Ухвалення Конституції України у 1996 році стало справжнім святом для нашої країни, оскільки цього дня Верховна Рада ухвалила Основний Закон незалежної держави, який вважався і вважається одним із найпрогресивніших. Про це Президент Петро Порошенко заявив під час виступу з нагоди відзначення Дня Конституції, повідомляє департамент прес-служби АП.

«Тут, біля пам’ятника великому гетьману Пилипу Орлику, ми згадуємо, що українській конституційній думці понад 300 років. Українці крізь віки пронесли розуміння важливості рівних прав, демократичного ладу і відповідальної влади. Саме таку державу ми творимо зараз», — наголосив Петро Порошенко.

Він нагадав, що предки українців залишили по собі також один із найдавніших конституційних документів в історії людства. Це були «Пакти й Конституції прав і вольностей Війська Запорозького», які з’явилися ще у 1710 році. «Вже тоді це був суспільний договір, який Пилип Орлик, спадкоємець великого Мазепи, уклав як гетьман Війська Запорозького із козацькою старшиною і запорожцями», — розповів Президент.

Глава держави наголосив, що Україна повертається до європейського дому через завершення процедури ратифікації Угоди про асоціацію з Євросоюзом, через отримання безвізу, який «є не просто правом безвізових подорожей до ЄС, а остаточним прощанням із російською імперією. «Ми возз’єднуємося із сім’єю, частиною якої були століттями», — сказав він.

Задля європейських стандартів

Глава держави підкреслив, що сьогодні українці захищають свою незалежність від російського агресора. «Але ми боремося не лише за нашу територіальну цілісність, ми захищаємо демократію, свободу, волю, стверджуємо свій європейський вибір», — заявив Президент і додав, що для перемоги в цій боротьбі необхідно проводити глибинні реформи. Глава держави зазначив, що сповнений гордості за нашу країну і вірить у її історичне майбутнє.

Під час виступу Президент висловив переконання, що народні обранці мають скасувати депутатську недоторканність. «Резонансні справи, рішучі кроки щодо боротьби з корупцією, які зараз демонструє Генеральна прокуратура, Національне антикорупційне бюро, нагадують про такий анахронізм, як депутатська недоторканність», — заявив Петро Порошенко. За його словами, відповідний проект змін до Конституції готовий і потребує політичної волі від народних депутатів «прирівняти себе в правах з громадянами України». Президент висловив сподівання, що депутати підтримають ці зміни до Основного Закону вже найближчим часом, нагадавши, що серед народних обранців «немає жодного, хто не обіцяв би скасування цієї недоторканності у своїх передвиборчих програмах».

Петро Порошенко також вважає, що початок роботи Верховного Суду в оновленій системі судоустрою України — першочергове завдання на найближчий період. «Днями завершується конкурс до Верховного Суду, який для успішної діяльності потребує нових процесуальних норм і правил», — сказав Президент. Він висловив сподівання, що найближчим часом Верховна Рада ухвалить у другому читанні відповідні законопроекти, й тоді відбудеться «повне перезавантаження Верховного Суду України, який забезпечить незалежність і неупередженість права».

Глава держави нагадав, що задля забезпечення верховенства права та впровадження європейських стандартів рік тому було започатковано глибинну реформу. «Я пишаюся, що європейські стандарти неупередженості, правової визначеності, рівності, відкритості було підтримано конституційною більшістю голосів депутатів Верховної Ради, і зараз реформа, яка стартувала зі змін до Конституції рік тому, триває», — сказав він. Президент також зауважив, що саме завдяки цим змінам під контролем Громадської ради доброчесності було проведено відкритий конкурс до Верховного Суду, під час якого кандидати у прямому ефірі підтверджували свою професійність і проходили випробування на детекторі брехні.

Головний арбітр реформ

Конституція України, ухвалена 21 рік тому, сьогодні гарантує громадянам невід’ємні права і свободи, проголошує людину найвищою соціальною цінністю, а народ — єдиним джерелом влади. Про це йдеться у привітанні Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з нагоди відзначення Дня Конституції.

На думку глави уряду, нині Україна переживає важливі перетворення: запроваджуються галузеві реформи та структурні зміни в національній економіці, в державі та суспільстві відбуваються активні інтеграційні процеси, що наближають нас до співдружності європейських країн. «І саме Конституція України є головним арбітром усіх наших починань, що утверджують головний політичний вибір — законне та історичне право українців жити в дружньому, успішному, демократичному європейському суспільстві», — йдеться у привітанні.

Науковці, політики, представники громадського сектору сучасної України беруть активну участь у конституційному процесі, здійснюють напрацювання щодо вдосконалення окремих положень Основного Закону. Проте, вважає Прем’єр, відчуття персональної відповідальності кожного громадянина за долю країни, за процеси в державі і суспільстві та їх відповідність вимогам і положенням Конституції України — це вища форма політичної зрілості будь-якої спільноти. «Приємно відзначати, що українці з гідністю складають цей іспит у своїй щоденній праці, обстоюванні прав і свобод у різних секторах суспільного й державного життя», — заявив Володимир Гройсман.

Оксана КРАМАРЧУК

для «Урядового кур’єра»