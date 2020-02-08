Нинішню «Годину запитань до уряду» у Верховній Раді присвятили переважно обговоренню питань ціноутворення на енергоносії для непобутових споживачів і населення.

Виступаючи з парламентської трибуни, міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель зазначив, що середньозважений тариф на електроенергію для непобутових споживачів за час роботи нового уряду, з вересня минулого року, було знижено на 26%. Оскільки за вікном останній місяць зими, можна сказати, що уряд забезпечив стабільне проходження опалювального сезону.

На підтримку енергетичної інфраструктури

Відповідаючи на запитання депутатів, урядовець зазначив, що підписання контракту на транзит російського газу територією України дало змогу в січні 2020 року знизити ціну на газ на 20% для українських споживачів порівняно із січнем 2019-го: «Були істотні ризики, що нам не вдасться підписати цю угоду. І все-таки вдалося. Отже, ціна на газ знизилася».

Він нагадав, що вітчизняна енергетична інфраструктура має високий рівень зношеності й потребує значних інвестицій в оновлення, що впливає на кінцевий тариф у бік зростання. «Тож дуже добре, що в нас є зниження ціни на газ і необхідні зміни в тарифі на підтримку інфраструктури», — зауважив міністр.

Не оминули увагою депутати й дуже болючого питання боргів із заробітної плати шахтарям. На деяких шахтах, за їхніми словами, накопичується не вивезене вже видобуте вугілля. На це Олексій Оржель відповів, що Україна не може реалізувати все видобуте вугілля, тому галузь потребує докорінного реформування.

«Ми маємо відверто говорити, що вугільна галузь потребує реструктуризації. Оскільки за такого навантаження, за такої роботи системи у нас немає реалізації товарної продукції. Це болючі рішення, які потребують комплексного підходу, але все-таки ми мусимо крок за кроком планово йти до цього», — цитує УНІАН слова урядовця.

Нині в Україні зменшуються навантаження на теплову генерацію і попит на виробництво електроенергії з вугілля. «Щодня зростають запаси вугілля на складах. Це означає, що ми не відпрацьовуємо вугілля. Ми видобуваємо його більше, ніж споживаємо в опалювальний сезон», — констатував урядовець.

Відповідаючи на запитання, чому люди, які, наприклад, встановили твердопаливні котли, або ті, хто підводив газ до приватних будинків власним коштом, мають сплачувати додаткові платіжки за газ, Олексій Оржель відповів: ці кошти йдуть на утримання газорозподільної інфраструктури. І якщо люди, які нині не користуюся газом, у майбутньому матимуть у цьому потребу, вони отримають таку можливість. Саме завдяки тому, що цю інфраструктуру утримуватимуть у належному стані. Ті, хто насправді нині газом не користується, отримуватимуть у своїх платіжках мінімальні нарахування, можна сказати, фактично умовні.

Держава подбає про шахтарів

Далі на запитання депутатів відповідав Прем’єр Олексій Гончарук, який доти перебував у ложі уряду. Він повідомив, що уряд ухвалюватиме рішення щодо закриття чи підтримки шахт, зважаючи на економічну доцільність. «На кожній із них ми зараз оцінюємо економічну ситуацію. Ті шахти, де є економічна доцільність і де вони економічно можуть конкурувати, ми підтримуватимемо настільки, наскільки можливо. Ті ж, де немає економічного рішення, які внаслідок безвідповідального хазяйнування протягом десятків років доведено до ручки і підняти їх економічної спроможності немає, ми шукатимемо можливість, щоб кожна людина, яка там зараз працює, не залишилася на вулиці. Не переймайтеся, ми подбаємо про шахтарів та їхні сім’ї. Ми знайдемо можливість кожному з них забезпечити нормальне майбутнє», — пообіцяв Прем’єр.

Уже проведено аудит шахт. Прем’єр-міністр зазначив, що на більшості з них ситуація така: шахтарі працюють у важких умовах, із застарілим обладнанням, а собівартість вугілля, яке вони видобувають, не витримує конкуренції. Питання гостре, болюче, і воно буде вирішено, повідомляє Укрінформ.

Платіжки за газ — одним документом

А поділ платіжки за газ на дві — окремо тариф на транспортування і окремо на газ — Прем’єр назвав правильним кроком. «Але правильніше було б, якби людина отримувала їх одночасно і одним документом. Тобто правильно розділити ці послуги, але при цьому правильно організувати, щоб це все одно був один документ. Ми зараз над цим працюємо, — повідомив Олексій Гончарук. — Найближчим часом ми зробимо все, щоб оптимізувати й подавати людям інформацію у зрозумілішому і правильному вигляді. Це питання комунікації. Насправді якщо скласти ці суми, все одно виходить менше, ніж люди платили б, якби ми з вами не працювали».

А ще Олексій Гончарук повідомив, що Кабмін ухвалив рішення про зниження рівня премій для топменеджерів державних підприємств. «Ми вже встановили ліміти для кожної державної компанії. Вони значно менші, ніж ті, що є зараз», — сказав він. Кабмін провів роз’яснювальну розмову з наглядовими радами державних компаній, щоб ті утрималися від виплат величезних премій за чинними контрактами.

«Це бізнес. Нам треба зрозуміти, що там працюють не чиновники, і ми повинні там конкурувати на ринку праці з приватними підприємствами. Ми з кожною наглядовою радою ведемо переговори, щоб це упорядкувати. Це стосується існуючих контрактів, які не ми підписували», — додав він.

Очільник уряду закликав народних депутатів ухвалити закон про започаткування ринку землі й запевнив, що уряд зможе якнайкраще втілити його в життя. «Це стратегічне, дуже важливе рішення, яке має ухвалити парламент. Сил вам, мудрості. Ми поряд! Ми, український уряд, якому ви довірили право операційно керувати державою, зробимо все необхідне для того, щоб той закон, який ви ухвалите, було імплементовано й реалізовано у найкращий спосіб», — запевнив Олексій Гончарук.

Цей законопроєкт не про продаж, як багато хто намагається представити, не про розпродаж, а про ринок землі. «Це означає, що Україна посилає всьому світові сигнал: ми готові працювати в цивілізованому праві й не готові як держава забороняти людям розпоряджатися їхньою власністю», — додав глава уряду.

Звітуватимуть наступного тижня

Прем’єр поінформував, що звіт про діяльність Кабміну передадуть у Верховну Раду наступного тижня. «Ми завжди готові приходити й звітувати парламенту, нам немає чого приховувати. Цього тижня ми завершили підготовку звіту і маємо намір остаточно його провести через усі внутрішні процедури, а наступного тижня відправимо в парламент, як це й передбачено законом», — запевнив Прем’єр.

Він подякував депутатам за підтримку й наголосив, що Президент, Верховна Рада й уряд уже роблять багато «крутих речей». «Нас з вами намагаються розкачати брудними маніпуляціями, зливами, підставами, намагаються використати те, що у когось з нас може бути менше чи більше політичного досвіду, — не ведіться. Ми разом і ми переможемо», — наголосив він.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»