Виконуючи доручення Президента та рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Кабінет Міністрів обмежив пасажирські перевезення на території України для запобігання поширенню коронавірусної інфекції. Як повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів, зокрема відсьогодні й по 3 квітня на всій території нашої держави заборонено: регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученням; перевезення понад десяти пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, в автобусах, які виконують регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах; перевезення пасажирів метрополітеном у Києві, Харкові та Дніпрі.

З 18 березня 2020-го до ухвалення окремого рішення заборонено перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішніх сполучень (приміському, міському, регіональному й далекому). Укрзалізниці дозволено здійснювати окремі пасажирські рейси у внутрішньому залізничному сполученні, рішення щодо яких ухвалюватимуть у кожному окремому випадку за погодженням з Міністерством інфраструктури та Міністерством охорони здоров’я або ж міжнародному залізничному сполученні за погодженням з Мінінфраструктури, Міністерством закордонних справ та Державною прикордонною службою.

Уряд доручив Мінінфраструктури встановити граничні тарифи на послуги з авіаційних перевезень пасажирів. Ідеться про рейси, які здійснюватимуть авіакомпанії в міжнародному та внутрішньому сполученні для повернення українських громадян додому. Відповідне рішення, ухвалене на позачерговому засіданні уряду 16 березня, буде чинними на період проведення заходів, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Не час розважатися

А відучора в Україні заборонено проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких беруть участь понад 10 осіб. Дозволено лише заходи, необхідні для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Заклади громадського харчування (ресторани, кафе), торговельно-розважальні центри, інші заклади розважальної діяльності, фітнес-центри, заклади культури зобов’язано тимчасово припинити роботу. Дозволено надавати послуги з громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлення за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту.

Дозволено торгівлю продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення. Також можна здійснювати банківську і страхову діяльність.

Міністерству охорони здоров’я доручено тимчасово припинити планову госпіталізацію і планові операції, крім невідкладних і термінових. Слід максимально підготувати та перепрофілювати медичні заклади для приймання та лікування інфікованих хворих у тяжких станах.

Органам влади, підприємствам та організаціям рекомендовано забезпечити організацію позмінної роботи працівників, а за технічної можливості — роботи в режимі онлайн.

Контроль за виконанням рішень уряду покладено на Міністерство внутрішніх справ і Національну поліцію.

Прийнятне рішення Укрзалізниці

Вантажні залізничні перевезення тривають. А ось усі пасажирські потяги Укрзалізниці виконали останні рейси, згідно з графіком, 17 березня. Тож у компанії заявили, що компенсують пасажирам повну вартість проїзних документів на всі скасовані через запровадження карантину рейси — без стягування додаткових зборів. Для зручності пасажирів і запобігання концентрації людей біля кас Укрзалізниця продовжила термін повернення квитків до місяця від дати запланованого відправлення поїзда, який скасовано. Придбані через інтернет залізничні квитки можна повернути через онлайн-сервіси.

Пасажири за період з 11 по 15 березня повернули 303 тисячі залізничних квитків на загальну суму 86,6 мільйона гривень, повідомляє УНІАН.

Крим без в’їзду-виїзду

Для запобігання поширенню в Україні хвороби COVID-19 уряд тимчасово припинив роботу контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополь та виїзду з цієї території. Розпорядженням Кабінету Міністрів роботу КПВВ на адміністративній межі з півостровом призупинено до 3 квітня 2020 року, якщо не буде прийнято інше рішення, повідомляє Адміністрація Державної прикордонної служби.

У цей період пропускатимуть на тимчасово окуповану територію лише громадян України та членів їхніх сімей, місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано в Автономній Республіці Крим або місті Севастополь, а також їхні транспортні засоби, вантажі та інше майно. З тимчасово окупованої території пропускатимуть громадян України, місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано за межами Автономної Республіки Крим або міста Севастополь, а також їхні транспортні засоби, вантажі та інше майно.

Також пропускатимуть осіб для забезпечення захисту національних інтересів або у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань, представників дипломатичних установ та гуманітарних місій, що виїжджають з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, а також їхніх транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

Виїзд із тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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«Урядового кур’єра»