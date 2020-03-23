Любомира КОВАЛЬ,

«Урядовий кур’єр»



У нинішній складний час, коли людям доводиться стикатися з багатьма обмеженнями та випробуваннями, держава має у посиленому режимі подбати про допомогу своїм громадянам. Передусім тим, хто у певних питаннях та ситуаціях не може самостійно дати собі раду. Йдеться, зокрема, про літніх громадян, людей з інвалідністю та важкими чи хронічними захворюваннями.

Отже, новопризначена міністр соціальної політики Марина Лазебна в онлайн-режимі, дотримуючись вимог карантину, розповіла про заходи з посилення соціального захисту українців на час вимушеної самоізоляції та про основні кроки уряду в умовах світової економічної кризи та поширення у світі епідемії коронавірусу.

Варто зазначити, що для людей із вадами слуху синхронно проводився сурдопереклад. Трансляція відбувалася на ютуб-каналі уряду, а також на сторінці Мінсоцполітики у Фейсбук.

Субсидіантам збільшать нормативи

Отже, Кабінет Міністрів України гарантує безперебійну роботу програми держдопомоги українцям, матеріальний стан яких не дає змоги в повному обсязі самостійно сплачувати за комунальні послуги - надання житлових субсидій. Більше того, за словами міністра, уряд посилюватиме роботу в цьому напрямі в умовах карантину.

Тому на найближчому засіданні уряду Мінсоцполітики пропонуватиме до ухвалення рішення, яким хоче встановити додаткову компенсацію виплат для 3 мільйонів домогосподарств, які отримують таку допомогу, на оплату окремих комунальних послуг на період карантину. Відбуватиметься це через збільшення на 50% нормативів на користування електроенергією, природним газом для приготування їжі та підігріву води, а також на користування гарячою та холодною водою.

Урядовці розуміють, що на час карантину більшість українців залишаються вдома, свідомо ізолюють себе та рідних, аби захиститися від зараження та поширення вірусу. А отже вони у рази більше, ніж зазвичай, користуватимуться комунальними ресурсами. Саме тому кожна родина, яка має право на субсидію, отримає певну компенсацію на ці витрати. В середньому, за словами Марини Лазебної, це буде близько 300 гривень на місяць.

Уряд також подбає про посилення соціального захисту громадян, які під час карантину можуть втратити робочі місяця. Для них буде спрощено порядок надання субсидій. Це питання також розглянуть 25 березня під час засідання Кабміну.

Щоб запобігти поширенню дезінформуванню людей та нагнітанню безпідставної паніки, урядовець також наголосила, що якщо під час карантину в людей виникатиме заборгованість зі сплати за комунальні послуги, жодних штрафних санкцій (пеня тощо.) до них не застосовуватимуть. Як і позбавляти права на користуватися комунальними послугами – жодну з них припинено не буде. Це гарантовано, адже таке рішення ухвалено на рівні закону. Його також буде продубльовано в рішеннях уряду. А також відповідні доручення отримають місцеві органи влади, які мають пильно контролювати процес та захищати людей.

За словами Марини Лазебної, робиться це для того, аби літні люди, які перебувають у категорії підвищеного ризику, максимально дотримувалися правил карантину та залишалися вдома.

Пенсіонерів підтримають матеріально

Далі міністр прокоментувала ініціативи Президента та уряду щодо поліпшення пенсійного забезпечення українців. Так, із квітня 2020 року буде здійснено одноразову виплату в розмірі однієї тисячі гривень літнім громадянам, пенсійна виплата яких не досягає 5 тисяч гривень. А таких в Україні, за словами міністра, понад 10 мільйонів. Таку ж виплату отримають понад 400 тисяч одержувачів соціальної допомоги, яким її виплачують замість пенсії. Це люди, які мають інвалідність з дитинства, діти з інвалідністю та отримувачі соціальних пенсій.

З травня 2020 року буде проведено індексацію трудових пенсій на 11%. Гарантоване підвищення отримають 7 мільйонів пенсіонерів. Також з травня буде здійснено доплату у розмірі 500 гривень до пенсії 1,5 мільйонам літніх людей, яким виповнилося 80 і більше років. Доплата буде щомісячною.

Міністр наголосила, що всі доплати Пенсійний фонд проводитиме автоматично. А отже літнім людям нікуди не потрібно звертатися.

40 тисяч соціальних працівників дбають про те, щоб соціально вразливим категоріям громадян було якомога комфортніше перебувати у вимушеній самоізоляції. Цих фахівців проінструктовано, вони завжди готові допомогти. А отже збір продуктів харчування та ліків вже триває на централізованому рівні. Тож відповідні служби чекають на звернення від тих, кому нині насправді потрібні допомога й підтримка.

Відповідаючи на запитання журналістів, Марина Лазебна повідомила, що в Кабінеті Міністрів ініціюють запровадження проєкту «Допомога літній людині». Адже, ніде правди діти, українці похилого віку традиційно люблять ходити на пошту, отримувати пенсію там, спілкуватися з іншими. Але на сьогодні слід вжити всіх заходів для убезпечення цих людей. Тому уряд готує рішення, щоб максимально допомогти пенсіонерам і перевести їх на банківську систему. «Проєкт «Допомога літній людині» запрацює для того, щоб вони могли отримувати пенсію на банківську картку, оплатити нею онлайн-послуги, замовити продукти харчування, ліки тощо», - пояснила урядовець.

За можливості проводитимуть індивідуальну роботу з кожною літньою людиною. «Триває робота з посилення соціального захисту людей з інвалідністю. Ми, спільно з уповноваженим Президента з прав осіб з інвалідністю, розробляємо зараз ініціативу, як допомогти тим інвалідам, яким сьогодні найважче, які мають дуже тяжкі захворювання, це інваліди першої і другої груп. Ми також запропонуємо певну програму підтримки для цієї категорії людей», - поінформувала очільник Мінсоцполітики.

До такої допомоги має якомога активніше долучатися соціально відповідальний бізнес. Адже пандемія та економічна криза стануть для нас передовсім іспитом на людяність, можливість та бажання допомогти найуразливішим.

Чорнобильці отримають компенсації

Урядовець також запевнила, що Кабінет Міністрів посилено піклуватиметься й про інші соціально уразливі категорії громадян. Серед них ті, хто постраждав від аварії на Чорнобильській АС. Вона нагадала, що в державі працює програма «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

«Я хочу наголосити, щоб ці люди теж не думали, що вони покинуті сам на сам з цією бідою. Тому 19 березня ми спрямували 155 мільйонів державних коштів за цією бюджетною програмою в регіони для компенсації за продукти харчування чорнобильцям І та ІІ категорії. Зараз цю роботу вестимуть у регіонах, щоб ці люди отримали відповідні компенсації», - наголосила міністр.