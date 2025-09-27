Важливі рішення ухвалено за підсумками робочої поїздки Прем’єра Юлії Свириденко на Донеччину і Дніпропетровщину

Як повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, на засіданні урядовці визначили пільгові умови передачі державних та комунальних установ для розселення ВПО у прифронтових регіонах.

«Це дасть змогу швидше облаштовувати нові місця для тимчасового проживання переселенців», — наголосила вона й додала, що умовами оренди для державних і комунальних підприємств визначено 1 грн за м2, а для громадських і благодійних організацій — 3% вартості.

Крім того, з резервного фонду держбюджету надано 333 мільйони гривень на захист Сумщини.

«Кошти скеровуємо для Сумської ОВА на завершення будівництва фортифікаційних споруд, інженерних укріплень та невибухових загороджень», — наголосила очільниця уряду.

Для Дніпропетровщини спрямовано 96 млн грн на підтримку водопостачання, зокрема ці кошти нададуть підприємствам, які забезпечують централізоване водопостачання, щоб уникнути проблем з водою і гарантувати гідні умови життя для понад 200 тисяч жителів громад. А також із резервного фонду надано 128 млн грн на відновлення критичної інфраструктури області, яку було пошкоджено внаслідок російських атак у червні цього року. А для проведення ремонту аварійної ділянки Другого донецького водопроводу спрямували 58 млн грн.

Також на засіданні Кабінету Міністрів доручено профільним органам підготувати плани заходів для стабільного проходження опалювального сезону — з урахуванням викликів у кожному прифронтовому регіоні. «Постачання світла і газу має бути безперебійним, тому відключення за борги, які накопичилися під час воєнного стану, є неприпустимими. Уряд надав відповідне доручення», — повідомила Юлія Свириденко і додала, що мета рішення — гарантувати стабільну роботу енергетичної інфраструктури взимку та забезпечити світло і тепло для людей незалежно від атак росіян.

На засіданні уряду підвищили зарплати медиків на територіях активних і можливих бойових дій. Зокрема це стосується Нікополя, який перебуває під постійними обстрілами росіян. Для тих, хто працює в зонах бойових дій: лікарі — 40 тис. грн; середній медперсонал — 27 тис. грн; молодший медперсонал — 18 тис. грн. Для тих, хто працює в зонах можливих бойових дій, — відповідно 28 тис. грн, 18 тис. грн та 9 тис. грн. «Нам важливо підтримати лікарів, які продовжують працювати в надскладних умовах і щодня рятують життя людей», — наголосила Прем’єр-міністр. Розподілено надані 2025 року субвенції місцевим бюджетам на облаштування укриттів у військових ліцеях, ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою — за рішеннями ОВА.

Уряд з ініціативи Міністерства оборони спростив процедуру постановки та зняття громадян з військового обліку. Юнаки, яким виповнилося 17 років, тепер зможуть стати на військовий облік дистанційно через мобільний застосунок «Резерв+», без відвідин ТЦК та без проходження ВЛК.

Громадян віком 25—60 років, які досі не перебувають на військовому обліку без законних підстав, буде обліковано автоматично. Процедуру зняття з обліку українців, які досягли граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизовано. Відповідні зміни внесено до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (постанова від 30 грудня 2022 року №1487). Це рішення заощадить час і зусилля людей, дасть змогу пройти процедури швидко та без бюрократії.

Докладно про основні новації.

1. Взяття на облік призовників. Щороку з 1 січня до 31 липня громадян України чоловічої статі, яким у поточному році виповнюється 17 років, вперше беруть на військовий облік. Це можна зробити: дистанційно — через мобільний застосунок «Резерв+» (електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста); особисто — прибувши до районного чи міського ТЦК та СП з необхідними документами. Постановка на такий облік здійснюється без обов’язку проходження чи направлення на ВЛК.

2. Автоматична постановка на облік. Усіх громадян України чоловічої статі віком від 25 до 60 років, які не перебували на військовому обліку без законних підстав, буде поставлено на такий облік автоматично. Це зменшить кількість ручних операцій та потребу відвідувати ТЦК та СП.

3. Автоматичне зняття з обліку. Процедуру зняття з військового обліку громадян, які досягли граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизовано. Крім того, керівники держорганів, органів місцевого самоврядування, підприємств та установ зобов’язані робити відповідні помітки у списках персонального військового обліку протягом семи днів з моменту досягнення працівником граничного віку.

«Автоматизація військового обліку — ще один крок до створення сучасного електронного ТЦК. Завдяки цифровим інструментам ми усуваємо зайву бюрократію, зменшуємо навантаження на ТЦК та СП, робимо систему більш ефективною, а процеси — простими, зручними, прозорими для громадян», — зазначив керівник директорату цифрової трансформації Міністерства оборони Артем Романюков.

Джерела: Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, Міністерство оборони