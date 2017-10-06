Київський міжнародний економічний форум відбувся у столичному Конгресно-виставковому центрі «Парковий» нинішньої осені вже вдруге. Його, як і раніше, відкривав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Глава уряду вкотре нагадав присутнім, що Україна демонструє економічне зростання.

«Це якісна позиція для того, щоб змінити модель економіки, розпочати створювати додану вартість всередині країни і довести світу, що Україна насправді надійний партнер для інвестування та запровадження інновацій, — переконаний він. — Глобальний світ дивиться на Україну як на надійного партнера. Україна розпочинає зростання. Багато країн борються за те, щоб зробити свою економіку міцною, забезпечити високу якість життя, і конкуренція в світі очевидна».

Він говорив про те, що нині важко знаходити рішення, які б допомогли державам вийти в лідери і залишатися тривалий час на цій позиції. У цьому контексті йшлося про непростий шлях України, десятиліття втрачених для нас можливостей. «Але нині маємо історичний шанс стати великою економічно сильною та розвиненою країною. І можливо, це найбільший шанс на континенті. Маємо багато сфер, які потребують модернізації та змін, — від національного законодавства до впровадження інноваційних рішень та зміни моделі економіки держави», — продовжив думку Прем’єр.

Він підкреслив, що економічне зростання залишається пріоритетом роботи уряду. Наступного року, згідно з його очікуваннями, цей показник має сягнути 3% і навіть зрости, якщо парламентарії підтримають усі урядові ініціативи.

Наступний крок — проведення реформ і реалізація планів та погоджених пропозицій. Серед таких і проведення прозорої приватизації, й залучення інвестицій та технологічних нововведень, й подальший розвиток інструментів роботи з інвесторами через Офіс із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest і Національний комітет з промислового розвитку, це і розвиток освіти, і створення технологічних парків у новому законодавчому полі.

«Маємо свої лідерські позиції у світі. Але знаю і те, що в інших куточках світу, де створюється інноваційний продукт, присутній український інтелект. Ми маємо зробити все для того, щоб використовувати цей інтелект в Україні і створювати продукт в Україні, — цитує слова Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну. — Тож наше завдання — сформувати законодавство для створення індустріальних парків. Ми вперше закладаємо в проект державного бюджету на 2018 рік фінансування Фонду підтримки інновацій. Ми тільки розпочинаємо цей шлях, але точно знаю, що інновації та інноваційні рішення неодмінно розвиватимуться».

Глава уряду висловив переконання, що до кінця 2017 року парламент має ухвалити новий закон про приватизацію. Роботі Офісу із залучення і підтримки інвестицій при Кабінеті Міністрів також приділили досить уваги. За словами Прем’єра, ця структура супроводжує інвестиційні проекти на суму 600 мільйонів доларів. «Ми створили Офіс підтримки інвестицій. Це абсолютно новий інститут, який повністю супроводжує великі інвестиційні проекти, кейси приблизно на 600 мільйонів доларів», — уточнив Володимир Гройсман.

Уряд планує створити й регіональні центри на місцях. Усе заради того, щоб бізнесу було комфортно в Україні.

До слова, Київський міжнародний економічний форум відбувається за підтримки Українського союзу промисловців і підприємців та Фонду KFund. Уже вчетверте у межах цього форуму Прем’єр спілкується з бізнесменами на економічну тематику. КМЕФ вважається великою дискусійною платформою. Вона об’єднала 1500 делегатів із 30 країн. А партнерами форуму виступають 39 провідних компаній України й світу. Усі вони представляють різні галузі економіки, зокрема IT, телекомунікації, автопром, банківський сектор тощо.