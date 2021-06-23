Три дні — по 24 червня включно — під час форуму «Україна 30. Здорова Україна» представники влади, міжнародних, спортивних і громадських організацій, зірки спорту обговорюватимуть популяризацію здорового способу життя, розвиток спортивної інфраструктури в громадах, доступність спорту для всіх верств населення. Презентовано нове шкільне меню, висловлено бачення того, як продовжити тривалість і підвищити якість життя українців, обговорено необхідність профілактики захворювань, методи боротьби зі стресом та екологічні чинники, які впливають на здоров’я нації.

Експерти кажуть, що здоров’я людини на 20% залежить від генетики, на 20% — від стану довкілля, лише на 10% — від рівня охорони здоров’я, і аж на 50% — від способу життя людини, тобто від неї самої.

Потрібні кардинальні зміни

Відкрив форум «Україна 30. Здорова Україна» Президент Володимир Зеленський. Насамперед він акцентував, що Україна продовжує докладати всіх зусиль для подолання COVID-19, зокрема минулого тижня провакциновано рекордну кількість українців — 367 тисяч. «Ми обов’язково подолаємо коронавірус», — наголосив глава держави.

А щоб надалі мати загартовану націю та медичну систему, Президент започаткував програму «Здорова нація». Її реалізація має збільшити тривалість життя українців.

«Програму спрямовано на всі вікові категорії і групи населення. Її основну мету можна окреслити так: українці мають жити довше. Нині, на жаль, тривалість життя українців становить 72 роки. За цим показником посідаємо 115-те місце у світі. Але найстрашніші не рейтинги, а те, що чисельність населення країни скорочується щороку. І ситуацію слід змінювати кардинально. Маємо робити все, щоб українців народжувалося більше, і щоб менше помирало. Тому здоровий і активний спосіб життя має бути популярним, у тренді, має стати якщо не національною ідеєю, то принаймні невід’ємною частиною нашої ментальності та стилю життя всього суспільства», — зазначив Володимир Зеленський.

Добрі звички змалечку

Говорячи про складові програми, він зауважив, що здоров’я має починатися з дитинства, тому перша складова програми — модель здорової школи. «Це вісім компонентів задля зміцнення здоров’я та імунітету учнів. Зокрема, це нова концепція уроків фізкультури — цікавих, а отже, популярних у дітей. Це реформа шкільного харчування, нове, корисне та смачне шкільне меню», — розповів глава держави.

Йдеться й про популяризацію спортивних секцій та гуртків, нові онлайн-додатки, якими діти й батьки зможуть користуватися під час занять спортом, про те, щоб, починаючи з раннього віку, зробити здоровий та активний стиль звичкою на все подальше життя дорослої людини.

Друга складова програми стосується тих, хто давно закінчив школу. «Мета — знизити кількість передчасних смертей, 85% яких, за статистикою, спричинено не інфекційними захворюваннями, а переважно хворобами системи кровообігу та запізно виявленими онкозахворюваннями. Для осіб старших 55 років буде запроваджено повні медичні обстеження щодва роки, а для деяких категорій — щороку. Рання діагностика захворювань дає змогу державі рятувати життя громадян. Важлива й профілактика захворювань, адже причиною понад 60% передчасних смертей в Україні є, зокрема, інфаркти та інсульти, що, як і чимало інших хвороб, спричиняються відсутністю фізичної активності, надлишковою вагою, курінням, вживанням алкоголю, неправильним харчуванням», — констатував Президент.

На жаль, спосіб життя третини дорослих українців передбачає одразу кілька таких чинників ризику. Так, 75% українців не займаються регулярною жодною фізичною активністю. Це відбувається з різних причин, зокрема й через відсутність доступної спортивної інфраструктури: зручної, сучасної, і що найважливіше — безкоштовної та поруч із місцем проживання.

Боротися з цим буде третя складова програми — створення десятків тисяч «активних» парків і спортмайданчиків в усіх куточках нашої держави: у великих містах і маленьких селах. Вони стануть локаціями здорової країни, мета яких — спорт для всіх, спорт цікавий і доступний для мільйонів українців. Це — змога без дорогих тренажерів, персонального тренера, коли і де зручно займатися спортом. Головне мати бажання зранку вийти в парк, позайматися, щоб бути здоровим.

На спортивних майданчиках міст з’являться таблички «Тренуйся тут», на яких за допомогою смартфона можна буде зчитати QR-код, обрати рівень складності й виконати комплекс фізичних вправ за рекомендаціями віртуального тренера. Головне — не забувати про розминку й не нехтувати застереженнями лікарів.

Програму постійно поповнюватимуть новими напрямами, але, щоб вона була результативною, Президент закликав співгромадян вже активно займатися спортом, не відкладати на потім, або до наступного понеділка.

Присутній на форумі президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка зазначив, що відбувається відбудова спортивної інфраструктури. А реалізація презентованої програми дасть кожній дитині чи дорослому за місцем проживання доступ до спортмайданчиків. Це стане великим поштовхом, щоб у системі масовості й зацікавленості людей спортом зростали нові українські зірки спорту.

«Тішить, коли приходиш в парк і бачиш, що люди бігають, самі або з родинами. Є рух, який 20 років тому ще не відчувався. Це все посилить здоров’я нашої нації», — переконаний Сергій Бубка.