Учорашнє засідання уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль почав з того, що висловив співчуття родинам і побратимам убитих на Донбасі українських військових. Він наголосив, що російські окупаційні війська та бойовики щоденно обстрілюють українські позиції, порушують мінські домовленості.

«Кожне забране життя — трагедія і для родини, і для всієї України. На цьому тижні цинічно вбито військового медика Миколу Іліна під час евакуації тіла його загиблого бойового побратима. Такі ворожі дії мають всі ознаки воєнного злочину. І наш обов’язок — не залишити це безкарним.

Також геройською смертю загинув командир взводу 24-ї бригади Тарас Матвіїв, рятуючи товаришів. Глава держави присвоїв Тарасові Матвіїву звання Героя України та удостоїв його ордена «Золота Зірка» посмертно», — зазначив Прем’єр.

Він наголосив, що шлях до миру неможливий без сильної армії, а сильна армія — без сучасного озброєння і передових технологій. Щоб створити такі технології в умовах обмеженого фінансового ресурсу, необхідно дуже якісно змінити підходи до державного управління. Тому уряд пропонує парламенту створити посаду віцепрем’єр-міністра — міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

«За останні 10 років українська промисловість демонструє занепад. Іде технологічне відставання, і фактично відсутня передова школа розроблення високих технологій. Звісно, є винятки. Окремі якісні інноваційні проєкти та рішення слід масштабувати на цілу країну. Продовжимо реалізацію намічених програм підтримки промисловості через збільшення публічних закупівель, активізацію роботи Експортно-кредитного агентства, створення економічних кластерів тощо», — зауважив Денис Шмигаль.

Право на здобуття освіти

Очільник уряду доручив віцепрем’єр-міністру — міністру з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієві Резнікову взяти на особистий контроль питання допуску випускників із тимчасово окупованих територій для вступу до закладів вищої освіти, залучивши до цього Міністерство освіти і науки. Щоб діти могли вступити і вчитися в українських навчальних закладах.

«Доходить інформація, що дітей з «ОРДЛО», які хочуть вступати в українські виші, навчальні заклади, бойовики не випускають на територію вільної України. Вони розуміють, що ці діти не повернуться, а залишаться в Україні, будуть вчитися, працювати тут, адже відчують різницю між тим, що тут і там відбувається. У цій ситуації потрібна наша реакція, наша робота, в тому числі з міжнародними партнерами, аби це питання вирішити. Це частина стратегії деокупації, яка дасть змогу повернути молодь і дітей з тимчасово окупованих територій в український культурний та освітній простір», — акцентував Денис Шмигаль.

Як інформує УНІАН, згідно з ухваленим 3 липня президентським законом про особливості вступу до вишів жителів Криму та «ОРДЛО» (№3734), для осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія АРК і Севастополя, за їхнім бажанням забезпечується безоплатне навчання зі стипендіальним забезпеченням на підготовчих курсах закладів вищої освіти тривалістю до року з наступним вступом до закладів вищої освіти як внутрішньо переміщених осіб у порядку, визначеному умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти.

Уряд схвалив розпорядження щодо реалізації соціальної благодійної програми для розвитку територіальних громад Донецької і Луганської областей, що розташовані поблизу контрольних пунктів в’їзду-виїзду. Благодійна програма дасть змогу створювати малі сонячні електростанції у школах, лікарнях, дитячих садках та іншій соціальній інфраструктурі на неокупованій частині Донецької та Луганської областей. Уряд сподівається, що національна компанія «Нафтогаз» профінансує відповідну програму у вигляді гуманітарної акції.

Про підтримку бізнесу та медиків

Прем’єр доручив Міністерству фінансів прискорити процедуру повторного проходження у парламентських комітетах та якнайшвидшого повернення до сесійної зали Верховної Ради законопроєктів щодо розширення державних гарантій для пільгових кредитів малому та середньому бізнесу, оскільки цього дуже чекає український бізнес. Він нагадав, що цього тижня до зали парламенту було винесено два важливі законопроєкти уряду, які мали полегшити малому та середньому бізнесу процес отримання пільгових кредитів шляхом розширення державних гарантій. Передбачалося, що обсяг програми буде на рівні 5 мільярдів гривень.

«На практиці це означає, що раніше держава за програмами доступних кредитів гарантувала від 30 до 50% суми позики. Тепер ця позначка зміститься на рівень 80%. Це означатиме, що держава гарантує до 80% тіла кредиту перед банком. Це значний крок уперед у питанні дешевих та доступних кредитів. І це те, що роблять усі успішні економіки на Заході та Сході, аби підтримати свій малий і середній бізнес. Це фактично тисячі потенційних кредитів для малого і середнього бізнесу на пільгових умовах», — акцентував Денис Шмигаль.

Кабінет Міністрів на час карантину звільнив підприємців від плати за оренду державного майна, що дасть змогу бізнесу збалансувати свої витрати і пережити непростий період.

Уряд ухвалив рішення щодо підвищення заробітних плат і доплат медичним працівникам з 1 вересня. Міністерство охорони здоров’я на безповоротній основі з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою отримає на це приблизно 7,4 мільярда гривень. Крім того, Кабмін спрямував понад 103,6 мільйона гривень для стажування лікарів-інтернів. Кошти підуть на відшкодування витрат базам стажування на оплату праці.

А ще уряд збільшив показники захворюваності для країн, які визначаються як держави із значним поширенням COVID-19. Такими вважаються держави, де кількість активних хворих становить понад 55 на 100 тисяч населення. Раніше цей показник був на рівні 40 осіб на 100 тисяч.