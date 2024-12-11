За словами Прем’єра, в державному бюджеті на наступний рік на це закладено 6,6 мільярда гривень

Кабінет Міністрів розширює та оновлює програму зимової підтримки «Доступні ліки». Про відповідні рішення на засіданні 10 грудня повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, що цією програмою за п’ять років скористалися понад 5 мільйонів українців, залучено 15 тисяч аптек, доступно майже 600 препаратів.

«Тепер програма модернізується. Перше: вводимо в перелік нові ліки. Це 30 нових діючих речовин. Зокрема, препарати від ревматологічних, неврологічних, очних та ендокринологічних хвороб», — наголосив Денис Шмигаль.

Також, за його словами, програму буде розширено на дітей і до неї буде додано ліки у формі крапель і мазей. Крім того, передбачено розширення мережі аптек, задіяних у програмі. Зокрема, до неї приєднаються всі аптеки, які працюють у лікарнях.

«Зобов’яжемо аптеки пропонувати покупцям спочатку препарати за найнижчою ціною, враховуючи діючу речовину», — зазначив глава уряду і додав, що за кошти «Зимової єПідтримки» є змога придбати ліки українського виробництва.

Прем’єр-міністр повідомив, що в державному бюджеті на наступний рік на програму «Ще більш доступні ліки» закладено 6,6 мільярда гривень. Він наголосив, що уряд працює над доступністю медичних препаратів у найвіддаленіших населених пунктах. Зокрема, Кабінет Міністрів раніше ухвалив постанову, якою дозволено створювати мобільні аптечні пункти. Вони вже працюють у 13 областях. У всій країні, зокрема у прифронтових регіонах, є змога доставки ліків Укрпоштою.

«Життя та здоров’я українців — найвища цінність, запорука відновлення людського капіталу, успішної відбудови та зростання», — наголосив Денис Шмигаль і нагадав, що Україна отримає від Світового банку 454 мільйони доларів на фінансування програми медичних гарантій, що забезпечить виконання всіх зобов’язань держави у галузі охорони здоров’я.

Кількість охочих зростає

Кількість охочих долучитися до ініційованої Президентом Володимиром Зеленським програми «Зимова єПідтримка» постійно збільшується. Через «Дію» вже надійшло понад 6 мільйонів заяв на отримання державної допомоги обсягом 1000 гривень. Про це повідомив Прем’єр-міністр на засіданні. Як наголосив глава уряду, з минулого тижня цю допомогу отримують клієнти Укр пошти. Люди мають змогу витрачати її на товари й послуги, які надає національний поштовий оператор.

«Сьогодні відкривається третя опція — одержання тисячі гривень підтримки через банк-партнер. Такий варіант орієнтований на людей старшого віку, які не користуються «Дією», а також на опікунів неповнолітніх дітей», — зазначив Денис Шмигаль. За його словами, для цього достатньо звернутися до банку та написати заяву. У фінансовій установі буде відкрито спеціальний рахунок, на який надійдуть кошти, що їх можна витратити на оплату комунальних, освітніх, медичних, транспортних послуг, книжки, ліки, зв’язок або задонатити на підтримку Збройних сил України.

Партнерами держави в цій програмі виступають 13 банків, що мають розгалужену мережу, зазначив Денис Шмигаль.

Зменшити борговий тиск

На вчорашньому засіданні Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке зменшить борговий тиск на підприємства критичної інфраструктури на прифронтових територіях. Право на реструктуризацію боргів отримають підприємства, чию інфраструктуру знищив або пошкодив ворог і які працюють на території активних бойових дій. Відповідні критерії для теплопостачальників та водоканалів затверджено 10 грудня.

«Прописуємо алгоритм подання заявки на реструктуризацію боргу. Таким чином зменшимо борговий тиск на підприємства критичної інфраструктури на прифронтових територіях для успішного проходження опалювального сезону», — повідомив Денис Шмигаль.

Як зауважив очільник уряду, на зараз майже 100% усіх об’єктів — житлових будинків, лікарень, шкіл, дитсадків — підключено до тепла. Проблемні точки, за його словами, — Херсон, який страждає від ворожих обстрілів, і Кривий Ріг. У цих містах тривають активні ремонтні та відновлювальні роботи.

Цифровізація для військовослужбовців

Уряд продовжує цифровізацію послуг для нинішніх і колишніх військовослужбовців та їхніх рідних. На цьому наголосив Прем’єр-міністр на урядовому засіданні.

«Знімаємо перепони, пришвидшуємо процеси, даємо людям змогу скористатися своїми правами без тяганини та бюрократії», — зазначив він.

Зокрема, уряд запроваджує експериментальний проєкт, що дасть змогу через портал «Дія» оформити: статус особи з інвалідністю внаслідок війни; грошову допомогу пораненим; призначення пенсії у зв’язку з інвалідністю; забезпечення засобами реабілітації; житлово-комунальні пільги; послуги, які держава надає родинам загиблих воїнів.

Прем’єр подякував Захисникам і Захисницям України за мужність та стійкість на захисті держави.

Через Тису збудують міст

Очільник уряду нагадав, що Рада ЄС схвалила надання чергового траншу за програмою Ukraine Facility. Ідеться про 4,2 мільярда євро, які отримаємо до кінця року. Загальна цьогорічна сума за цим механізмом становитиме понад 16 мільярдів євро. Ці кошти витрачатимуть на пріоритетні соціальні та гуманітарні видатки, для допомоги українцям, які її першочергово потребують.

Прем’єр повідомив про затвердження угоди з урядом Румунії про будівництво автодорожнього мосту через річку Тису.

«Це буде новий логістичний вузол на пункті пропуску «Біла Церква — Сігету Мармацієй». Він розширить наші експортні можливості, прискорить рух людей і товарів через кордон», — наголосив Денис Шмигаль, додавши, що йдеться про частину ширшої програми модернізації логістики на західному напрямку.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ