Радники з питань національної безпеки держав — членів Коаліції охочих обговорили з топпосадовцями конкретні напрацювання й деталі мирного процесу та необхідні гарантії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з радниками з питань національної безпеки держав — членів Коаліції охочих, які перебували в Києві. Він подякував державам-партнерам за послідовну підтримку України під час повномасштабного російського вторгнення.

«Зараз у нас нова хвиля, новий шанс закінчити цю війну, і ми вдячні, що на дипломатичному шляху ми також не самі, тож дякую вашим лідерам», — сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив: важливо обговорити конкретні напрацювання й деталі мирного процесу, необхідні гарантії безпеки, які нададуть держави-партнери.

«Ми дуже хотіли поділитися документами, які вже маємо і щодо яких нам потрібна ваша підтримка та спільна робота. У нас є план послідовності дій, це дуже важливо — що за чим ми готові робити», — зазначив глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що лише сильний і спільний тиск на росію Сполучених Штатів Америки та Європи може змінити її розрахунки.

«росія не виявила справжнього бажання прагнути миру. Натомість вона продовжує свою агресивну війну, насильство та нестабільність, використовуючи переговори як тактику для виграшу часу. Вона використовує провокації та маніпуляції, щоб зірвати прогрес у мирному процесі», — зазначив Президент.

На зустрічі обговорили всі напрацювання трьох панелей між українською переговорною командою і представниками країн — членів Коаліції охочих. Обговорення стосувалися трьох напрямів: рамкового мирного плану, гарантій безпеки, а також відбудови й економічного відновлення України.

Наступні кроки — зустріч начальників генеральних штабів 5 січня та зустріч на рівні лідерів 6 січня в Парижі. Президент зазначив, що після цих контактів можна буде підготувати спільну зустріч із представниками США.

У зустрічі в Києві взяли участь представники Великої Британії, Данії, Естонії, Іспанії, Італії, Канади, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Фінляндії, Франції, Швеції, Європейської ради, Європейської комісії та НАТО.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко разом з віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою та міністром економіки, довкілля та сільського господарства Олексієм Соболевим взяла участь в економічному блоці консультацій з радниками з питань національної безпеки 15 країн-партнерів, Європейської Ради, Єврокомісії та НАТО, до якого долучився в онлайн-форматі представник Президента США Стівен Віткофф.

«З європейськими й американськими партнерами працюємо зокрема над планом економічного процвітання — Ukraine prosperity plan, який є спільною програмою України, США, ЄС та країн G7 з повоєнного відновлення та економічного зростання нашої держави на десять років, — зазначила Юлія Свириденко. — За нашими оцінками, потреба України на цьому напрямі становить 800 мільярдів доларів США. Ці кошти ми маємо на меті залучити через публічний капітал у вигляді грантів, позик та приватні інвестиції у галузях інфраструктури, енергетики, промисловості та розвитку людського капіталу».

План містить систему інструментів для відбудови, економічної трансформації та модернізації української економіки: гарантії, механізми розподілу ризиків, змішане фінансування, інвестиційні платформи й фонди.

«З усіма партнерами ми маємо спільне бачення того, що вступ України в ЄС є наріжним каменем розвитку нашої економіки. Адже фундаментом цієї роботи будуть реформи, які Україна здійснює в рамках євроінтеграції. Однак економічне процвітання неможливе без повноцінних надійних безпекових гарантій для України», — зазначила очільниця уряду.

«Важливо, що план пропонує єдине стратегічне бачення та скоординований підхід, а не окремі ініціативи. Він зосереджений не лише на відбудові зруйнованого, а й на економічній трансформації та модернізації, щоб Україна мала сильну конкурентну економіку, соціальну стійкість та високу обороноздатність і цим підсилювала європейську й світову безпеку», — зазначив Олексій Соболев.

Кошти передбачено залучити через публічний, приватний капітал та змішані джерела фінансування. Інструментами для цього стануть гарантії, механізми розподілу ризиків, змішане фінансування та структуровані інвестиційні платформи й фонди, спрямовані на пріоритетні сектори: інфраструктуру, енергетику, промисловість та людський капітал.

Як зазначив Олексій Соболев, такі домовленості йдуть разом з безпековою рамкою, адже без безпеки не буде економічного процвітання України.

Учасники зустрічі домовилися продовжувати роботу і докладно опрацювати джерела реалізації економічного плану протягом найближчих тижнів у форматах зустрічей в європейських столицях.

Джерела:

Офіс Президента

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарств