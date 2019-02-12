Кожен українець на власній кишені має відчути, що найгірші випробування позаду, що країна рухається вперед і економіка розвивається. На цьому під час Всеукраїнського громадського форуму «Відкритий діалог» наголосив Президент Петро Порошенко. «Криза, спричинена війною, економічною блокадою з боку Росії, відступає. Відновлення економічного зростання відкриває можливості й до відновлення рівня життя. Так, багато українців не впевнені у дні завтрашньому, пенсіонери переймаються, як вижити, молодь їде на роботу за кордон. Але влада визнає ці болісні проблеми, каже про них чесно і вголос та докладає зусиль для їх подолання», — зазначив глава держави.
Він зупинився на здобутках децентралізації. «Це нові чи відремонтовані школи, дошкільні заклади, повернуті в державну чи муніципальну власність дитячі садочки. Це дороги, енергозбереження тощо. Політика децентралізації має не лише не змінюватися, а й поглиблюватися», — підкреслив Президент.
Глава держави наголосив на важливості розвитку агропромислового комплексу. «Є всі можливості, щоб істотно збільшити нашу частку на світовому ринку зерна. Торік Україна з’явилася у десятці найбільших світових постачальників молочної продукції та традиційно посідає перше місце з експорту соняшникової олії. В експорті АПК зростає частка переробленої продукції. Ми впевнено опановуємо європейський ринок. Прибутковість АПК через механізм децентралізації втілюватиметься у вагомі соціальні проекти на селі», — зауважив Петро Порошенко.
Він додав, що вихід на лідерські позиції у секторах економіки, де Україна вже має певні конкурентні переваги щодо інших країн, дасть кошти для забезпечення відчутного підвищення рівня життя людей. Президент зупинився й на розвитку IT-сектору, який уже дає 4% ВВП, високооплачувану роботу 150 тисячам українців. «Очікують, що в найближчі півтора-два роки ця цифра зросте до 200 тисяч. Однак незважаючи на дуже динамічні темпи зростання ІТ-сектору — понад 20% на рік, на нього припадає менш як 1% світового ринку ІТ-послуг. Маємо всі передумови, щоб вийти на лідерські позиції», — констатував глава держави.
Президент акцентував на традиційно сильних галузях, таких, як авіабудування й космічна, суднобудування, військово-промисловий комплекс. «Україна в десятці найбільших світових експортерів зброї. Кожне робоче місце в цих галузях забезпечує мінімум 10—15 робочих місць у суміжних. Нам є що запропонувати у сфері перевезень, як-от літаки «Антонов», а потужності Південмашу та інших підприємств дають змогу в рази збільшити кількість запусків ракет і супутників з українськими компонентами, — підкреслив Петро Порошенко. — Наша амбітна мета — перетворити Україну на велику державу, регіонального лідера, невід’ємну складову європейської цивілізації та елемент європейської безпеки. Україна йде своїм шляхом. Це позбавлення колоніальної залежності від Росії та послідовний курс на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО».
Наталя ПИСАНА
для «Урядового кур’єра»