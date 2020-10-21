Щорічне послання до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України Президент Володимир Зеленський розпочав з теми, про яку раніше ніхто й не думав ні в Україні, ні у світі, — COVID-19. Він нагадав, що з початком поширення коронавірусу було вжито жорстких, але ефективних заходів. «Ми обирали між двома сценаріями — поганим та ще гіршим. Удар по економіці через карантин чи величезна кількість хворих і померлих? Звісно, вибрали перший варіант. І вдалося зберегти життя тисячам українців та виграти дуже цінний час. Бо навіть медичні системи найуспішніших країн були не готовими до коронавірусу, а наша медицина — тим паче. Була зруйнована система лабораторій — в Україні їх було аж цілих п’ять. Зараз — у десятки разів більше. Подолано дефіцит засобів індивідуального захисту. Підвищено зарплати медикам, що протидіють COVID-19», — зазначив він.

Президент наголосив, що Україна витримала перший етап та пройшла його з мінімальними втратами. «Так, є прогнозоване скорочення економіки та ВВП. Але порівняно з багатьма європейськими країнами наше падіння менше. Як і відсоток смертності від COVID-19. Не маємо права розслабитись. Протидія COVID-19 триває. Адаптивний карантин і менш суворі заходи безпеки були необхідні для відновлення економіки України. Та це не скасовує елементарних правил. Маска на вашому обличчі — це безпека інших людей», — звернувся Володимир Зеленський до всіх громадян, які, незважаючи на страшні щоденні цифри, або взагалі не носять масок, або роблять це для галочки.

Глава держави закликав українців бути згуртованими. Адже не раз доведено, що, коли українці згуртовані, вони можуть перемогти будь-які віруси — хоч з Китаю, хоч від північного сусіда.

Цінна міжнародна підтримка

Підсумувавши зроблене, Президент акцентував: «Основа мого звіту — логічна, але нетипова. Бо зазвичай про цей документ після перемоги президенти воліють не згадувати. Це передвиборча програма. Пункт, який не був першим, але є найголовнішим для мене і, переконаний, для всіх українців, — це завершення війни на Донбасі, настання миру, повернення наших людей та повернення наших територій».

Володимир Зеленський зауважив, що вдалося розблокували нормандський процес, заблокований з 2016 року, звільнити та повернути рідним 136 українців. «Ми боремося за кожного українця — і військового, і цивільного. Процес звільнення наших громадян триває, пам’ятаємо про всіх, хто досі в полоні, і робимо все для їхнього повернення», — запевнив він.

Говорячи про припинення вогню на Донбасі, глава держави зазначив, що режим тиші триває 86-й день поспіль — найдовше за роки війни. Він не назвав цей режим ідеальним і говорив про спроби його зірвати, але зазначив: треба визнати, що кількість пострілів суттєво зменшилась. «Коли місцеві жителі кажуть, що не слухають новини про «тишу», бо чують реальну тишу, — це дає надію», — підкреслив він.

І додав, що Європейський Союз, США, Канада, Велика Британія, Туреччина та інші партнери продовжують незмінну підтримку України, що наші дипломати безперервно працюють для підготовки наступного нормандського саміту в Берліні. В Україні очікують на його найскоріше проведення і продовження діалогу та руху задля настання бажаного миру.

«Ми не забуваємо, що і в Криму, і на окупованому Донбасі живуть наші громадяни. І маємо дбати про них та боротися за них. Мир на Донбасі та деокупація Криму — мої ключові пріоритети. На жаль, у порядку денному нормандського формату ніколи не було питання Криму. Але воно було, є й буде завжди у нашому порядку денному. Допоки Крим залишається окупованим, а українці та кримські татари зазнають регулярних переслідувань, світ не має забути про Крим. Ми повернули питання Криму в міжнародний порядок денний, створюємо формат «Кримська платформа». Це координація міжнародних зусиль для захисту прав кримчан та деокупації півострова. Я вже предметно обговорив цю ініціативу з представниками Європейського Союзу, Великої Британії, Канади, Туреччини та іншими партнерами. Багато з них готові приєднатися та брати в ній активну участь», — поінформував Президент.

А на вільних територіях Донеччини й Луганщини, на його думку, будується новий Донбас. Сучасний, безпечний, заможний. Але щоб зробити таким регіон, який найбільше постраждав від російської агресії, потрібні особливі економічні умови. Тому потрібна стратегія розвитку економіки Донецької та Луганської областей, в яку входитимуть податкові та митні преференції, страхування військово-політичних ризиків для інвесторів, арбітраж за міжнародними стандартами. Робота над нею вже почалася.

Справді важливою перемогою на світовій арені Президент вважає те, що на міжнародному рівні зникла фраза «Світ втомився від України». «Ми надали іміджу нашої держави нового змісту. Україну почали сприймати як конструктивного, надійного, отже рівноправного гравця. Як країну, що цінує будь-яку підтримку та сподівається передусім на себе. Бо розуміє, що ніхто за нас не втілить перетворення, ніхто за нас не побудує успішну країну», — зазначив він.

І згадав про цьогорічний Саміт Україна — ЄС та спільну заяву, що чи не вперше так яскраво підкреслюють партнерство України та Європи. Експерти відзначають відчутний прогрес виконання Угоди про асоціацію, всі передумови для промислового безвізу, угоди про спільний авіаційний простір з ЄС, поглиблення інтеграції українських ринків з європейськими. А ще — чіткий меседж: безвізовому режиму України з Європою нічого не загрожує. Це стосується і співпраці з МВФ, яка триває, так само, як зі Світовим банком, ЄБРР. А ще Україна фактично наново будує конструктивний діалог і добросусідські відносини з Угорщиною, Румунією, Польщею. Разом з Польщею та Литвою засновано «Люблінський трикутник». Це платформа політичної, економічної та соціальної взаємодії.

Гарантія безпеки

Володимир Зеленський підкреслив: настання миру в Україні не означатиме, що ніхто не дбатиме про армію. «Навпаки, лише сучасне та боєздатне військо буде гарантом подальшого дотримання миру та запорукою безпеки України. У 2020 році бюджет на армію став найбільшим в історії України. У часи коронакризи він не зменшився ні на гривню. І у 2021-му, як мінімум, кошти залишаться на рівні цього року. Тобто понад 117 мільярдів гривень. Ми зміцнюємо армію на ділі. Конгрес США затвердив військову допомогу Україні на суму 250 мільйонів доларів. У Великій Британії підписано угоду на 1 мільярд 250 мільйонів фунтів стерлінгів для зміцнення Військово-морського флоту України. Отримали та очікуємо на додаткові швидкісні катери класу «Айленд». Спільно з Туреччиною вироблятимемо корвети, двигуни та військові дрони, розвиватимемо системи ППО», — зауважив Президент.

І нагадав, що в Україні уже виготовляють новітні зразки озброєння: комплекс управління артилерійським дивізіоном «Оболонь-А», мінометний комплекс «Барс», артилерійські боєприпаси, зокрема для реактивних систем. Випробовують реактивну систему залпового вогню «Вільха-М» та системи реактивних снарядів «Тайфун». Триває модернізація фрегата «Гетьман Сагайдачний» та підготовка до випробувань десантних катерів «Кентавр». Прийнято на озброєння протикорабельну крилату ракету «Нептун». Починається будівництво двох державних українських військово-морських баз для захисту Чорноморського регіону. Втілюють стандарти НАТО та сумісність наших військ з військами Альянсу. Це все — важливі кроки для посилення обороно­здатності та безпеки України.

«Будуємо українське військо, яке зможе захистити Україну на суші, у воді, в повітрі та кібер­просторі. Щоб більше ні в кого не виникало навіть думки посягнути на наш суверенітет, територіальну цілісність або відібрати в України частину території без єдиного пострілу. Цього не буде ніколи. А ті, хто без бою віддав Крим, мають нести відповідальність», — переконаний Володимир Зеленський.

Наш народ зрілий

Говорив Президент і про те, що неможливо побудувати успішну країну, якщо суспільство не довіряє державі. Довіра — це не лише ставлення до державних органів, а й участь людей у розв’язанні проблем та ухваленні рішень. «Хтось каже, що український народ незрілий, він не готовий ухвалювати рішення. Та я нагадаю, що саме український народ зробив дві революції — у 2004 та 2014 роках. Народовладдя в Україні буде. Всебічний доступ громадян до інформації задля прийняття рішення буде, це обов’язок держави. Люди повинні впливати на актуальні питання і для свого регіону, і для всієї країни. Перший законопроєкт для народовладдя готовий і поданий. Дайте нарешті українцям реальний механізм, щоб формувати основні завдання для влади, впливати на рішення, відчувати свою причетність до змін. Відчувати, що їхня думка важлива не лише під час виборів. Це справедливо», — закликав він народних депутатів.

Щодо справедливості та рівності, то глава держави підкреслив, що обіцяв почати із себе і було ухвалено закон про імпічмент Президента. І додав: «Знято депутатську недоторканність. За кнопкодавство — кримінальна відповідальність. За прогули — штраф. Позбавлено державного фінансування партій, які не потрапили в Раду. Ухвалено Виборчий кодекс з відкритими списками та ліквідовано мажоритарку. Відбулося повне перезавантаження політичної системи. Сьогодні в Україні немає жодного чиновника, який думає, що він недоторканний або вічний. Немає результату — немає тебе на цій посаді. Крапка».

Президент не обійшов увагою й тему створення держави у смартфоні. Уже мільйони українців можуть користуватися додатком «Дія» та цифровим посвідченням водія, свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу, паспортом у смартфоні або отримати дозвіл на будівництво в електронному кабінеті забудовника без участі чиновника. Не відходячи від комп’ютера, реєструвати бізнес за 15 хвилин — швидше, ніж у більшості країн. Молоді батьки можуть користуватися сервісом «єМалятко» та отримувати послуги за однією заявою в пологовому будинку або онлайн. Україна першою у світі має цифровий паспорт, за допомогою якого можна подорожувати або відкрити банківський рахунок онлайн.

«І це лише початок шляху до цифрової держави. 2021 рік стане початком входження країни в режим, коли жодна держустанова не зможе вимагати від українців жодних довідок, витягів чи інших папірців для отримання держпослуг. Наша мета на найближчі роки — сто відсотків держпослуг онлайн. А на наступних президентських виборах громадяни повинні мати змогу за бажанням голосувати в інтернеті. Цифрова країна — це не лише зручно. Це країна, де бюрократія та корупція стануть нетиповим явищем. Це потужний економічний розвиток. Також створюємо унікальну у світі віртуальну економічну зону «Дія. Сіті» зі спеціальним податковим, фінансовим і правовим режимом. Цей проєкт забезпечить розвиток креативного бізнесу та залучення іноземних інвестицій», — зауважив Володимир Зеленський.

Робота на результат

Глава держави розказав про конкретні кроки на шляху детінізації економіки, розвитку внутрішнього виробництва, доступного кредитування. Він зазначив, що ліквідовано монополію Укрспирту та виведено галузь із тіні. «Минулого тижня вже приватизовано перший спиртовий завод. Слід продовжувати цей процес, який у перспективі має збільшити надходження в казну майже у вісім разів. По всій країні закрито тисячі підпільних казино. Ухвалено закон про легалізацію грального бізнесу. Те, що роками існувало в тіні, вже наступного року, з першими ліцензіями, має принести в бюджет 5 мільярдів гривень. Закрито майже тисячу нелегальних заправок, зокрема завдяки цьому офіційні мережі АЗС знизили ціни на бензин.

Облікову ставку Національного банку з 17% у квітні 2019 року знижено до рекордних за історію 6%. А це іпотека на житло не під 25%, а під 10 і менше. Це кредити бізнесу не під 20%, а під 5, 7, 9. Менше ніж за рік за програмою 5—7—9 малий та середній бізнеси вже отримали більш як 10 мільярдів гривень. Стартувала масштабна приватизація, і важливо, що йдеться не про стратегічні об’єкти держави, а про сотні неефективних підприємств, де були лише корупція та борги», — наголосив Володимир Зеленський.

Говорив він і про зростання мінімальної зарплати, індексацію пенсій та збільшення пенсій громадянам похилого віку. Про додаткові 3 мільярди гривень, спрямованих на підвищення пенсій людям, старшим за 80 років, а з наступного року — і людям, старшим за 75 років. Про історичне рішення — запровадження ринку землі. Є указ про передачу сільськогосподарських земель з державної до комунальної власності, тож місцеве самоврядування отримає у власність понад 2 мільйони гектарів землі. Це кошти від землекористування, які можна використати для розвитку.

Акцентував Президент і на тому, що не допущено звільнення 50 тисяч медиків і закриття більш як 300 лікарень. Підвищено зарплати медикам з 1 вересня на 25, 50 та 70%. І це тільки початок. Згідно з планом Міністерства охорони здоров’я, у 2021 році мінімальна зарплата лікаря має бути 20—25 тисяч гривень, медсестри — 15, молодшого медперсоналу — до 10—12.

Згадав і про програму «Велике будівництво». «Ми зшиваємо Україну не лише ідеями, словами, а й дорогами та мостами. Цього року це 4 тисячі кілометрів доріг державного значення. 2 тисячі — місцевого, а ще по 100 шкіл, садочків, спортивних об’єктів, 210 приймальних відділень з новітнім медобладнанням. І будівництво стане ще масштабнішим. Крім нових доріг, шкіл, садочків і лікарень, почнемо реставрацію українських замків, театрів, музеїв, об’єктів культурної та архітектурної спадщини. Готуємо програму «Україна — чемпіон!» У кожному регіоні країни має бути велика сучасна спортивна арена», — вважає глава держави.

А ще Володимир Зеленський поінформував, що уряд провів повноцінний аудит держави і протягом двох тижнів представить його результати. Президент наголосив, що досить міряти розвиток України політичними каденціями, потрібне чітке бачення, куди і чому має рухатися наша економіка до 2030 року. Таку роботу вів уряд, тому разом з підсумками аудиту держави чекає на презентацію економічних векторів України до 2030 року.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»