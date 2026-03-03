Партнерство між Україною та Нідерландами міцне, послідовне і ґрунтується на спільних цінностях

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із першим віцепрем’єр­міністром, міністром оборони Нідерландів Ділан Єшілгьоз­Зегеріус і міністром закордонних справ Нідерландів Томом Берендсеном, які є представниками нового уряду країни, що нещодавно розпочав роботу.

Повага і великий сигнал підтримки

У перший день роботи нового уряду, 23 лютого, Прем’єр­міністр Нідерландів Роб Єттен провів першу закордонну телефонну розмову з Президентом України.

«Це велика честь для нас. І така повага до української нації. Також для мене дуже важливо те, що ви приїхали. Це великий сигнал підтримки», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що завдяки співпраці з усіма урядами Нідерландів за час цієї війни відносини між країнами вже мають характер стратегічного партнерства й довіри. Глава держави подякував за всі пакети підтримки, насамперед оборонні, й відзначив активну участь Нідерландів у роботі Коаліції охочих.

Володимир Зеленський та урядовці обговорили можливості посилення української ППО. Він підкреслив, що важливо продовжувати реалізацію програми PURL, в яку Нідерланди торік першими зробили внесок.

«Завдяки цій програмі ми маємо PAC­3. Ви знаєте, наскільки це важливо, особливо протягом цієї зими. Всі в Україні знають, що означає PURL і що означає мати ракети до систем Patriot», — зазначив Президент.

Глава держави поінформував про переговори для досягнення достойного миру та підготовку до наступної тристоронньої зустрічі, яка відбудеться на початку березня.

Окрему увагу приділили поглибленню оборонної співпраці між Україною і Нідерландами, зокрема йшлося про спільне виробництво дронів.

Ділан Єшілгьоз­Зегеріус наголосила: уряд Нідерландів і надалі підтримуватиме Україну всіма можливими способами. Міністр зазначила, що боротьба України за незалежність є спільною боротьбою, адже українці захищають не лише свою країну, а й усю Європу.

«У вас буде наша підтримка і надалі, ви можете розраховувати на нас. І ми можемо не лише показати нашу підтримку, а й від вас почути, що ми ще можемо зробити, що потрібно, яка ситуація, де можемо використати наш вплив і підтримку, щоб вам допомогти», — додав Том Берендсен.

Забезпечення технологічної переваги

Україна та Нідерланди планують залучити додаткові ресурси для продовження та масштабування проєкту «Лінія дронів», спрямованого на підтримку підрозділів Сил оборони.

Під час зустрічі з віцепрем’єр­міністром — міністром оборони Нідерландів міністр оборони Михайло Федоров назвав «Лінію дронів» одним з найефективніших проєктів з розвитку спроможностей української армії.

Наразі в межах проєкту працює понад 1000 екіпажів. У січні — лютому вони знищували кожного третього російського окупанта на фронті.

Як зауважив Михайло Федоров, у січні втрати росії перевищили кількість мобілізованих. На окремих ділянках фронту ворог втрачав до 170 військових на один квадратний кілометр просування. Очільник Міноборони закликав партнерів підтримати інші дронові проєкти, зокрема забезпечення базового рівня оснащення бригад безпілотниками. За його словами, поєднання проєкту «Лінія дронів» із програмою базового забезпечення бригад може стати геймчейнджером на фронті й дасть змогу досягти показника до 50 тисяч втрат ворога щомісяця, що передбачено планом війни України. Михайло Федоров поінформував нідерландську сторону про інші елементи плану війни України, його головні цілі та візію.

Сторони обговорили напрями співпраці для розвитку взаємовигідного партнерства, забезпечення технологічної переваги та обмеження ресурсів росії. Зокрема йшлося про підтримку програми F­16, протидію російському тіньовому флоту, розвиток радарного поля, постачання артилерійських боєприпасів підвищеної дальності.

Міністр оборони висловив вдячність Нідерландам за лідерство та системну підтримку. Окремо він відзначив рішення щодо передачі ракет PAC­3, оголошене під час засідання у форматі «Рамштайн», а також наголосив на важливості подальшого фінансування програми PURL.

Делегації також домовилися продовжити роботу над упровадженням європейської ініціативи з пошуку рішень для протидії балістичним загрозам. Україна готова надати Нідерландам доступ до власних інноваційних оборонних технологій і рішень. Сторони домовилися опрацювати створення механізмів для постійного обміну даними між країнами.

Формування архітектури довгострокової безпеки

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга привітав у Києві новопризначеного міністра закордонних справ Нідерландів Тома Берендсена, який здійснив свій перший закордонний візит у Україну разом з новопризначеною міністром оборони Нідерландів. Він звернув увагу, що перший міжнародний візит до Києва одразу двох міністрів нового уряду Нідерландів є для України свідченням особливої поваги та підтримки. Міністр заявив, що Нідерланди є одним із лідерів у наданні військової, енергетичної, фінансової та гуманітарної допомоги Україні. Він додав, що партнерство між Україною та Нідерландами міцне, послідовне і ґрунтується на спільних цінностях.

«Новий уряд Нідерландів визначив міжнародну безпеку та розвиток партнерства з Україною своїми пріоритетами. Ми щиро вдячні, що коаліційна угода зафіксувала довгострокові зобов’язання щодо підтримки — щонайменше 3 мільярди євро щорічно до 2029 року. Це вагоме посилення нашої обороноздатності. Так само важливо, що коаліційна угода підтвердила підтримку членства України в ЄС і НАТО. Разом ці елементи формують архітектуру довгострокової безпеки не лише України, а й усієї Європи», — зазначив дипломат.

Сторони окремо обговорили енергетичний напрям співпраці між двома країнами. Андрій Сибіга подякував за підтримку та повідомив, що лише протягом останніх місяців Нідерланди надали 23 мільйони євро на енергетичні потреби, зокрема передали чотири великі та 19 малих трансформаторів, а також спрямували 35 млн євро переважно на розвиток систем сонячної енергетики.

«Позаду останній день зими, і розпочинається календарна весна. А це означає, що російський зимовий терор зазнав поразки. москва вкотре не змогла досягти своїх агресивних цілей, а Україна разом із союзниками зірвала плани агресора. Ми вдячні всім нашим партнерам за цю підтримку», — наголосив міністр.

Глава МЗС відзначив масштабну оборонну підтримку Нідерландів, яка перевищила 14 мільярдів євро, з яких майже 10 мільярдів — безпосередньо озброєння. Він подякував за оперативну передачу боєприпасів для української протиповітряної оборони.

«Нідерланди — один з лідерів у межах програми PURL. Їхній внесок становить 750 мільйонів євро. Ми домовилися продовжувати успішну співпрацю в галузі безпілотних технологій. Ідеться про контракти на 600 тисяч дронів загальною сумою 510 мільйонів євро та додаткові 350 тисяч FPV­дронів ще на 300 мільйонів. Розраховуємо на масштабування спільного виробництва, зокрема в межах ініціативи Build with Ukraine», — зазначив дипломат.

Окрему увагу співрозмовники приділили мирному процесу. Андрій Сибіга поінформував колегу про нещодавні зустрічі та підготовку до наступних раундів переговорів.

«Україна віддана мирним зусиллям за лідерства США. На жаль, ми не бачимо готовності до завершення війни з боку кремля. Тому важливим є посилення тиску — насамперед проти тіньового флоту та енергетичного сектору. Маємо позбавити росію ресурсів для ведення війни. У цьому контексті наголошую: 20­й пакет санкцій ЄС потрібен якнайшвидше», — підкреслив міністр.

Сторони детально обговорили питання справедливості. Андрій Сибіга відзначив лідерство Нідерландів у цьому напрямі та висловив очікування подальшої підтримки у створенні Спеціального трибуналу щодо злочину агресії та початку його повноцінної роботи в Гаазі — місті міжнародного правосуддя.

У цьому контексті міністри порушили питання ратифікації Конвенції про створення Міжнародної компенсаційної комісії та домовилися пришвидшити практичну реалізацію всіх механізмів притягнення до відповідальності.

Андрій Сибіга висловив глибоку вдячність Нідерландам за всебічну підтримку України.

