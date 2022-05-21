У вступному слові перед черговим засіданням уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що 24 лютого цього року росія розпочала повномасштабне вторгнення в нашу країну, але війна почалася значно раніше. І цю війну кремль веде не лише на воєнному фронті. росія атакувала й атакує Україну на енергетичному, економічному, інформаційному та всіх інших фронтах.

«Окупанти обстрілюють промислові підприємства, руйнують інфраструктуру, нафтобази, блокують наші порти, що зупинити експорт. Ми робимо все, аби наша економіка працювала», — цитує слова Прем’єра департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Очільник уряду зауважив, що, за оперативними даними Держмитслужби, загальна вартість товарів, які у квітні експортувала Україна, становила 2,7 мільярда доларів. Торік у квітні експортовано товарів на 5,4 мільярда, тобто удвічі більше.

«Щодня урядова команда працює над розширенням пропускної спроможності нашого західного кордону. Будуємо нову логістичну систему. Відкриваємо нові пункти пропуску, зелені коридори. Максимально спростили проходження митниці, аби бізнес міг безперешкодно та швидко експортувати продукцію. Розпочнемо переговори з Європейським Союзом про укладення угоди про вантажні автомобільні перевезення між Україною та ЄС. Це означатиме максимально можливу лібералізацію в цьому питанні та в питанні доступу до європейських портів», — акцентував Денис Шмигаль.

Свідомий крок

Говорив Прем’єр і про те, що загалом дерегуляція, яку провів уряд, стосувалася фактично всіх галузей економіки. Так, запроваджено декларативний принцип роботи бізнесу. Скасовано необхідність отримання більшості дозволів. Запроваджено мораторій фактично на всі перевірки бізнесу. Кардинально спрощено приєднання до електричних мереж.

«Дерегуляція, зменшення податків, кредити під 0%, допомога з логістикою — усе це дало змогу значній частині бізнесу повернутися до роботи. Кількість підприємств, які повністю зупинили діяльність, скоротилася майже вдвічі порівняно з початком бойових дій — з 32% до 17%. За останні місяці відкрито понад 20 тисяч нових ФОПів. Це фактично відповідає показникам 2021 року.

Понад 215 тисяч підприємств обрали перехід на нову податкову систему, за якою ставка становить лише 2%. Це понад 44 тисячі юросіб та 173 тисячі фізосіб-підприємців. Завдяки розширенню програм кредитування під 0% спостерігаємо істотне зростання обсягів кредитування, зокрема на інвестиційні цілі. З 24 лютого цього року майже 6 тисяч бізнесів у всій країні скористалися цією програмою, а загальна сума кредитування становить 20,5 мільярда гривень», — повідомив він.

За словами Прем’єра, станом на середину травня можна говорити про достатньо успішне проведення посівної кампанії, яку в березні називали одним з головних викликів. Лише в межах програми державних гарантій на портфельній основі аграрії отримали 15,4 мільярда гривень. Загалом аграріям за всіма програмами видано 27 мільярдів. Ці кошти пішли на допомогу для понад 10 тисяч сільгоспвиробників. Завдяки цим та іншим заходам держави та героїчній і самовідданій роботі аграріїв уже вдалося засіяти понад 10 мільйонів гектарів ярими культурами.

Уряд продовжує допомагати підприємствам, які потребують релокації. Переміщено вже 517 таких підприємств. Найбільше з них — переробної промисловості. На локаціях Фонду держмайна для цих підприємств встановлено символічну плату за оренду — гривня за квадратний метр.

«Усі ці податкові, кредитні, дерегуляційні заходи уряду та парламенту призвели до зменшення надходжень до бюджету. І податкових, і митних. Але це був абсолютно свідомий крок для того, щоб економіка почала відновлюватись. Дефіцит бюджету нині переважно закриваємо власними силами, але активізували роботу з міжнародними партнерами. Сподіваємося у найближчі місяці отримати 9 мільярдів євро від Євросоюзу. Майже 9 мільярдів доларів має надійти від США саме як фінансова допомога. Ці кошти допоможуть нам вистояти та оперативно відновлюватися.

Уже отримали частину грантових коштів із цільового фонду донорів Світового банку. Обсяг такої допомоги — 504 мільйони євро. Це зокрема кошти США та Великої Британії. Крім того, Європейська комісія виплатила Україні другу частину траншу макрофінансової допомоги обсягом 600 мільйонів євро. Щиро вдячні нашим партнерам за цю допомогу. Продовжуємо переговори з МВФ і зі Світовим банком, щоб запровадити нові програми та проєкти підтримки України», — зауважив Прем’єр.

Він додав, що уряд робить усе, щоб у країні залишалася стабільна макроекономічна ситуація і щоб надалі повною мірою забезпечувати українську армію та підтримувати громадян.

Обов’язок держави

Уряд унормував поширення пільг і гарантій на добровольців та членів сімей загиблих Захисників й Захисниць. Як уточнюють у Міністерстві у справах ветеранів, ухвалена постанова «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо соціального захисту членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України» гармонізує чинні урядові нормативно-правові акти із законом від 15.03.2022 №2121, яким визнано право добровольців територіальної оборони на отримання статусу УБД і запроваджено таку категорію осіб, як сім’ї загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України.

Тобто добровольці Сил територіальної оборони Збройних сил, члени добровольчих формувань територіальних громад матимуть змогу отримати грошові виплати, передбачені в разі поранення та інвалідності внаслідок воєнної агресії рф проти України, а в разі загибелі члени їхніх родин отримають одноразову грошову допомогу. Крім того, члени сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць матимуть змогу користуватися пільгами, передбаченими чинним законодавством.

«Уряд послідовно обстоює інтереси наших Захисників та Захисниць, які боронять Україну від російської агресії, а також членів їхніх родин. Із самого початку масштабного збройного вторгнення рф тисячі добровольців активно долучилися до лав тероборони, щоб посилити спроможності захисту нашої країни. Підтримка, надання соціальних гарантій та пільг цим категоріям — обов’язок держави», — цитує слова першого заступника міністра у справах ветеранів Олександра Порхуна пресслужба відомства.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»