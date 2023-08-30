Учора в Україні була сумна дата — День пам’яті захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Тому промову перед черговим засіданням уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль почав з таких слів: «Згадаємо їхні імена, їхній подвиг, їхню хоробрість. Схиляємося перед їхнім героїзмом і зробимо все, щоб самопожертва наших воїнів ніколи не була забута. Наш спільний обов’язок — побудувати Україну, гідну пам’яті Героїв. Вшануємо їхню пам’ять хвилиною мовчання».

Пріоритети у фінансуванні

Денис Шмигаль зазначив, що уряд робить усе, щоб Україна перемагала і змінювалася.

«Виконуємо взяті на себе соціальні зобов’язання. У серпні держава виплатила пенсій майже на 58 мільярдів гривень. Фінансуємо житлові субсидії, втілюємо проєкт з оформлення цієї допомоги в один клік через «Дію» і портал Пенсійного фонду.

Продовжуємо відбудову. За програмою «єВідновлення» погодили виплату майже 838 мільйонів гривень за пошкоджене житло, почали приймати заявки від українців, чиї оселі цілком зруйновано.

У межах програми пільгового іпотечного кредитування «єОселя» вже понад 2,6 тисячі українських родин отримали кредити на житло. Це переважно військовослужбовці, педагоги, медики», — цитує слова очільника уряду департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Прем’єр-міністр додав, що держава робить ставку на малий і середній бізнес як локомотив відбудови та розвитку. Так, у межах програми «єРобота» вже видано мікрогрантів на 1,7 мільярда гривень на власну справу та 2,6 мільярда гривень — на розвиток переробних підприємств. Доступні кредити за програмою «5—7—9%» дають бізнесу обігові кошти, дають змогу інвестувати й розвиватися. Від початку повномасштабної війни 137 мільярдів гривень отримали майже 36 тисяч бізнесів у всій країні.

Прем’єр зазначив, що безпрецедентне фінансування уряд надав на швидке відновлення. Це понад 43 мільярди гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

«Це кошти на терміновий ремонт енергетичних об’єктів до початку опалювального сезону, підтримку громад, які постраждали від російських терактів, будівництво водогонів на Дніпропетровщині, на школи, лікарні, укриття і багато інших об’єктів, які потребують відновлення», — уточнив він.

Про регіональну політику і донорську кров

Кабінет Міністрів проводить чітку політику солідарності із громадами та регіонами. Уряд дає ресурс і вимагає його ефективного використання. Цього року в регіони спрямовано вже понад 118 мільярдів гривень державних дотацій та субвенцій на відбудову, освіту, соціальну підтримку.

Додатково урядовці ухвалили важливу постанову про перерозподіл субвенції в розмірі 1,7 мільярда гривень на реалізацію проєктів відновлення в регіонах. Це кошти Європейського інвестиційного банку, які підуть на підконтрольні Україні території в бюджети міських, сільських і селищних громад.

Коментуючи цю постанову, Денис Шмигаль подякував усім партнерам, які допомагають Україні фінансово. Завдяки цій солідарності є змога фінансувати всі державні витрати.

«Цього року вже надійшло майже 30 мільярдів доларів. Лідери підтримки: Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, Світовий банк та Міжнародний валютний фонд. Але для України цінний будь-який внесок у нашу стійкість та перемогу», — зауважив Прем’єр і ще раз подякував усім партнерам України за підтримку.

Ухвалено постанову «Про затвердження Порядку ввезення на територію України донорської крові та компонентів крові на період дії воєнного стану або при виникненні надзвичайних ситуацій», яка передбачає, що в разі нагальної потреби в надзвичайних ситуаціях кров та її компоненти можна завозити в Україну з-за кордону.

У Міністерстві охорони здоров’я впевнені, що це дасть змогу в критичні моменти запобігти можливому дефіциту донорської крові та її компонентів. Кров і її компоненти постачатимуть в Україну як гуманітарну допомогу. Відповідальним за її отримання визначено Український центр транспланткоординації, який виконує функції Національного трансфузіологічного центру.

За даними МОЗ, із початку війни потреба в донорській крові та її компонентах в Україні зросла на понад 40%. Збільшення інтенсивності бойових дій на фронті, щоденні обстріли ворогом мирних міст призводять до істотного зростання потреб крові, яка критично необхідна для порятунку військових і цивільних українців. Наразі держава на 100% забезпечена донорською кров’ю за рахунок регулярних донацій небайдужих українців. Однак медична система має бути готовою до будь-яких надзвичайних ситуацій і терористичних актів рф.

«Уже 18 місяців Україна перебуває в умовах повномасштабної війни. Потреба в донорській крові, як завжди, актуальна. Дякую всім, хто оперативно відгукується на заклик здати кров, коли трапляються надзвичайні ситуації. Ще більше дякую всім, хто донатить регулярно і зробив це своєю корисною звичкою. Усі ви робите величезний внесок в нашу спільну велику перемогу. Завдяки цій єдності досі нам вдається забезпечити потребу у крові та її компонентах. Однак ми всі бачимо, на що здатен наш ворог. Тому маємо розглядати всі можливі сценарії.

Ухвалена постанова — превентивний документ у разі загострення ситуації або виникнення надзвичайних обставин. Він передбачає можливість застосування механізму, який дасть змогу запобігти дефіциту крові. Вживаємо всіх заходів, щоб за будь-яких умов система працювала безперебійно», — каже міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.