Забудовники, які працюють у тіні, мають вийти звідти, практикуючи офіційне працевлаштування й сплату податків. Легально і без шкоди довкіллю слід видобувати будівельні матеріали. Такого держава очікує від вітчизняного будівельного бізнесу, а натомість обіцяє вивести його із заручників корумпованих органів. У цьому забудовників запевнив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час наради з питань розвитку будівельної галузі та детінізації ринку праці в будівництві.

Серед злісних корупціонерів він назвав Державну архітектурно-будівельну інспекцію. «Зі шляху викорінення там корупції не звернемо. Корупції немає на найвищому рівні. Але вона, на жаль, ще поширена в окремих центральних органах виконавчої влади. Тому й проводимо зустрічі з реальним бізнесом, аби почути його позицію, що допомогло б ефективно позбуватися цього ганебного явища», — наголосив очільник уряду. Він нагадав, як влада рішуче взялася за гральний бізнес, нелегальні заправки тощо. Розпочала очищення вітчизняного лісового господарства. Нині черга за будівельною галуззю.

Кабінет Міністрів працює, аби всі процеси, які можливо, оцифрувати, щоб нівелювати вплив чиновників і потенційних корупційних ризиків. Віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров підкреслив, що в галузі будівництва ще багато корупції.

«Там бачимо реальні кримінальні групи, й без втручання правоохоронців обійтися не зможемо. Працюємо з правоохоронними органами, аби навести лад у ДАБІ. Вже сьогодні на ваші електронні скриньки надійде повідомлення з контактним номером, за яким зможете повідомляти про факти зловживань. Це пришвидшить зміну ситуації в цій галузі на краще», — акцентував Михайло Федоров.

Президент Будівельної палати Петро Шилюк, озвучуючи свої пропозиції для активізації розвитку будівельної галузі країни, зазначив, що галузі, аби принаймні зрушити з місця у напрямі зведення доступного житла, потрібно не 160—200 мільйонів гривень державної підтримки, а хоч мільярд.

«Нині будинок на 800 квартир коштує 700 мільйонів. Ідеально, щоб державна підтримка була на рівні двох мільярдів. Ці кошти повернуться в бюджет податками, а галузь запрацює, розвиватиметься українська економіка», — констатував Петро Шилюк.

А забудовники з Чернівців запропонували на сайті ДАБІ оприлюднювати список добросовісних забудовників, щоб звичайна людина, яка захоче придбати житло, могла розібратися в морі пропозицій на ринку. Адже на сайті Чернівецької міської ради є перелік недобросовісних учасників ринку, які зводять об’єкти на невідведених (читай — самозахоплених) земельних ділянках або мають проблеми з документами. То чому б не розміщувати на сайті центрального органу влади інформацію про тих, хто добросовісно працює на країну?

Забудовники нарікають на недосконалу роботу самого сайту ДАБІ. За словами представників Чернівецької області, він часто зависає, тож виникають проблеми з вивченням дозвільних документів. Пролунала пропозиція створити при ДАБІ адміністративний центр із кількох працівників, куди б могли звернутися з документами забудовники, які отримали відмову від інспекції, щоб проконсультуватися щодо правомірності відмови. Нині такого потрібного забудовникам арбітра немає.

Було чимало інших пропозицій до уряду. Усі вони, як пообіцяв Прем’єр, не залишаться без уваги. Вирішено зустрітися знову через кілька тижнів, аби з’ясувати, чи виконують досягнуті домовленості між владою та забудовниками.