Наш незламний захисник, який 1222 дні був у неволі за жорстокими та несправедливими обвинуваченнями, повернувся додому

Виправданий апеляційним судом Мілана (Італія) український нацгвардієць Віталій Марків 4 листопада нарешті повернувся до Києва.

Нагадаємо, що заступник командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старший сержант Віталій Марків — учасник війни на Донбасі, воював із позивним «Італієць». Його затримали 30 червня 2017 року в Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі та російського перекладача Андрія Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під час бойових дій під Слов’янськом.

12 липня 2019 року суд присяжних у місті Павія засудив Віталія Марківа до 24 років ув’язнення.

Боротися за правду було непросто

20 листопада 2019 року Україна подала апеляційну скаргу на його вирок. Розгляд скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікувався навесні 2020 року, однак початок апеляційного процесу було заблоковано через пандемію COVID-19. У скарзі сторона захисту просила остаточно і беззастережно виправдати українського військового.

2 вересня 2020 стало відомо, що адвокати Віталія Марківа подали до Апеляційного суду присяжних Мілана нові виправдувальні докази.

1 жовтня Апеляційний суд Мілана постановив зробити новий переклад допитів і розмов Віталія через те, що перекладачка його свідчення відмовилася від свого перекладу.

15 жовтня в Мілані відбулося третє засідання апеляційного суду, на якому вже заслухали висновки дослідження щодо розмови Марківа зі співкамерником про загибель італійського репортера.

А 24 жовтня на попередньому засіданні захист нашого нацгвардійця надав Апеляційному суду незаперечні докази його невинуватості.

Третього листопада апеляційний суд Мілана повністю виправдав Віталія Марківа і його відпустили з в’язниці.

«Ми захисники, ми не окупанти. Ця перемога — в пам’ять усім загиблим військовим», — сказав Марків після винесення вироку суду.

Перемога справедливості

Того ж для Президент України Володимир Зеленський на сайті Офісу Президента привітав звільнення нашого військового. Глава держави особисто проводив перемовини щодо звільнення Віталія Марківа з очільниками Італії з проханням сприяти перегляду справи заради винесення справедливого рішення.

«Одна помилка перекладу могла призвести до руйнування долі нашого нацгвардійця. І всією країною ми пильно стежили за справою Віталія, переймалися. Звільнення нацгвардійця Марківа — це перемога справедливості. Щиро дякую італійській стороні і всій команді, яка працювала задля досягнення цієї справедливості. Без участі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, українських дипломатів, Офісу Президента нам не вдалося б витягнути Віталія з в’язниці. Всіх нас вітаю. Це справді свято. Справедливість має завжди торжествувати», — зазначив Володимир Зеленський.

Своєю чергою Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук наголосив, що справедливість перемогла. «Перемогли всі небайдужі, хто боровся за звільнення нашого співвітчизника. І Україна у своїй боротьбі теж переможе. Вітаю Віталія Марківа! Чекаємо на рідній землі!»

Нарешті на рідній землі

А 4 листопада о 13.40 на аеродромі Нацгвардії в столиці літак із Віталієм Марківим зустрічали його дружина Діана, представники Нацгвардії, які служили з ним у 2014 році, журналісти та небайдужі українці. Після приземлення на борт літака піднялися прикордонники та лікарі, які провели всі необхідні процедури.

Вийшовши з літака, Віталій, передусім, розгорнув прапор України та вперше за понад три роки обійняв дружину. За ним на українську землю зійшли Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, які доклали багато зусиль, щоб ця подія відбулася.

Після виконання Державного гімну України, Віталій привітався з країною, співвітчизниками і побратимами, зазначивши, що завершилася одна із найважливіших його битв. І повне виправдання — для нього це найважливіша особиста перемога над підлістю пропаганди, яка мала на меті зганьбити не лише його, а й збройні формування України та весь наш народ. Але він дав собі обіцянку вистояти і зробив це. «Справедливість є, правда існує і вони завжди перемагають», — наголосив нацгвардієць.

Відповідаючи на запитання журналістів, головним аргументом на свою користь у суді він назвав правду. А також великі спільні зусилля української дипломатії. «Борітеся — поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая!», — процитував він рядки з Тараса Шевченка.

У найближчих планах український військовий назвав велике бажання провести час із дружиною та родиною. Далі — продовжити службу в лавах Нацгвардії.

Потім він також вперше за понад три роки дуже емоційно обійнявся з побратимами з батальйона Кульчицького та відбув на зустріч із Президентом.

Далі буде

Спілкуючись із журналістами, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зазначила, що прогнозує звернення сторони обвинувачення до Касаційного суду Мілана. Та, за її словами, спочатку 90 діб треба дочекатися резолютивної частини рішення. Потім сторона обвинувачення може подати скаргу.

«А тоді ми будемо знову захищати те, що наш Віталій не винен, у Касаційному суді. Звичайно, це робитимуть адвокати. Касаційний суд може або підтвердити рішення Апеляційного суду, або передати справу на розгляд в Апеляційний суд іншого регіону. Але ми, безумовно, будемо дотримуватися всіх норм Європейської конвенції з прав людини і захищатимемося», — наголосила вона.

І додала, що чи подаватиме Віталій Марків позов до Європейського суду з прав людини, вирішуватиме він сам та його адвокати. Та на сьогоднішній день є всі підстави, щоб це зробити.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»