряду підкреслив, що українська сторона особливо зацікавлена в реалізації з Європейським банком реконструкції та розвитку спільних проєктів модернізації й подальшого розвитку транспортної інфраструктури та підтримки енергетичного сектору, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

«Ми пропонуємо ЄБРР долучитися до впровадження нових концесійних проєктів, зокрема програми державно-приватного партнерства у дорожній галузі», — сказав Денис Шмигаль.

Україна сподівається на подальшу конструктивну співпрацю з ЄБРР, яка дасть змогу не лише розширити діапазон галузей і напрямів діяльності, а й забезпечити позитивну динаміку кількості проєктів і досягнення якісних, очікуваних і вагомих результатів.

Оділь Рено-Бассо зауважила, що Європейський банк реконструкції та розвитку й надалі підтримуватиме впровадження реформ, які сприяють стабільному й передбачуваному бізнесклімату в Україні.

«Як найбільший іноземний інвестор у країні ЄБРР прихильний до України та має амбітний порядок денний на 2021 рік. Ми й надалі зосереджуватимемося на приватному секторі, зокрема на банках і малому бізнесі, та на проєктах, що сприяють озелененню економіки», — зазначила президент ЄБРР.

Вкладаємо душу, віру та кошти

А напередодні з очільницею ЄБРР зустрівся Президент Володимир Зеленський. «Україну та ЄБРР пов’язують добрі відносини й багато важливих проєктів, у які наша країна вкладає душу, а ЄБРР — віру та гроші. Ми вважаємо вас одним зі стратегічних фінансових партнерів. Для нас дуже важливі ці відносини», — наголосив Президент.

Він розповів про важливі закони, які допоможуть залучити інвестора до реалізації інфраструктурних проєктів. Це закони про концесію та велику приватизацію. Він наголосив, що приватизація на сьогодні — один із пріоритетів і запросив Європейський банк реконструкції та розвитку долучитися до цього напряму.

Україна планує розвивати державно-приватне партнерство у дорожній галузі. ЄБРР інвестуватиме у реконструкцію та будівництво українських доріг. Банк надав кредит Державному агентству автомобільних доріг на розвиток дорожньої інфраструктури, повідомляє Офіс Президента.

«Дуже важливо підтримувати інфраструктурні проєкти в нашій державі, адже якісні дороги, мости й соціальна інфраструктура важливі для кожного українця. Завдяки інфраструктурним проєктам ми створили 190 тисяч робочих місць тоді, коли через пандемію COVID-19 багато хто втрачав роботу», — зазначив Президент.

Обговорено й питання розвитку аграрного сектору. «Доцільно активно інвестувати в сільське господарство. Нам потрібно чимало інвестицій у модернізацію інфраструктури зрошення. Її відбудова буде потужним кроком у розвитку сільського господарства та України як гравця на міжнародному аграрному ринку», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент нагадав, що в Україні вже відновлено архітектуру антикорупційних органів, а Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкти про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя.

Що поліпшить бізнесклімат

Глава держави наголосив, що в Україні триває реформа правоохоронних органів, і повідомив про підписання закону про створення Бюро економічної безпеки. Новостворене бюро забере на себе функції нагляду за економічними злочинами у правоохоронної системи, що сприятиме розвитку бізнесу та поліпшенню інвестиційного клімату в нашій державі.

«Судова реформа — серед найскладніших викликів, однак упродовж трьох років ми повністю її завершимо і створимо прозору, ефективну судову систему в Україні», — сміливо пообіцяв Володимир Зеленський.

Було обговорено реформу енергетичного сектору. Президент розповів, що держава відновила контроль над публічним акціонерним товариством «Центренерго» — одним з найбільших підприємств енергетичної галузі країни. Володимир Зеленський зауважив, що Україна зацікавлена у створенні ринкових умов у всіх секторах економіки.

Ішлося під час зустрічі й про реалізацію програм енергоефективності, зокрема впровадження енергоощадних технологій у житловому господарстві, що має дати відчутний позитивний ефект. Президент зазначив, що наша країна зацікавлена в залученні інвесторів до проведення прозорої приватизації.

Обговорили продовження реформи фінансового та банківського секторів України. Президент ЄБРР схвалила реформи, які втілюють у різних галузях української економіки, і висловила сподівання на подальшу плідну співпрацю.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»