Хоч офіційний звіт Кабінету Міністрів за дворічну діяльність перед Верховною Радою відтерміновується, його очільник не пропускає жодної парламентської п’ятниці. За активної участі Володимира Гройсмана кожна «Година запитань до уряду» перетворюється на своєрідний щотижневий звіт. Далеко не кожен його попередник наважувався з такою періодичністю з’являтися у залі під куполом і відповідати на гострі запитання парламентаріїв.

«Український уряд публічно презентував звіт 15 лютого 2018 року. Він перебуває в парламенті і доступний для депутатів, ви можете його вивчати. У деяких комітетах відбувся його розгляд з конкретними цифрами, деталями й конкретними планами на майбутнє, — нагадав з головної трибуни країни Прем’єр, попросивши депутатів активніше цікавитися змістом документа. — Будь ласка, вже два місця минуло, як ви могли його почитати, а уряд готовий завжди звітувати, у будь-який момент».

Володимир Гройсман не забув і слів подяки на адресу депутатів, що два роки тому, 14 квітня, висловили довіру новій урядовій команді, перед якою стояли серйозні виклики й реальні завдання. Упродовж 2014—2015 років країна пережила значні випробування. Але саме той час дав змогу досягти необхідних умов для стабілізації.

Політик ареальних дій

Багато проблем мали задавнену природу, розв’язувати їх особливо складно. Сьогодення підкидає нові — така вже діалектика життя. Попри це, Прем’єр не втрачає оптимізму, що ґрунтується на результатах дворічної роботи: «Думаю, в 2019 році або наприкінці цього зможемо забезпечити більше зростання, ніж ті прогнозні показники, які маємо». Бо цільовий рівень економічного зростання України — 5—7% ВВП на рік за прогнозних 3% на 2018-й.

Як і звичайний громадянин, Прем’єр відчуває зростання цін, бачить ситуацію в дорожньому господарстві, аналізує тарифне питання, яким опікується незалежний від уряду регулятор — НКРЕКП. «Мене турбує питання зростання цін. Але як ми можемо стабілізувати ціни? Є два шляхи. Адміністративне регулювання, яке ніколи не було ефективним, або наситити ринок якісною продукцією, — цитує УНІАН слова Володимира Гройсмана. — Саме тому ми плануємо масштабні програми підтримки в агропромисловому секторі». Їх реалізація сприятиме відновленню агровиробництва, створенню нових робочих місць.

«Моя політика — це політика реальних дій, а не пустих слів. Нам потрібні час, сила, політична єдність, аби віддати борги, зробити економіку сильною і не приймати будь-яких умов, які можуть погіршити життя людей», — наголосив Володимир Гройсман.

Тому жодним чином не можна втрачати час, що лишився до наступних парламентських виборів, перетворюючи його на чергову популістську кампанію. Навпаки, майже за півтора року можна спільно зробити багато корисних справ для країни.

«Ми можемо уникнути будь-яких дестабілізацій, які несуть зокрема й позачергові вибори. І ми з вами це зробимо. Я в цьому глибоко переконаний, — сказав Прем’єр, запевняючи, що має інший, позитивний сценарій розвитку подій. — Працюймо так, щоб у 2019 році нам не було соромно дивитися людям в очі. Щоб реальні доходи людей, реальна робота, реальні умови життя змінилися саме в кращий бік і ми вийшли на цю трибуну і прозвітували перед українським суспільством».

Коли перестанемо віддавати борги

Дякуючи народним депутатам за спільну роботу, Володимир Гройсман окремо звернувся до «Опозиційного блоку». Їм він дякуватиме, якщо вони «менше використовуватимуть популізм і роз’єднання, а більше ухвалюватимуть рішення на те, щоб Україна стала сильнішою».

Останнє складно уявити без ухвалення закону про створення антикорупційного суду. Його слід ухвалити у травні. Бо настає час рефінансувати зовнішні борги за програмою з МВФ. Ідеться про перезапозичення боргів, накопичених попередниками. Виконання зобов’язань дасть змогу отримати у 2018 році 1,9 мільярда доларів від МВФ і мільярд євро макрофінансової допомоги від ЄС.

До слова, лише в березні уряд повернув 1,4 мільярда доларів зовнішніх боргів. Натомість Володимир Гройсман мріє віддати всі борги, особливо попередні, й почати акумулювати те, що слід віддавати українським громадянам.

Знайшлося у Прем’єр-міністра кілька слів і про медичну галузь, у якій він анонсував підготовку програми розвитку екстреної її частини. Бо це той напрям, де влада визнає свою заборгованість перед медиками. Він не згоден перекладати всі проблеми галузі — «20 років безвідповідальності і хаосу» — на плечі самої в.о. профільного міністра Уляни Супрун.

А на запитання депутатів про внесення кандидатури на цю посаду відповідь була лаконічною: «Щойно буде визначено спільну позицію стосовно кандидатури міністра охорони здоров’я, то, безумовно, я як Прем’єр-міністр внесу цю кандидатуру до Верховної Ради».

А дії Полтавської обласної ради, яка відмовляється видавати видобувним підприємствам дозволи на видобуток газу в області, Прем’єр назвав катастрофою. «Я проситиму обласну раду, партії обласної ради. Зрештою, створюйте конкуренцію, нехай приходять, видобувають, будемо робити Україну сильнішою, менше купуватимемо за валюту. Більше видобудемо українського газу й відразу знизимо ціни. Як цього не розуміти, це ж державний інтерес!» — слушно обурився Прем’єр.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»