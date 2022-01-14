Держава дбає про своїх захисників і не допускає стрімкого зростання цін на товари першої необхідності

Перше цьогорічне засідання уряду було плідним на рішення. Про частину з них «УК» вже згадував у попередньому номері. Також уряд розпорядився спрямувати Міністерству у справах ветеранів 16 284,7 тисячі гривень для надання одноразової грошової допомоги особам, які постраждали під час участі в антитерористичній операції.

«Уряд постійно вживає заходів щодо соціальної підтримки громадян і членів їхніх родин, які брали участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі й стримуванні збройної агресії Росії», — коментує рішення уряду міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

У міністерстві роз’яснюють, що кошти з резервного фонду для постраждалих надають на підставі переліків, затверджених Міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, що діє при Мінветеранів. За розрахунками міністерства, відповідно до рішень, ухвалених комісією від 18.11.2021 року, потреба коштів, що їх необхідно надати сім’ям загиблих та особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в антитерористичній операції, становить 16 284,70 тисячі гривень, зокрема: членам сімей трьох осіб, які загинули (померли), — 4192,5 тисячі гривень; 22 особам, які отримали інвалідність, — 12 092,2 тисячі гривень (дев’ятьом особам (ІІ групи) — 5400,7 тисячі гривень, 13 особам (ІІІ група) — 6691,5 тисячі гривень).

Прозорі механізми

Уряд вніс зміни до своєї постанови від 3 березня 2020 року №166, якими вдосконалено механізм надання громадським об’єднанням осіб з інвалідністю фінансової підтримки за рахунок коштів держбюджету для реалізації програм, розроблених інститутами громадянського суспільства.

За інформацією Міністерства соціальної політики, для фінансування програм громадських об’єднань осіб з інвалідністю впроваджують прозорі електронні конкурси. Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю як його організатор урегулював проблемні питання, пов’язані із проведенням конкурсу. Визначено чіткий механізм опрацювання фондом конкурсних пропозицій перед внесенням їх на розгляд конкурсної комісії, яку утворив фонд. Надано змогу громадським об’єднанням осіб з інвалідністю оскаржувати рішення фонду про недопущення до участі в конкурсі шляхом звернення до фонду або в судовому порядку. Передбачено проведення публічного ознайомлення громадськості з підсумками моніторингу виконання всіх програм громадських об’єднань осіб з інвалідністю, які вже одержали фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів.

Кабмін затвердив порядок проведення спецторгів природним газом для виробників соціально значущої продукції. Документ розробило Міністерство енергетики на виконання постанови №1433 «Про затвердження переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках». Вона зобов’язує газодобувні компанії реалізувати на біржі 20% газу, видобутого в Україні у період карантину. Стартова ціна газу має відповідати ціні природного газу власного видобутку (до врахування рентних платежів) і може включати постачальницько-збутову надбавку (постачальницьку винагороду) не більш як 24%.

Згідно з постановою, продавець газу зобов’язаний повідомити біржі граничну ціну продажу природного газу, яка буде максимальною для укладання біржової угоди за кожною із заявок не пізніше, ніж за чотири години до початку проведення торгової сесії. У разі невиконання цієї вимоги стартова ціна продавця визначається як гранична. Цінові ліміти, вище від яких не може укладатись угода, встановлює біржа на основі отриманої від продавця інформації.

На спецаукціони допускатимуть компанії-виробники соціальних продуктів, що входять до переліку Міністерства аграрної політики та продовольства, а також трейдери, які мають укладені договори з такими компаніями. Для забезпечення чесної конкуренції торги відбуватимуться в умовах анонімності (знеособлення) учасників-покупців. Газові аукціони відбуватимуться тільки в робочі дні. За організаційними складовими торгів і дотриманням порядку процедури стежитиме комітет, до якого увійдуть представники Мінекономіки, Міненерго й Мінагрополітики.

Оголошення про проведення торгів розміщуватимуть на сайті уповноваженої біржі. Вони міститимуть найменування продавців, стартову ціну, кількість і розміри лотів, крок торгів та умови постачання. Повідомлення міститимуть інформацію про час і дату проведення торгів, розмір гарантійного внеску й порядок його сплати, порядок і кінцеву дату надання заявок на купівлю та іншу інформацію про торги.

Ці тимчасові заходи регуляторного впливу спрямовано на підтримку вітчизняних підприємств, які є виробниками продтоварів істотної соціальної значущості, та спрямовані на підтримку їхньої роботи та недопущення стрімкого зростання цін на харчові продукти першої необхідності. За попередніми даними, у січні цього року газовидобувні компанії мають продати приблизно 80 мільйонів кубометрів газу українського видобутку виробникам хліба, олії, яєць, курятини та борошна.

Промоція євроатлантичної інтеграції

Уряд затвердив План заходів реалізації Стратегії комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року.

«Україна — вже частина євроатлантичної безпекової архітектури, що підтверджує діалог із союзниками, який нині маємо на тлі загострення безпекової ситуації навколо України. На порядку денному — розширення співпраці між Україною та НАТО, зокрема в межах статусу Партнера з розширеними можливостями, та інтенсифікація впровадження реформ у секторі безпеки та оборони. Ці напрями важливо посилити належною інформаційною роботою. Євроатлантична інтеграція передбачає не лише військову, а й політичну взаємосумісність із державами-членами НАТО. Затверджений урядом план, підкріплений бюджетним фінансуванням, критично необхідний в умовах постійних гібридних атак з боку Росії», — прокоментувала рішення віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Служба віцепрем’єра інформує, що план заходів сфокусовано на посиленні комунікації понад сотні держорганів і установ, освітніх і наукових інституцій, органів місцевого самоврядування, залучених до виконання Річних національних програм під егідою Комісії Україна — НАТО.

План передбачає впровадження уніфікованих підходів до висвітлення євроатлантичної інтеграції України держорганами, заходи для поінформованості ЗМІ, проведення національних інформкампаній, публічних заходів, а також комунікаційних активностей на місцевому рівні для громад, протидію дезінформації щодо євроатлантичної інтеграції, налагодження регулярної та системної комунікації з міжнародною спільнотою щодо стратегічного курсу України на вступ до НАТО й відповідних реформ.

Фінансуватимуть план у межах бюджету відповідних держорганів і установ, а також за бюджетною програмою «Здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері».

Відділ новин

«Урядового кур’єра»