Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив подальшу співпрацю під час зустрічі з місією МВФ

Учора відбулася зустріч Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з місією Міжнародного валютного фонду на чолі з її головою Гевіном Греєм. Ішлося про підтримку України та подальшу співпрацю.

Глава уряду відзначив успішні сім попередніх переглядів програми, що дало змогу залучити фінансові ресурси для підтримки макроекономічної стабільності країни. Загалом, за словами Дениса Шмигаля, Україна отримала майже 10,1 млрд дол. за час програми EFF.

Прем’єр-міністр зазначив, що місія фонду завершує роботу над восьмим переглядом програми, який передбачає транш обсягом 500 млн дол. США.

«Розраховуємо на позитивний результат для нашої держави», — наголосив Денис Шмигаль та додав, що уряд продовжує реформування економіки, впроваджуючи системні зміни. Серед пріоритетів він назвав удосконалення механізмів управління публічними інвестиціями, роботи митниці, поліпшення інвестиційного клімату.

На зустрічі йшлося про залучення фінансового сектору до процесів відновлення України. Сторони обговорили інвестиції у відбудову та використання заморожених російських активів.

«Україна віддана курсу змін, які здійснюються у тісній співпраці з фондом. Переконався, що МВФ залишається надійним партнером України, і ми високо цінуємо його довіру та підтримку у складні часи для нашої держави. Спільно працюємо над збереженням фінансової стабільності та розвитком економіки для успішного майбутнього України на шляху до ЄС», — наголосив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Україна одержала понад 12,8 млрд дол. США бюджетної підтримки тільки від МВФ. Міжнародний валютний фонд — третій найбільший партнер України за обсягом спрямованої фінансової допомоги (після ЄС та США).

Фокус — прифронтові регіони

Стратегія забезпечення житлом, нові підходи до відновлення інфраструктури та підготовка до Міжнародної конференції з відновлення України (URC-2025) — ці теми стали головними під час чергової зустрічі представників Міністерства розвитку громад та територій з місією Міжнародного валютного фонду.

Нині в Україні понад 350 тисяч об’єктів цивільної інфраструктури зруйновано або пошкоджено внаслідок війни, 70% з яких сконцентровано у прифронтових регіонах. Понад 100 тисяч об’єктів відновлено.

Найбільших втрат зазнав житловий сектор. За даними звіту RDNA4, потреби України у відновленні 2025 року оцінюють в 17,3 млрд дол. США.

«Унаслідок повномасштабного вторгнення росії економічна активність зі східних регіонів України змістилась на захід. Це зумовлено внутрішнім переміщенням наших громадян та релокацією бізнесу. Спільно з міжнародними партнерами працюємо, щоб забезпечити відновлення у прифронтових регіонах, адже це запорука економічної стабільності в Україні», — зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Підготовка до головної платформи з відновлення

Під час зустрічі окрему увагу було приділено підготовці України до Міжнародної конференції з відновлення (URC-2025). Це ключова можливість для українських громад заявити про свої потреби та заручитися міжнародною підтримкою.

«Одне з наших головних завдань — продемонструвати міжнародним партнерам реальні досягнення у відновленні. Ми не говоримо про абстрактні плани, говоримо про громади, які вже будують нові школи, лікарні, дороги. І ми прагнемо, щоб це стало підставою для укладення нових угод на підтримку України», — розповіла перший заступник міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум.

Публічні інвестиції та рішення для ВПО

Обговорили також реформу управління публічними інвестиціями (PIM), що базується на європейських принципах прозорості та ефективності. Основний інструмент її реалізації — цифрова платформа DREAM.

«Європейські країни впроваджували такі реформи від трьох до п’яти років, Україна, на жаль, не має такої розкоші, як час. Проте для нас важливо, щоб під час упровадження PIM врахувати потреби громад, підвищити їхню інституційну спроможність, скоординувати їхні дії. Тут ми бачимо значну роль Агентства відновлення як центру експертизи для аналізу технічних рішень і напрацювання проєктів-зразків для подальшого їх масштабування на всій території країни», — наголосила заступник міністра Марина Денисюк.

Майже 4,5 мільйона українців залишаються внутрішньо переміщеними особами. У Мінрозвитку акцентували на комплексному підході до розв’язання житлових проблем ВПО: компенсації за зруйноване майно, програма «єВідновлення», запровадження механізмів соціального житла.

«Наше завдання — комплексний підхід до підтримки внутрішньо переміщених осіб. Для досягнення стійких результатів у цьому напрямі потрібна подальша підтримка реформування житлового законодавства. Говоримо про створення фонду соціального житла, розвиток програми компенсацій «єВідновлення» і створення доступних програм для економічно активних громадян», — наголосила заступник міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська.

Міністерство дякує представникам МВФ за плідний діалог. Спільна робота з міжнародними партнерами — це не лише про ресурси, а й про досвід, довіру і стратегічне бачення майбутнього України.

Джерела: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Міністерство розвитку громад та територій