Президент Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда у Варшаві підписали спільну двосторонню декларацію про європейську перспективу України, тобто майбутню належність до Євросоюзу. Це вже другий подібний документ, укладений Україною з державою ЄС, — у березні цього року було підписано декларацію з Литвою.

Спільну декларацію про підтримку Варшавою європейських прагнень Києва підписано під час урочистостей з нагоди 230-ї річниці ухвалення Конституції Речі Посполитої. Це був перший у Європі й другий у світі сучасний Основний закон держави, що набув чинності.

«Польща готова всебічно підтримувати європейські та євроатлантичні прагнення України. У цьому питанні Варшава безперервно підтримує Київ», — прокоментував підписання декларації Володимир Зеленський на спільному брифінгу за підсумками двосторонніх перемовин. І подякував Польщі за те, що вона завжди захищає суверенітет і територіальну цілісність України і не підтримує російську окупацію українського Кримського півострова.

Системна робота триває

У спільній декларації відзначено намір України подати заявку на членство в ЄС у майбутньому після імплементації положень Угоди про асоціацію за умови дотримання Копенгагенських критеріїв, і Польща підтримуватиме Україну на цьому шляху.

Зазначено, що в контексті нещодавно озвученої ідеї щодо проведення саміту за участю президента Європейської ради Шарля Мішеля та лідерів асоційованих країн «Східного партнерства», Україна готова посилити європейську спільноту разом з Грузією та Молдовою.

Лідери України та Польщі відзначили потребу в стратегічному перегляді європейської політики сусідства та «Східного партнерства», щоб гарантувати політику відкритих дверей для тих асоційованих партнерів, які мають європейські прагнення й відповідають визначеним умовам і критеріям.

Логічно, що коаліція на підтримку членства України в ЄС почала формуватися саме з Литви та Польщі, які є стратегічними партнерами нашої держави. Але триває системна робота з усіма державами — членами ЄС для отримання змістовної політичної підтримки на шляху України до ЄС.

Україна здійснює трансформацію, яка наближає її до реалізації цієї мети. Реформи, які протягом десятиліть відкладали або впроваджували лише частково, нарешті забезпечують законодавчо й посилюють державу на інституційному рівні. Економічні відносини в Україні набувають необхідної прозорості для стійкого зростання. Імплементуючи Угоду про асоціацію з ЄС, Україна просунулася так далеко, що модернізація Угоди цілком справедливе завдання, над яким вона працює з європейськими партнерами.

«Українці вже впливають на нашу спільну європейську долю. Саме на нашій землі вирішується, яким буде майбутнє Європи. Ми забезпечимо повноцінну інтеграцію України до співдружності європейських країн, і це засвідчить, що базові цінності свободи, демократії та рівності на нашому континенті є ключовими елементами масштабного прогресу та розвитку», — цитує слова Президента його Офіс.

Важливі сигнали

Володимир Зеленський від імені українського народу привітав Польщу з 230-річчям Конституції та відзначив, що ця дата — велике свято як для польського народу, так і для всієї Європи. Він зауважив, що ті історичні питання, які існують між нашими країнами, невдовзі буде врегульовано, бо цього прагнуть обидві сторони.

Глава Української держави повідомив, що запросив Анджея Дуду та першу леді Польщі взяти участь у саміті Кримської платформи, який відбудеться під час святкування 30-річчя Незалежності України в серпні цього року.

«Для нас це дуже важливо, бо це буде перший важливий саміт за участю наших друзів і партнерів, пов’язаний з деокупацією українського півострова Крим», — зазначив Президент.

Під час візиту Володимира Зеленського до Варшави відбулася також дискусія лідерів України, Естонії, Латвії, Литви та Польщі щодо спільного майбутнього держав у Європі та основних викликів, які постали перед європейцями. Те, що невід’ємними цінностями для країн є свобода, суверенітет, територіальна цілісність, демократія, верховенство права, рівність і солідарність, було відображено в підписаній п’ятисторонній декларації.

У документі зазначено, що Європа, яка об’єднується, має бути відкритою для всіх країн і народів, які поділяють спільні цінності. Це важливий сигнал підтримки євроінтеграційних прагнень України.

Лідери держав у декларації зауважили, що пишаються досягненнями теперішньої співпраці в регіоні, усвідомлюють виклики, з надією дивляться в майбутнє. Вони з розумінням і підтримкою ставляться до устремлінь усіх націй регіону, яких поєднує спільна історична доля і які прагнуть користуватися благами свободи й демократії, відважно вимагаючи поваги до своїх прав.

«Для всіх нас солідарність народів, особливо в умовах сучасних загроз для нашої спільної безпеки, один із наріжних каменів миру, стабільності, розвитку, добробуту й стійкості. Ми віддані продовженню діалогу й співпраці», — констатовано в декларації.

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