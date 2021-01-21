Робитимуть усе для зростання зарплат і пенсій та щоб компослуги не були проблемою для родинних бюджетів

Два попередні засідання уряд присвятив переважно питанням урегулювання тарифів: обмеження максимальної ціни на газ для споживачів на рівні 6,99 гривні за кубометр. Поточне засідання теж розпочалося з цього.

«Уряд схвалює рішення НКРЕКП обмежити максимальний тариф на розподіл газу на рівні 1,79 гривні. Це правильне рішення, яке дасть змогу знизити абонплату деяким газзбутам. Хочу також повідомити, що уряд разом з народними депутатами готує законопроєкт, який у середньому у країні забезпечить урівнювання тарифу на розподіл газу, аби він був справедливішим», — зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

З 19 січня Антимонопольний комітет відкрив шість справ проти газопостачальних компаній-монополістів, які несправедливо підвищили ціну. Прем’єр висловив сподівання, що буде перевірено й інші компанії та ухвалено рішення з відповідними штрафами й наведенням ладу на цьому ринку, а українці нарешті отримають справедливі ціни.

Прем’єр наголосив, що ті, хто отримує субсидії, не відчують жодного здорожчання компослуг у січні. А тих, для кого вони віднині стали відчутним навантаженням на бюджет родини і хто ще не отримує такої держдопомоги, закликав оформити її найближчим часом онлайн або офлайн. Це дуже просто і швидко зокрема через звернення до установ відповідних банків або через сайт Мінсоцполітики.

Мінімальна зарплата вкотре зросла

Очільник уряду нагадав, що з 1 січня 2021 року мінімальна заробітна плата зросла до 6 тисяч гривень. Це друге зростання за останні пів року. «Загалом наша стратегічна мета — робити все, аби зростали зарплати й пенсії, а тарифи не були проблемами для родинних бюджетів», — наголосив він.

Щодо компенсації на електроопалення Мінсоцполітики разом з Міненерго розробили відповідний проєкт, який активно доопрацьовують. Отже, люди, які встановили таке опалення, незабаром отримають монетизовану компенсацію.

Прем’єр нагадав, що триває робота зі встановлення правил і механізмів на ринку газу. Ідеться про те, що всі газопостачальні компанії цієї весни або влітку мають представити людям свої річні продукти, ознайомившись із якими, українці зможуть планувати витрати й сімейні бюджети. Він доручив Міненерго, Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики разом із НКРЕКП та АМКУ до кінця січня підготувати довгострокові інструменти для збалансування ринку природного газу.

Уряд планує провести зустріч із міськими головами за участі Офісу Президента, представників Асоціації міст України. Ітиметься про тарифи, які встановлює місцева влада, щоб вони не були завищеними.

За дорученням Президента, управління над компаніями «Енергоатом», «Укргідроенерго», Нижньодністровською ГЕС і трьома теплоелектроцентралями переходять до Кабінету Міністрів. Відповідне рішення ухвалено на засіданні. Воно стосується виконання Третього енергопакета ЄС у частині розмежування операторів системи передачі, виробників і постачальників електричної енергії.

Мінекономіки, Міненерго та Мінфін мають розробити рішення про передачу в управління Міненерго державних компаній «Укренерго», «Магістральні газопроводи України» та ДП «Оператор ринку».

Щодо роботи енергетичного комплексу Денис Шмигаль зауважив: ситуацію не можна вирішувати виключно точково. Багато рішень слід ухвалювати комплексно, і дуже часто простих рішень немає.

«Тому потрібно шукати збалансовані механізми. Це стосується і питання зеленої енергетики, домовленостей з інвесторами. Тож урядові відомства за участю державних банків та міжнародних фінансових організацій мають опрацювати питання випуску й розміщення зелених облігацій», — зазначив очільник уряду. За допомогою такого інструменту, за його словами, можна буде погасити борги перед генерацією зокрема відновлюваних джерел енергії.

Учителям та медикам підвищать зарплати

Прем’єр-міністр повідомив, що уряд затвердив бюджетну сітку для розрахунку зарплат працівникам бюджетних установ. Це рішення дає змогу в січні збільшити зарплати вчителям майже на 20%.

«Ми обіцяли і виконуємо обіцянку. Наголошую, що уряд цього року спрямував на зарплати вчителям майже 100 мільярдів гривень. Це рішення прораховане і забезпечене відповідними коштами», — запевнив він, додавши, що закладено кошти й на підвищення виплат медикам на 30%.

Закладено кошти й на індексацію пенсій для додаткових виплат пенсіонерам, старшим за 75 років. Зростуть виплати з інвалідності, на дітей, позбавлених батьківського піклування, чорнобильцям.

На соціальному порядку денному — угода з німецькими партнерами на понад 36 мільйонів євро. Це сприятиме залученню грантових коштів від фонду KfW для розвитку соціальної інфраструктури, на заходи з енергоефективності в українських лікарнях і закупівлю медичного та обладнання амбулаторної діагностики для лікування коронавірусної хвороби.

Повноцінний фондовий ринок

Прем’єр наголосив, що один із ключових кроків, без якого ми не зможемо стати успішною країною, — створення умов для сприятливого функціонування ринку капіталів, або фондового ринку.

«Створення фондового ринку — один із пріоритетів уряду, адже це означатиме додаткові фінансові інструменти для внутрішнього і зовнішнього інвестора. Те, що в нас досі не було такого ринку, — велика втрата для вітчизняної економіки і факт, який я особисто вважаю економічним злочином проти нашої держави. Ми працюємо, аби виправити цю ситуацію», — наголосив Денис Шмигаль.

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв представив проєкт меморандуму між урядом України та міжнародними партнерами і стейкхолдерами, який містититиме покрокову імплементацію з розбудови необхідної фінансової інфраструктури для розвитку фондового ринку в Україні та засвідчить пріоритетність відповідної реформи для нас.

Для українців це передовсім буде прозорість цін, фахові перспективи для юристів і фінансистів. Орієнтовно впровадження фондового ринку в Україні заплановано на 2023 рік.

У розділі кадрових питань урядовці погодили кандидатуру Олександра Скічка на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації. Вони заслухали його бачення розвитку Черкащини. У доповіді він наголосив, що багато працював в області та добре розуміється на проблемах краю, адже це його мала батьківщина. Тепер кандидатуру подадуть на розгляд Президентові.