Уряд працює над тим, аби вже цієї зими максимально велика кількість людей отримали менші платіжки за комунальні послуги. На цьому під час години запитань до уряду в парламенті наголосив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, коментуючи заяву Президента Володимира Зеленського про істотне зменшення платіжок узимку 2021 року. «Відчутне зниження тарифів можливе після приведення до ладу комунального господарства та заміни зношених мереж, через які відбуваються великі втрати. Рівень втрат у мережах окремих міст становить понад 50%. Ми просто гріємо повітря», — підкреслив Прем’єр.

Олексій Гончарук казав і про те, що уряд до кінця року очікує на серйозну зміну ситуації в Укрзалізниці. Кабмін звернувся до наглядової ради компанії, щоб там переглянули ефективність роботи менеджменту Укрзалізниці та ухвалили відповідні кадрові рішення. «Наразі в Укрзалізниці дуже складна ситуація, оскільки є багато питань, пов’язаних із корупцією, але на менеджмент компанії безпосередньо може вплинути незалежна наглядова рада. Уряд наполягає, щоб корупцію в Укрзалізниці було негайно припинено, і робить усе залежне, щоб це сталося якнайшвидше», — зауважив очільник Кабміну.

Цілі управління державним боргом

Убезпечитися від ризиків

Про опалювальний сезон говорила у Верховній Раді і міністр фінансів Оксана Маркарова. Вона наголосила, що уряд у проєкті державного бюджету на 2020 рік передбачив достатньо коштів для підтримки всіх субсидіантів на опалювальний сезон. «Слід сказати, щоб усі були абсолютно спокійні: всім субсидії буде надано. Критерії їх надання на цей опалювальний сезон не змінювалися», — цитує УНІАН слова міністра.

Міністерство фінансів має намір наступного року скоротити обсяг державного боргу до 50% від внутрішнього валового продукту, притому, що цього року він становить 60% до ВВП. За словами Оксани Маркарової, валютна чутливість державного боргу призвела до того, що в кризовий період він становив 80% до ВВП. «Ми безумовно знижуватимемо співвідношення держборгу до ВВП. Менше 40 відсотків до кінця 2024 року — наша мета. Так боргова політика перейде в нормальне русло», — зауважила міністр.

Згідно з інфографікою, представленою під час виступу міністра, державний та гарантований борг України станом на 31 жовтня 2019 року становив 2045,4 мільярда гривень, або 81,8 мільярда доларів США. Частка внутрішнього боргу — 40,6%. Зовнішнього — 59,4%. Оксана Маркарова акцентувала, що відповідно до Стратегії управління боргом на найближчі роки, міністерство працюватиме над зниженням витрат на обслуговування державного боргу і збільшенням пільгового кредитування. «Ми збільшуватимемо пільгове кредитування не лише в бюджет, а й пільгове кредитування інфраструктурних проєктів, що дуже важливо для підтримки економічного зростання. Збільшуватимемо гривневу частину нашого боргу — вона має бути більшою ніж 50%, щоб ризики від валютних коливань менше впливали. Ми впевнено розміщуємо дво-, три-, чотири- і навіть шестирічні папери на місцевому локальному ринку. Найголовніше — стрімке зниження вартості боргу. На початку року був дуже обмежений попит і політично нестабільна ситуація перед виборами, коли внутрішні банки неохоче інвестували, й ставки доходили до 19—20% у гривні. Нам вдалося завдяки відкриттю ринку, відкриттю інфраструктурної інформації дуже стрімко знизити борг. Минулого тижня ми розмістили валютні облігації під 3,88%. Це найнижча ставка в Україні. А гривневі трирічні облігації з майже 20% зменшилися до 12,4%, і це не межа. Ми й надалі знижуватимемо строки й ставки», — запевнила міністр.

На черзі податкова реформа

У 2020 році Мінфін планує швидко провести комплексну діагностику податкової системи країни й за її підсумками розробити план імплементації податкової реформи. «Ми дуже давно не проводили таку комплексну систему діагностики, а за останні кілька років було багато змін. Плануємо із січня й протягом кількох місяців проведення діагностики і, паралельно, напрацювання з урядом, парламентським комітетом і з бізнесом пропозицій щодо податкової реформи», — зазначила Оксана Маркарова.

Прояснила міністр і ситуацію щодо продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом: «Україна має виконати всі пункти нової програми співпраці з МВФ до кінця, тому переговори тривають так довго. Нову програму на три роки не можна обговорити за тиждень, оскільки йдеться про програму, яку ми плануємо виконувати, і з реалістичними термінами. Цього разу уряд має до кінця виконати програму співпраці, на відміну від попередніх періодів. Ми повинні не просто почати виконувати нову програму й припинити, як це було багато разів, або почати виконувати й відмовитись. Ми маємо виконати її, вийти з неї й мати економіку в такому стані, щоб не потребувати допомоги МВФ».

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»