За словами Прем’єра, Україна та ЄС працюють над створенням єдиного логістичного простору для безперешкодного переміщення товарів та послуг

Уряд працює над створенням єдиного логістичного простору з Європейським Союзом. На цьому наголосив учора Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на черговому урядовому засіданні. За його словами, для створення умов швидкого і безперешкодного перетину людей та переміщення товарів і послуг в обидва боки від кордону триває робота за кількома ключовими напрямами.

«Перший — це транспортний безвіз із Євросоюзом, завдяки якому українським перевізникам більше не потрібні окремі дозволи. Уряд працює над тим, щоб цей інструмент став довгостроковим у наших відносинах із ЄС. Це важливо для української економіки», — наголосив Денис Шмигаль.

Він зазначив, що майже 60% українських товарів спрямовують до ЄС, і в січні цього року обсяг експорту до Європи становив 1,8 мільярда доларів.

Модернізація прикордонної інфраструктури та пунктів пропуску — ще один важливий напрям роботи в розбудові логістики на Захід.

«Маємо чіткі цілі: до 2030 року оновити 29 пунктів пропуску і побудувати 17 нових. Роботи проводитимуть у тісній співпраці з нашими західними сусідами», — повідомив глава уряду.

Співпраця із західними сусідами

Триває інтенсивна робота з відкриття спільного митного та прикордонного контролю на кордонах з ЄС. За словами Прем’єр-міністра, цього року очікують на пілотний проєкт на українсько-польському кордоні, тривають узгодження відповідної угоди з Єврокомісією. Також, як зазначив глава уряду, ефективно працює на 28 пунктах пропуску система «єЧерга». Він додав, що на 24 з них доступна функція бронювання слота на перетин кордону.

«Загалом від початку впровадження «єЧерги» наприкінці 2022 року й до сьогодні зафіксовано майже 1,7 мільйона перетинів кордону за допомогою цього сервісу. Будемо і надалі його поліпшувати та масштабувати», — заявив Прем’єр.

Ще один напрям, над розвитком якого працює держава, — український морський коридор. Денис Шмигаль повідомив, що за півтора року його роботи транспортували вже більш як 100 мільйонів тонн вантажів до 53 країн.

Підтримка українського експорту — також важливий аспект у розвитку логістики. За словами Прем’єр-міністра, держава через Експортно-кредитне агентство за три роки підтримала експортерів на суму 20 мільярдів гривень, а цьогоріч така підтримка становить 1,5 мільярда гривень.

«Ми прагнемо експортувати товари з високою доданою вартістю і тому робимо ставку на розвиток переробки. Це частина нашої політики «Зроблено в Україні», і уряд розширюватиме стимули в цьому напрямі, адже тільки так можемо побудувати сильну конкурентну економіку», — наголосив Денис Шмигаль.

Він повідомив, що з отриманих бізнесом за час повномасштабної війни понад 277 мільярдів гривень доступних кредитів більш як 32 мільярди видано під переробку аграрної продукції. Також переробку заохочують в інших секторах, зокрема шляхом видачі грантів через програму «єРобота».

Японський грант на відбудову

Учора Кабінет Міністрів затвердив проєкт угоди між урядами України та Японії для залучення гранта обсягом 8,8 мільярда японських єн, або приблизно 58 мільйонів доларів.

«Це кошти Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) на фінансування проєктів відбудови. Вдячний японським партнерам за послідовну незмінну підтримку», — повідомив Денис Шмигаль.

За його словами, уряд систематично працює над залученням додаткових ресурсів на програми відбудови за принципом «build back better». Зміни за однією з них, а саме поліпшення логістичних спроможностей та відновлення транспортної інфраструктури, вже відчувають український бізнес та громадяни.

«За підтримки наших партнерів посилюватимемо цей напрям разом з іншими пріоритетами відновлення: житло, енергетика, критична інфраструктура», — уточнив Денис Шмигаль. Крім економічної вигоди, за словами Прем’єра, йдеться про гуманітарну складову.

Ініційована Президентом Володимиром Зеленським програма «Food from Ukraine» масштабується. Україна зберігає своє місце як один з гарантів світової продовольчої безпеки.

Денис Шмигаль подякував усім друзям нашої країни, які вже три роки повномасштабної війни допомагають Україні вистояти. Також він подякував захисникам і захисницям за оборону України та всім українцям, які своєю працею роблять нашу державу сильнішою.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ