Ухвалений план вакцинації населення України від коронавірусної хвороби оновлюватимуть залежно від вихідних оперативних даних. Залежатиме це зокрема й від кількості вакцин, які отримає Україна. Уряд і Офіс Президента активно працюють, щоб 2021 року ми мали гарантовано більше вакцини. Це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Він нагадав, що 22 грудня 2020 року в Україні затвердили загальнонаціональний план вакцинації населення від коронавірусної хвороби.

«Цей документ фактично стане комплексною методичкою для реалізації основної мети — вакцинації якомога більшої кількості населення у найближчий рік», — наголосив Прем’єр.

План містить пріоритетні групи й етапи вакцинування, описує логістичну складову і процес організації кампанії.

«Звичайно, документ оновлюватимемо, плануємо закупівлю більшої кількості вакцини, крім вже закладених 8 мільйонів доз, які отримаємо в межах глобальної ініціативи COVAX», — зазначив очільник уряду.

Підтримка для підприємців і шахтарів

Прем’єр-міністр подякував усім дотичним за вчасно ухвалений Держбюджет-2021, який, на його переконання, слугує збалансованим бюджетом розвитку. Адже в ньому, за словами глави уряду, відчутно збільшено порівняно з попередніми роками видатки на охорону здоров’я, освіту і науку, соціальну підтримку населення, оборону тощо.

«Якщо бачитимемо збільшення виконання доходів держави, то після першого кварталу наступного року бюджет може бути переглянуто зокрема у частині збільшення деяких соціальних виплат», — пообіцяв Денис Шмигаль.

Він нагадав, що триває активна кампанія з реєстрації для отримання 8 тисяч гривень фінансової допомоги від держави для тих людей, чию господарську діяльність буде припинено внаслідок посилення карантину в січні 2021 року. Він закликав українців, яким це справді необхідно, активніше реєструватися для отримання доплат, адже термін подачі заявок продовжено лише до 31 грудня 2020 року.

Нині кількість поданих заявок перевищує 300 тисяч. А перші виплати розпочато 23 грудня, що стало безпрецедентним рівнем оперативності з надання допомоги. 21 грудня Пенсійний фонд профінансував 2,2 мільярда гривень для понад 280 тисяч осіб, які вже зареєструвалися через вебпортал або електронний додаток «Дія».

Прем’єр поінформував про перерахування з державного бюджету 1,4 мільярда гривень на погашення боргів із заробітної плати шахтарям державних шахт, повідомляє УНІАН.

«22 грудня для погашення заборгованості із зарплат шахтарям державних вугледобувних підприємств було перераховано 541 мільйон гривень. Це друга частина суми із майже півтора мільярда гривень, яку було передбачено на виплату боргу. Першу частину — 851 мільйон гривень шахтарі отримали у п’ятницю, 18 грудня», — повідомив керівник уряду.

Субсидії та соціальні виплати

На засіданні Кабінет Міністрів вніс зміни до деяких постанов соціального спрямування, повідомляє Укрінформ.

«Проєктом акта запропоновано внести зміни до порядку призначення житлових субсидій, виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям і сім’ям з дітьми. Цими змінами ми даємо змогу призначати житлові субсидії, державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям і допомогу на дітей одиноким матерям і особам, яким надається допомога з часткового безробіття на період карантину. Тобто ми спрощуємо таку можливість у частині нівелювання вимоги обов’язковості сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі не меншому від мінімального сумарно протягом трьох місяців у періоди, за які враховуються доходи під час призначення цих видів державної допомоги», — повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, проєкт постанови під час обчислення розміру житлових субсидій, державної соціальної допомоги малозабезпеченим і допомоги на дітей одиноким матерям пропонує враховувати до середньомісячного сукупного доходу цих людей, а також осіб, які отримують середньомісячну компенсаційну виплату, призначену непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю першої групи, фактично отримані такими особами доходи.

Велика приватизація пришвидшиться

Уряд затвердив проєкт закону, який скасовує заборону на проведення аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації під час карантину. Адже державний бюджет потребує додаткових ресурсів для боротьби з пандемією коронавірусної хвороби, а сама держава — відновлення ділової активності. Цей документ буде передано до Верховної Ради, яка й має скасувати це обмеження.

Як зазначив Прем’єр, уряд хоче, щоб у 2021 році процес приватизації значно пришвидшився.

«Запланований продаж великих державних підприємств дасть змогу збільшити надходження до бюджету на понад 12 мільярдів гривень. Наповнення бюджету — для нас не самоціль. Головне, що приватизація — це серйозний удар по корупції та інтересах тих ділків, які звикли заробляти на державних підприємствах», — сказав Денис Шмигаль.

Саме тому уряд пропонує Верховній Раді скасувати обмеження на продаж певних об’єктів: п’яти ТЕЦ, трьох обленерго, підприємства «Більшовик», Одеського припортового заводу, Об’єднаної гірничо-хімічної компанії, «Президент-готелю». Прем’єр додав, що посли країн G7 так само підтримують уряд на шляху прозорої та вигідної для держави приватизації.

Без обговорення урядовці схвалили проєкти указу Президента про національного координатора у галузі протидії торгівлі людьми й закону про адміністративну відповідальність за порушення особою порядку обов’язкової самоізоляції, обсервації, встановлених у рішенні про карантин, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби. Внесено зміни до стратегії розвитку морських портів України на термін до 2038 року і схвалено основні напрями діяльності державного ПриватБанку на 2020—2024 роки, що стало необхідним після затвердження урядом у вересні цього року оновлених принципів стратегічного реформування державного банківського сектору.

Вітаємо кваліфікованих білорусів

Кабінет Міністрів встановив процедуру спрощеного оформлення посвідок на тимчасове проживання громадянам Республіки Білорусь, які є висококваліфікованими фахівцями у галузі ІТ та інновацій, гостра потреба в яких відчутна для економіки України, і звернулися з відповідною заявою про надання дозволу на імміграцію, що передбачає спрощення оформлення такої посвідки.

За словами очільника уряду, ці фахівці та члени їхніх родин можуть звертатися до Державної міграційної служби України для оформлення посвідки на тимчасове проживання і отримуватимуть її у скорочений термін, тобто відтепер протягом трьох робочих днів.

Наступним рішенням Кабмін затвердив Порядок функціонування системи виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти й кібератаки. Цим документом відповідальним за функціонування системи визначено Державний центр кіберзахисту Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Урядовці доручили міністерствам та іншим центральним органам влади забезпечити можливість установлення на об’єктах кіберзахисту, які перебувають у їхньому управлінні, спеціальних систем для збирання телеметрії інформаційних ресурсів.