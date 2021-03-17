В умовах пандемії COVID-19 український уряд спрацьовує ефективно та не допускає кризових ситуацій. Адже, як констатував у відеозверненні Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов з нагоди першої річниці роботи уряду під керівництвом Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, попри те, що торік фактично за тиждень від початку роботи нового уряду було запроваджено тотальний карантин, а потім країні довелося жити за різними сценаріями карантинних обмежень, ситуацію вдалося втримати під контролем, медична система не впала і нині вже відбувається вакцинація.

Засідання — двічі на тиждень

Звітуючи про зроблене, Олег Немчінов зауважив, що впродовж року роботи уряду Секретаріат Кабінету Міністрів підготував понад 160 засідань Кабміну. «Це, напевно, найбільший показник за всю історію українських урядів. За 365 днів — 164 засідання уряду. Фактично вони відбувалися раз на два дні. Це було пов’язано з новими викликами, новими завданнями. Ми мали ухвалювати рішення з коліс, коли треба було негайно реагувати на ситуацію», — акцентував міністр.

Він нагадав, що одним із перших рішень уряд розблокував виплати шахтарям і працював, аби не допускати, щоб державні шахти боргували перед своїми працівниками.

«Викликом стало й збереження стабільності державної служби, забезпечення її професійності. Входячи в карантинні обмеження, не зовсім розуміли, в яких умовах проходитимуть конкурси. Тому на період карантину було тимчасово припинено проведення конкурсів на державну службу. У виняткових випадках запроваджено так звані добори, за якими за кваліфікаційними вимогами люди мали змогу потрапляти на державну службу. Секретаріат Кабміну ніколи не зловживав такою процедурою. У самому апараті були лише поодинокі випадки оголошення доборів.

Найбільше їх відбувалося в органах місцевої влади та їхніх територіальних підрозділах. За рік було проведено кілька десятків тисяч таких доборів. Нині, з ухваленням і підписанням Президентом Володимиром Зеленським закону, що розблоковує конкурси, буде відновлено конкурсну процедуру, і всі люди, які пройшли за такими доборами, пройдуть повноцінний конкурсний відбір», — розповів Олег Немчінов.

Окремо він відзначив кроки уряду щодо реформування оплати праці державних службовців.

«Уряд ухвалив концепцію реформи оплати праці на державній службі, і з березня у чотирьох центральних органах виконавчої влади, зокрема і в Секретаріаті Кабміну, її буде проведено, а потім набутий досвід масштабовано. Триває впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами HRMIS — невдовзі розпочнеться другий етап. Незабаром відзвітуємо про підсумки першого етапу», — пообіцяв міністр.

Удосконалення статистики

Олег Немчінов зачепив питання перепису населення. Його планували у 2020 році, але через пандемію COVID-19 перенесли на 2023-й.

«Вдячний колегам з Державної служби статистики за розроблення законопроєкту, що дасть змогу у 2030 році, після перепису в 2023-му, проводити перепис населення за реєстрами зі значно меншим використанням людського ресурсу та з набагато об’єктивнішими даними», — поінформував він.

Держстат запровадив мобільний застосунок «Статистика у смартфоні». Цей додаток дає змогу онлайн відстежувати всі статистичні зміни в українській економіці.

Говорив Олег Немчінов і про те, що почала працювати Комісія з регулювання азартних ігор, тобто започатковано ліцензування відповідної діяльності.

«Є багато викликів. Над ними комісія працює спільно з Мінфіном та Мінекономіки», — зазначив він.

Щодо роботи Агенції з розшуку майна, то, за його словами, вона нині приймає в управління майно, яке підпало під санкції згідно з рішеннями РНБО.

«Управляє агенція й окремими проблемними кейсами. Ідеться про арештоване майно президента, який утік із країни», — уточнив міністр.

Насамкінець Олег Немчінов подякував усім центральним органам виконавчої влади за наполегливу повсякденну роботу. Він висловив упевненість, що уряд реалізує все, що запланував на наступний рік роботи в галузі державної політики.