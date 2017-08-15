Нині в медичній сфері України спостерігаються зміни на краще: з 1 квітня 2017 року в Україні діє програма «Доступні ліки», завдяки якій пацієнтів забезпечують лікарськими засобами від бронхіальної астми, серцево-судинних захворювань та діабету ІІ типу безкоштовно або з невеликою доплатою; розширено мережу кардіологічних центрів, зокрема цього року надано 150 млн гривень на придбання ангіографічного обладнання для лікарень; близько 380 млн гривень спрямовано на добудову нового корпусу дитячої лікарні «Охмадит», відкриття якого заплановане на 2018 рік.

У 2015 році Верховна Рада України ухвалила закон щодо передачі закупівель лікарських засобів та медичних виробів міжнародним організаціям. Урядовим контактним центром у 2016 році проводилося прогнозне дослідження на тему «Забезпечення населення лікарськими засобами», яке показало, що зміни у законодавстві щодо закупівлі ліків через міжнародні спеціалізовані організації та запровадження спрощеної процедури реєстрації ліків і препаратів на забезпечення населення лікарськими засобами, отримали серйозну підтримку у громадян. Більшість респондентів (44,0%) впевнені, що зазначені зміни матимуть позитивні наслідки. Сьогодні закупівля ліків міжнародними організаціями набирає обертів й переходить у фазу активних поставок. Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ) повідомило, що сума, яка виділялася на ліки від онкохвороб, у 2017 році зросла вдвічі, тож, за розрахунками, покриє приблизно 40% від заявлених потреб. У кінці липня цього року, завдяки співпраці з Програмою розвитку ООН, українські діти, які мають орфанні та онкохвороби вже отримали препарати, що в змозі значно покращити їхнє життя й вилікувати страшні недуги. Закупівлі через міжнародні організації проводитимуться до 2019 року. За цей час МОЗ має створити державну організацію, яка опікуватиметься державними закупівлями у сфері охорони здоров’я.

Як повідомили «Урядовому кур’єру» в Урядовому контактному центрі, протягом 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло понад 8 тисяч звернень з питань забезпечення населення ліками та медичними засобами.

Громадяни найчастіше нарікали на проблеми, пов’язані з браком необхідних препаратів у аптеках, лікарнях, поліклініках й інших закладах охорони здоров’я; на незабезпечення ліками безоплатно або на пільгових умовах; на незадовільну якість придбаних ліків й стрімке зростання їхньої вартості.

Стурбована мати з м. Краматорськ зателефонувала на урядову «гарчу лінію» з проханням забезпечити аптеки міста лікарським засобом «Сингуляр» за програмою «Доступні ліки». Жінка пояснила, що цей препарат життєво необхідний для її доньки, оскільки вона хворіє на бронхіальну астму. Працівники аптек пояснюють таку ситуацію браком фінансування з боку держави. Після розгляду звернення виконавчим комітетом Краматорської міської ради це питання було вирішено. Під час зворотного зв’язку з працівниками «гарячої лінії», заявниця підтвердила, що вона була забезпечена у повній мірі згаданим лікарським засобом.

Жінка з м. Київ звернулася на урядову «гарчу лінію» в розпачі, адже її онук має тяжку хворобу — ювенільний ревматоїдний артрит. Оскільки захворювання швидко прогресує, хлопчику призначено робити ін’єкцію препарату «Хуміра» кожні два тижні. На момент звернення, цього препарату не було у лікарні, де лікували онука заявниці. Оскільки його стан здоров’я почав погіршуватися, громадянка попросила сприяння у забезпеченні цим препаратом. Це звернення було розглянуте Департаментом охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації, який вжив усіх заходів для повного вирішення питання. Під час зворотного зв’язку із заявницею, фахівцями Центру було встановлено, що її сім’я отримала медичний препарат, що був їм так потрібен.

Також на урядову «гарячу лінію» громадяни звертаються з пропозиціями про внесення змін до Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню відповідно до урядової програми «Доступні ліки», і для них життєво важливо донести свої думки й пропозиції до влади. А влада, в свою чергу, ухвалюючи рішення щодо питань підвищення якості та доступності лікарських засобів, враховує громадську думку, щоб забезпечити населення усіма необхідними препаратами і засобами.

За період з 7 по 13 серпня 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 77 308 дзвінків, а також 998 звернень зареєстровано через інтернет.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua