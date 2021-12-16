Щонайменше протягом першого кварталу наступного року всі правила доступу до публічних місць із ковід-сертифікатами, за наявності масок, з дотриманням дистанції залишаються чинними

Засідання уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль традиційно розпочав з оприлюднення актуальної інформації про ситуацію з коронавірусом в Україні. «Уже п’ять тижнів поспіль фіксують тенденцію скорочення кількості зареєстрованих нових хворих на цю недугу. Ще дві області виходять із «червоної» карантинної зони, і в ній залишається вісім. Розраховуємо, що і в них ситуація невдовзі стабілізується», — зазначив Прем’єр.

Уже понад 40% дорослого населення країни отримали щеплення проти коронавірусу. Понад мільйон щеплень проводять щотижня. «Але, на жаль, темпи вакцинації починають спадати. Тому звертаємося до вакцинованих громадян із проханням долучитися до комунікації за вакцинацію, розповідати родичам і близьким про важливість і безпечність вакцинування. Адже лише завдяки щепленням можна зупинити пандемію. Допоки рівень вакцинації в Україні не досягне 70% населення, муситимемо дотримуватися всіх встановлених карантинних обмежень.

Щоб максимально ефективно протидіяти пандемії та захистити здоров’я людей, уряд продовжує адаптивний карантин до 31 березня 2022 року. Тобто щонайменше протягом першого кварталу наступного року всі правила доступу до публічних місць з ковід-сертифікатами, за наявності масок, з дотриманням дистанції залишаються чинними», — констатував Денис Шмигаль.

Опалювальний сезон проходить спокійно

У контексті проходження країною опалювального сезону очільник уряду зазначив, що за два місяці можна стверджувати: він проходить абсолютно стабільно і спокійно.

«До початку опалювального сезону НАК «Нафтогаз» закачав до підземних сховищ 18,6 мільярда кубометрів газу. Середній показник, з яким стартував такий сезон в 2011—2019 роках, становив 17,9 мільярда кубометрів. Нині станом на середину грудня в газосховищах понад 15 мільярдів кубометрів газу, чого абсолютно достатньо, аби забезпечити блакитним паливом і людей, і комунальні заклади, і промислових споживачів.

Графіків обмеження потужності та аварійного відключення не застосовували. Це офіційне повідом-лення Укренерго, і лише воно може застосовувати такі обмеження. Кількагодинні відключення, які можуть відбуватись у тому чи іншому населеному пункті, — це або невідкладні ремонтні роботи на лініях електропередач, про які попереджають заздалегідь, або аварійні ситуації, пов’язані з погодними умовами. Тож осінньо-зимовий період проходить стабільно, енергоресурсів достатньо, а тарифи для населення, як ми і обіцяли, не зростатимуть.

Щодо вугілля, то лунали заяви, нібито вже в середині грудня його запаси закінчаться на складах. Нині, за даними Міністерства енергетики, у грудні загалом очікується майже 2 мільйони тонн поставок українського та імпортного вугілля. А заплановане споживання очікується на рівні 1,7 мільйона тонн. З початку опалювального сезону активізовано видобуток вугілля на державних шахтах. Аби робота вугільної галузі була стабільною, перед шахтарями не має бути зарплатних боргів. На погашення такої заборгованості перед шахтарями державних вуглевидобувних підприємств спрямовується понад 700 мільйонів гривень», — зауважив Прем’єр.

Міністр енергетики Герман Галущенко доповів, що на сьогодні Мін-енерго повністю забезпечило виплату державним шахтам коштів на зарплати в сумі майже 6,5 мільярда гривень. Паралельно з цим для максимального скорочення заборгованості протягом року міністерство вживало всіх необхідних заходів з надання додаткових коштів. Зокрема, восени додатково з держбюджету спрямовано і шахти отримали в листопаді 700 мільйонів гривень, у грудні — 300. Міненерго за рахунок економії коштів та їх перерозподілу за програмами найближчим часом спрямує шахтам майже 90 мільйонів гривень. Було проведено перемовини з Центренерго, і гірничим підприємствам перераховано майже 370 мільйонів гривень.

Тарифні зобов’язання виконують

Очільник уряду нагадав, що, відповідно до меморандуму з місцевою владою, уряд виконує свої зобов’язання. Очільники міст теж виконують свої зобов’язання не підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду для людей у цьому опалювальному сезоні.

Уряд затвердив порядок і умови надання субвенції для місцевих бюджетів на покриття різниці в тарифах на тепло й погашення заборгованості перед Нафтогазом. Отримання коштів дасть змогу теплопостачальникам звільнитися від боргів і розпочати модернізацію власних підприємств. Загалом місцеві бюджети отримають 26,9 мільярда гривень.

Для виробників тепла в цьому осінньо-зимовому періоді забезпечено стабільну й значно нижчу за ринкову ціну на газ на рівні 7,42 гривні за кубометр. Це той газ, із якого виробляють тепло для населення. Для бюджетних установ і релігійних організацій зафіксовано ціну 16,4 гривні за кубометр.

«Ціни на газ у Європі через гібридні дії Росії знову сягають майже 1,5 тисячі доларів за тисячу кубів. Натомість механізм непідвищення тарифів в Україні дає змогу захистити українських споживачів від аномальних цін на газ», — зазначив Прем’єр.

Уряд затвердив порядок та умови надання субвенції місцевим бюджетам на реалізацію проєктів у ме-жах кредитної програми з відновлення України.

«Кошти в межах програми спрямують на реалізацію ініціатив з поліпшення об’єктів соціальної інфраструктури насамперед на задоволення потреб людей, які найбільше постраждали від російської агресії на Донбасі. Громади зможуть використовувати субвенцію на реконструкцію соціального житла, ЦНАПів, закладів освіти й інших об’єктів», — прокоментував Денис Шмигаль.

Тисяча для вакцинованих

Прем’єр зачепив тему цифровізації державних послуг, що активно триває в країні паралельно з перенесенням найпопулярніших сервісів в онлайн-режим. Він акцентував, що уряд швидко запроваджує та реалізовує нові механізми підтримки громадян.

«Цього тижня почалося тестування програми «єПідтримка». За кілька днів банки відкрили понад 1,7 мільйона віртуальних карток для виплат вакцинованим громадянам по тисячі гривень. За перші дві доби роботи для тестувальників пілотного проєкту оформлено понад 500 тисяч заявок на виплату. Це непоганий початок. Із 19 грудня кожен вакцинований українець зможе почати витрачати свою тисячу», — уточнив Денис Шмигаль, запевнивши, що уряд і надалі працюватиме над удосконаленням програми.