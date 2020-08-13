Пріоритетні напрями урядовці формували на базі численних зустрічей з аграріями, використовуючи розробки комітетів Верховної Ради.
Наступного року, як повідомляє AgroTimes, заплановано фінансову підтримку: тваринництва — 3,636 мільярда гривень; заходів в АПК (кредити, страхування) — 2,253 мільярда; фермерства — 727 мільйонів; садівництва, виноградарства, хмелярства — 414 мільйонів; виробництва нішевих культур (продовольча безпека) — 295 мільйонів; картоплярства — 160 мільйонів гривень. На часткову компенсацію сільськогосподарської техніки планують спрямувати 957 мільйонів гривень. Загалом у 2021 році уряд має намір спрямувати на підтримку аграрного сектору 8,442 мільярда гривень із подальшим збільшенням суми у наступні роки до 8,480 мільярда у 2022-му і до 8,988 мільярда — у 2023-му. До слова, цього року на підтримку галузі спрямовано 4 мільярди гривень.
«Згідно з вітчизняним бюджетним законодавством, на підтримку агросектору можна спрямовувати до відсотка ВВП. Наш розрахунок представлено максимально, і ми його активно опрацьовуватимемо і з Верховною Радою, і з бюджетним комітетом. Сподіваємося, що ця підтримка буде в максимальному розмірі», — зазначає міністр.
Під час Міжнародної агропромислової виставки «Агро-2020» Ігор Петрашко говорив і про те, що аграрії та фермери, які нині користуються державними програмами підтримки, вже впевнилися у їх стабільності й ефективності. Основні програми орієнтовано на підтримку насамперед малих сільгоспвиробників і фермерів, розвиток локальних ринків збуту й відкриття нових експортних ринків. В Україні виробляють понад 70 мільйонів тонн зерна, і потенціал України — 100—120 мільйонів. І важливим чинником отримання стабільних урожаїв слугує оновлення сільгосптехніки.
Наша газета вже повідомляла, що за програмою «Часткова компенсація вартості с/г техніки та обладнання вітчизняного виробництва» аграріям уже надано 716 мільйонів гривень. Кошти отримають 1481 аграрій за придбані 2295 одиниць сільгосптехніки та обладнання на суму 2,8 мільярда гривень. Загалом на 2020 рік за цим напрямом передбачено мільярд гривень. Цьогоріч до переліку техніки та обладнання додано 1175 нових найменувань, тепер їх налічується 13719 від 183 заводів-виробників, повідомляє пресслужба відомства. Перелік заводів-виробників поповнився двома підприємствами, а до нових одиниць техніки додалися трактори ХТЗ, ЮМЗ, ХТА, зернозбиральні комбайни «Скіф», «Славутич», самоскиди-зерновози КрАЗ, самохідні обприскувачі, а також ґрунтообробна і посівна техніка, обладнання для утримання тварин тощо.
«Оновлення виробничого оснащення дає змогу виробникам сільськогосподарської техніки та обладнання підвищувати свою конкурентоспроможність», — наголошує Ігор Петрашко. І зауважує, що за останні два десятиліття Україна значно наростила експорт сільськогосподарської сировини.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль переконаний, що Україна не лише має бути постачальником сировини за кордон, а й застосовувати найкращі наукові технології та процеси переробки в агропромисловому комплексі, щоб додана вартість і робочі місця залишались у державі.
Під час відвідання «Агро-2020» очільник уряду дякував представникам аграрної галузі за те, що в період коронакризи вони залишаються островом стабільності, на який спирається економіка.
«Україна посідає лідерські позиції у світі в агропромисловому секторі, а тому уряд приділяє велику увагу розвитку галузі. Основні напрями — це реформування земельних відносин, державні програми підтримки малого підприємництва в агропромисловому комплексі, малого фермерства, програми розвитку переробки та багато іншого. Представники АПК мають відчувати підтримку держави. А тому виставка слугує чудовим майданчиком для спільного діалогу», — цитує слова Прем’єра департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.
Нагадаємо, «Агро» — найбільша агропромислова виставка в Україні та Східній Європі. Вона слугує ефективною платформою для вдосконалення виробництва, впровадження інновацій, презентацій новинок в усіх підгалузях АПК. Це унікальна нагода для діалогу між приватним бізнесом і державою, асоціаціями й іноземними представниками. Цей діловий захід відкрив можливості для співпраці із країнами — лідерами світового аграрного сектору.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»