Запроваджена урядом реформа освіти, однією з ланок якої є забезпечення достатньої кількості місць у дитячих садочках та запровадження принципів Нової української школи, має на меті побудувати якісне сере­довище для дітей від народження до дорослого життя. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду, однією з ключових тем якого стала презентація нового проекту закону «Про загальну середню освіту».

Документ має кілька магістральних напрямів, що стосуються як безпосередньо освітнього процесу, так і можливостей дітей зі складними захворюваннями навчатися у лікувальних закладах та новими можливостями для вчителів щодо підвищення кваліфікації тощо.

«Ми маємо створити належні умови, щоб кожен зміг знайти себе в житті. А це здоров’я, соціальний захист, підтримка і, звісно, освіта для українських дітей. Їхня освіта має бути безперервною, — вважає Володимир Гройсман. — Ми почали працювати над питанням забезпечення місць у дитячих садочках. Ще три роки тому черга в садочки була понад 90 тисяч.

Нині вона скоротилася до 30 тисяч. І до 2020 року черг у садочки не має бути. Для цього є рішення і можливості». За його словами, на підтримку регіональних програм уряд передбачає близько 50 мільярдів гривень. І частину цих коштів буде спрямовано на будівництво дошкільних закладів, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«Наступний етап — Нова українська школа. Нове непросто впроваджувати. Але децентралізація та підтримка через бюджетні субвенції працюють. Далі — оновлення середньої школи, нові стандарти проф­техосвіти та вищої освіти», — оголосив мету Володимир Гройсман.

Для тих, хто навчається мовами національних меншин

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич презентувала проект закону й поінформувала, що він передбачає три моделі для дітей, які навчаються мовами національних меншин. Ці моделі відрізняються залежно від мовних груп.

«Першу передбачено для корінних народів України, які живуть у середовищі своєї мови, а також мови державної й не мають держави, яка б цю мову захищала і розвивала, наприклад, кримських татар. Друга — для шкіл з мовою навчання національних меншин, мова яких належить до мов Європейського Союзу. Основні принципи — материнською мовою разом із вивченням державної вони навчатимуться в початковій школі. У п’ятому класі — не менш як 20% річного обсягу навчального часу мають викладати українською з поступовим збільшенням обсягу, щоб у дев’ятому класі досягти позначки не менш як 40%, а у старшій школі — не менш як 60%. Третя модель працюватиме для решти національних громад України. Вона стосується тих, чия мова належить до однієї з української мовної сім’ї, і хто живе переважно в середовищі власної мови, наприклад, якщо це тільки російськомовні території. Там початкову освіту також надаватимуть рідною материнською мовою разом із вивченням української, діти до завершення початкової школи вже мають змогу оволодіти українською мовою, і з п’ятого класу буде не менш як 80% навчального часу державною мовою», — поінформувала міністр.

Отже, Кабінет Міністрів схвалив новий проект закону, а Прем’єр-міністр наголосив, що звернеться до Верховної Ради із проханням якомога раніше розглянути й ухвалити цей документ.

Фінансова підтримка для збільшення народжуваності

Уряд вважає одним із стратегічних напрямів діяльності підтримку сімей з дітьми та збільшення народжуваності в Україні. Володимир Гройсман зазначив, що нові ініціативи передбачатимуть запровадження додаткової фінансової підтримки для створення належних умов виховання. Право на отримання допомоги матимуть усі багатодітні сім’ї з квітня цього року. Ініціативи прораховано та опрацьовано спільно з експертним середо­вищем, Міністерством фінансів, вони відповідають баченням Президента у цій сфері.

«У нас є кілька ключових завдань, щоб чисельність населення зростала, щоб були можливості виховання справжнього й самодостатнього громадянина і щоб люди, які вкладають зусилля в дітей, відчували належне ставлення й підтримку», — сказав Прем’єр.

На засіданні уряду було ухвалено рішення про запровадження механізму додаткових виплат для багатодітних сімей з 1 квітня 2019 року. Як заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, так уряд реалізує ініціативу Президента Петра Порошенка про допомогу дітям у багатодітних сім’ях. Виплати проводитимуть на кожну дитину віком до 6 років для поліпшення матеріального становища й створення належних умов для життя і навчання.

«Кожна багатодітна сім’я отримає на третю, четверту, п’яту і наступних дітей до 6 років щомісячну допомогу в розмірі прожиткового мінімуму», — пояснив профільний міністр, додавши, що до кінця року на реалізацію цієї ініціативи слід буде спрямувати близько 2,4 мільярда гривень.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман запропонував встановити з 1 квітня розмір цієї допомоги 1700 гривень на кожну дитину і не змінювати його до кінця року. Його пропозицію підтримали.