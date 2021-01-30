Учора Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до додатка №3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо компенсації у зв’язку з підвищенням тарифів на електричну енергію». Як наголосив на своїй сторінці у фейсбуці Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, це рішення стало втіленням спільної ініціативи Президента, уряду та Верховної Ради. Передбачено, що компенсації виплачуватимуть людям, домівки яких обладнані електроопалювальними установками й у яких будинки не газифіковані або не мають централізованого теплопостачання. Також компенсації виплатять багатодітним, прийомним сім’ям та дитячим будинкам сімейного типу.

«Ми вітаємо це рішення парламенту й продовжимо роботу над встановленням в Україні справедливих тарифів для всіх людей»,— наголошує Прем’єр.

Закон запроваджує нову бюджетну програму «Компенсація у зв’язку з підвищенням тарифів на електричну енергію на оплату електричної енергії населенням, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), населенням, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості), а також багатодітними, прийомними сім’ями та дитячими будинками сімейного типу» (код 2501410), спрямувавши на її фінансування 1 400 000 тисяч гривень за рахунок зменшення на цю саму суму видатків за бюджетною програмою «Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі» (код 2501230).

Кабінету Міністрів доручено у тижневий строк з дня опублікування закону визначити порядок надання компенсації.

Як раніше зазначав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, компенсації для громадян, у яких встановлено електроопалення, — один з восьми кроків урядової стратегії з подолання тарифної кризи та створення справедливих правил на ринку газу.

Відділ аналітики

«Урядового кур’єра»