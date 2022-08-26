Україна відзначила День Незалежності під рекордну кількість повітряних тривог. 24 серпня в областях і столиці їх було оголошено 189 разів. Це невтішний абсолютний рекорд за весь час повномасштабного вторгнення рф на територію нашої держави. Він майже вдвічі перевершив попередній, який зафіксовано 23 квітня, в переддень Великодня. Тоді за добу в країні тривоги оголошували 109 разів.

Та попри тривоги, обстріли українці не припинять боротися за своє право жити в незалежній державі. І в цьому нас підтримує весь демократичний цивілізований світ, зокрема Велика Британія. У день 31-ї річниці Незалежності України Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приїхав у Київ, щоб особисто засвідчити підтримку українців британським суспільством.

Президент України Володимир Зеленський нагородив гостя орденом Свободи, наголосивши, що ця відзнака — вияв поваги до Великої Британії та подяка всьому британському народові за рішучу підтримку України.

«Це нагорода від імені всіх українців, яка повністю відображає те, що Борис Джонсон робив і робить для України та всієї Європи. Вдячні особисто Борису Джонсону за його лідерство, за всі ці місяці підтримки, вдячні британському суспільству за велику щоденну допомогу. Наша держава вдячна всім країнам, які з перших днів допомагали Україні обстоювати свободу та незалежність у війні з російським загарбником», — цитує слова глави держави його Офіс.

Очільник британського уряду сприйняв орден Свободи як визнання зусиль його держави в допомозі Україні. І присвячення йому другої символічної таблички на Алеї Сміливості (першу присвячено Президентові Польщі Анджею Дуді), яку відкрили напередодні на площі Конституції в Києві, він вважає відзнакою, що належить усьому британському народові, який підтримує Україну.

Ліки від шрамів жахливої війни

Борис Джонсон з початку повномасштабної війни рф проти нашої держави уже втретє відвідує Київ. Володимир Зеленський наголошує, що Україна має друга, якого далеко не всім щастить мати.

«Допомога наших надійних партнерів справді наближає нашу перемогу. А вона точно буде, ми в цьому впевнені. Перемога свободи в Україні — це перемога свободи у Європі», — заявив Президент під час спілкування із представниками ЗМІ.

Він переконаний, що буде захищено право українців та всіх інших народів, які цінують свободу, жити на своїй землі.

Президент поінформував, що під час зустрічі з Борисом Джонсоном обговорено важливі питання. Зокрема оборонні потреби України, ситуацію навколо ЗАЕС, поводження з українськими військовополоненими, участь Великої Британії у відбудові нашої країни.

«Прем’єр-міністр Джонсон завжди говорив: що ще Британія може зробити для України, для того, щоб ви перемогли? Це головний зміст відносин Великої Британії та України, відносин наших суспільств, дружніх стосунків між нами. І це також не дає нам права програти в цій війні, і точно не програємо з такими друзями», — заявив Володимир Зеленський.

Борис Джонсон наголосив, що Україна змогла дати рішучу відсіч російському загарбникові.

«Віддаємо шану тим, хто загинув на фронті від жорстокості путіна. Пишаюся сміливістю українців, які продемонстрували рішуче прагнення свободи. Велика Британія й надалі всіляко підтримуватиме Україну в боротьбі з агресором. Зокрема, наддає оборонну допомогу та проводить навчання українських військовослужбовців.

Хочу, щоб люди в моїй країні чітко розуміли, що стоїть на кону в Україні. Це стосується вашого права жити в мирі, свободі. Але насправді це стосується всіх нас, коли йдеться про свободу та демократію. Ми повин­ні збільшувати нашу підтримку України. Важливо не допустити пом’якшення санкцій щодо росії. Не можна розпочинати переговорів з рф, доки вона порушує територіальну цілісність України та вбиває її громадян. Ця війна може закінчитися лише в один спосіб: Україна переможе. І Велика Британія буде поряд з вами», — констатував він.

Прем’єр пообіцяв, що Велика Британія допоможе у відбудові України.

«Українські школярі на прифронтових територіях попри складні умови й далі здобувають освіту. Наша спільна мета — забезпечити, щоб ці учні, коли виростуть, здобули всі кваліфікації, які необхідні для життя в успішній країні. Ми вилікуємо ваші міста й села від шрамів цієї жахливої війни. Ми зробимо з країни квітку, яка буде помітною для всього світу», — зазначив Борис Джонсон.

Пройти випробування разом

Володимир Зеленський говорив, що демократичний світ перехопив, вигриз ініціативу у протистоянні із країною-агресором, а тому потрібно зберігати єдність, щоб не втратити її та здобути перемогу у війні, яку рф розв’язала в Україні.

«Міцність у світі залежить насамперед від нашої міцності. Міцність всередині нашої держави на самому початку вторгнення продемонструвала всьому світові, як це — бути об’єднаними. Ми всі об’єдналися. Цей сигнал найголовніший, і його не можна втратити. Цей сигнал бачать люди на полі бою — що таке сильна об’єднана держава з армією, із суспільством», — зазначив він.

Президент зауважив, що рф намагатиметься впливати на ситуацію у Європі та світі за допомогою інформаційної зброї й енергетики, використовуючи чинник наближення опалювального сезону.

Борис Джонсон висловив переконання, що партнери України подолають складні економічні обставини та вийдуть із цих випробувань іще сильнішими, тому що не будуть вразливими перед шантажем з боку рф. За його словами, Європа має позбутися залежності від газу рф. Це буде величезною геополітичною зміною для Європи й катастрофою для путіна.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»