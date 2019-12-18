Щиро, гучними й тривалими оплесками вітали учасники урочистого засідання Товариства Червоного Хреста України двох наших співвітчизниць, яким у КМДА вручили найпрестижнішу та найпочеснішу світову нагороду для сестер милосердя — медаль імені Флоренс Найтінгейл. Своєю роботою та допомогою постраждалим від російської агресії на сході України та під час надзвичайних ситуацій цю нагороду заслужили голова Дніпровської та Хортицької районних організацій Червоного Хреста в Запорізькій області Валентина Басова та голова Станично-Луганської районної організації Червоного Хреста в Луганській області Наталія Яковлева.

Флоренс Найтінгейл — британка, яка своє життя присвятила праці медсестрою в багатьох країнах світу. Вона вперше організувала школу медсестер і заявила, що сестринська справа має бути незалежною, самостійною і почесною професією, суміжною з медичною, а не підпорядкованою їй. Цю медаль засновано 1912 року. На ній зображено Флоренс Найтінгейл зі світильником як символ добра, світла, милосердя й надії. На звороті напис латиною: «За справжнє милосердя й турботу про людей, що викликають захват усього людства». Нагороджують медсестер і братів за виняткову хоробрість і самовідданість у наданні допомоги людям, постраждалим унаслідок конфлікту, стихійного лиха чи катастрофи, а також за відданість справі й новаторський дух у профілактичній медицині, охороні здоров’я та підготовці середнього медичного персоналу. Медаль вручають раз на два роки медсестрам з усього світу. Загалом медаллю нагороджено 1517 медсестер. Відтепер серед них 25 українок, якими пишається вся країна.

Отримуючи нагороду, Наталія Яковлева не стримала сліз. Але це не був прояв жіночої слабкості. Про пані Наталію такого не скажеш. Адже з початку російської агресії на Донбасі районна організація Червоного Хреста, яку очолює Наталія Яковлева, надзвичайно багато допомагає та підтримує внутрішньо переміщених осіб і людей, що проживають біля лінії розмежування. Наталія Миколаївна та місцеві волонтери надавали першу допомогу пораненим, супроводжували людей до пунктів евакуації, мед­закладів, організовували збір продуктів для постраждалих, яких атаки окупантів залишили без житла та їжі. З 2015 року Наталія активно впроваджує програми грошової підтримки, гуманітарної, психосоціальної допомоги, які фінансує Міжнародний Червоний Хрест. Лише цього року волонтери Червоного Хреста допомогли пів мільйону людей.

Валентина Басова присвятила 48 років медсестринській справі. Зокрема 1986 року після аварії на Чорнобильській АЕС добровільно долучилася до рятувальників і кілька днів без сну й відпочинку надавала медичну та психологічну допомогу евакуйованим. Після землетрусу у Вірменії вона ініціювала та організувала збір крові для постраждалих.

2004-го, коли сталися вибухи на артилерійських складах у Запорізькій області, пані Валентина супроводжувала гуманітарні вантажі в зону лиха під час вибухів, незважаючи на загрозу для життя. У 2014-му надавала психосоціальну та медичну допомогу переселенцям. Разом із друзями прихистила вісім сімей переселенців. Нині й досі власним прикладом пропагує гуманітарні ідеали, навчає як надавати першу меддопомогу.

Отакі вони українки, які заслужено опинилися серед 19-ти медсестер, яких Міжнародний Комітет Червоного Хреста нагородив цього року за милосердя.

Незважаючи на свій поважний вік — 96 років, на вручення нагород завітала киянка Людмила Чернова. Жакет жінки прикрашають численні нагороди, серед них і медаль імені Флоренс Найтінгейл. Її Людмила Чернова отримала за те, що під час Другої світової війни винесла з поля бою понад 1200 поранених військових, 2,5 тисячі надала першу медичну допомогу. Після війни вона працювала медсестрою в лікарні та школі в Києві. У навчальному закладі створила тематичний куточок, покликаний поширювати серед молодшого покоління ідеї гуманності та вшановувати працю медиків — музей Червоного Хреста. Але згодом йому стало затісно в шкільних стінах, і сьогодні він займає поверх заміського будинку засновниці.