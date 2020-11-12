У всій країні діятимуть обмеження, раніше визначені для «помаранчевої» зони, а також додаткові

На жаль, останнім часом в Україні спостерігається експонентне зростання кількості хворих на коронавірусну недугу. Аби вплинути на це, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав людей, чиї рідні отримали позитивний тест на COVID-19, залишатися вдома на самоізоляції, аби не ширити хворобу. А держава відшкодує їм виплати за листками тимчасової непрацездатності. Про це йшлося під час засідання уряду, яке вдруге відбулося в онлайн-режимі.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна уточнила, що з початку пандемії держава вже відшкодувала 50 мільйонів гривень за такими лікарняними. Сума виплат становить для медпрацівників 100% заробітку, для решти професій — 50%.

Міністр пояснила, що людина, якій необхідно піти на самоізоляцію, має звернутися до роботодавця і пояснити, що мала контакт із хворим, і просить перевести її на дистанційну роботу на два тижні. Якщо це зробити неможливо або роботодавець відмовляється, працівник може звернутися до свого сімейного лікаря, і той відкриває їй листок тимчасової непрацездатності, який буде надано роботодавцеві, а держава компенсує йому ці кошти.

Прем’єр-міністр наголосив, що Кабінет Міністрів змушений був прийняти непросте і болюче рішення — запровадити в Україні карантин вихідного дня, повідомляє УНІАН.

«Економіка України не витримає повного локдауну. Саме тому уряд та МОЗ разом з епідеміологами, аналітиками, представниками бізнесу почали шукати збалансований варіант додаткових карантинних обмежень», — зауважив він.

Відмова від адаптивного карантину

Детально про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Почав він із того, що Міністерство охорони здоров’я розробило зміни до постанови №641, якими пропонується відмовитися від адаптивного карантину та перейти на карантин загальнодержавний із застосуванням обмежень, які раніше діяли у так званій помаранчевій зоні ризику.

Отже, у будні буде заборонено проведення масових, розважальних, спортивних, концертних заходів, у яких братимуть участь понад 20 осіб.

Буде заборонено діяльність кінотеатрів і театрів із заповненістю понад 50% місць, музеїв, які не можуть обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 квадратних метрів.

Заборонено здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом, зокрема на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в електричному, залізничному транспорті, у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні в кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння, що передбачено технічною характеристикою.

Заборонено відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількістю понад 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної, середньої, позашкільної, спеціалізованої мистецької освіти. А також відвідування, якщо на самоізоляції вже перебуває понад 50% здобувачів освіти та персоналу.

Передбачено повну заборону дискотек, роботу будь-яких розважальних закладів, діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля. А з 22 до 7 години заборонено роботу ресторанів, кафе, барів тощо, крім адресної доставки та із собою.

Карантин вихідного дня триватиме попередньо до 30 листопада. Почне діяти це обмеження вже в наступні вихідні — 14—15 листопада.

Передбачено, що у вихідні з 00 години суботи до 00 години понеділка буде дозволено надання фінансових послуг, робота фінансових установ, діяльність інкасації, операторів поштового зв’язку, робота установ медичної та ветеринарної практики, продовольчих магазинів, АЗС та СТО.

Заборонено діяльність закладів харчування, торгових центрів, культурних закладів, спортзалів, фітнес-центрів, закладів розміщення, зокрема готелів, окрім тих, що виконують соціальні функції.

Для обслуговування громадян похилого віку вводяться пріоритетні години — з 10 до 12 у всіх закладах, адже саме ці люди перебувають у групі ризику.

Максим Степанов повідомив, що Кабінет Міністрів надав 895,5 мільйона гривень для забезпечення подачі кисню ліжковому фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну допомогу пацієнтам з СОVID-19. Прем’єр-міністр пообіцяв, що Кабмін надасть допомогу бізнесу, який може зазнати втрат від упровадження нових обмежень.

«Уряд готовий до того, щоб підставити плече підприємцям. Повною мірою відновимо і розширимо такі програми підтримки — це компенсація частини зарплат працівників у зв’язку з простоєм виробництва, виплати на дітей для фізичних осіб-підприємців, разом з Торгово-промисловою палатою розробляємо спрощений механізм реалізації форс-мажорних обставин, продовжує працювати програма доступних кредитів «5—7—9», яка дає змогу отримати кредитні канікули для бізнесу», — сказав він.

Діджиталізація соцпослуг

Уряд схвалив упровадження експериментального проєкту з реалізації функціоналів першої черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери в листопаді 2020-го — березні 2021 року. Згідно з постановою, в межах реалізації експериментального проєкту громадяни зможуть в електронній формі звернутися по державну соціальну допомогу і сформувати в електронному вигляді довідки про заробітну плату, сплачені страхові внески, розмір пенсії тощо.

Стане доступним відображення в електронному вигляді інформації про соціальний статус громадянина згідно з даними Єдиного соціального реєстру, а також інформації, яка міститься в свідоцтві про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та пенсійного посвідчення. Важливим нововведенням стане можливість відображення електронної пенсійної справи згідно з даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Кабінет Міністрів спростив процедуру відкриття банківського рахунку для одержувачів пенсій та грошової допомоги. За словами Прем’єра, це ще один крок для спрощення звернень до соціальної сфери — впровадження політики одного звернення в питанні призначення пенсій.

«Як це було раніше? Потрібно було йти до Пенсійного фонду, потім у банк для відкриття рахунку, потім чекати, потім знову в банк. Це була ціла процедура, вона була досить обтяжлива, а під час пандемії стала ще й дуже небезпечною. Тепер має запрацювати політика одного звернення, коли людина просто звертається до Пенсійного фонду, далі за зверненням самого фонду або органу соціального захисту буде відкрито рахунок у банку», — пояснив Денис Шмигаль.

Спрощення процедури відкриття поточних рахунків одержувачам пенсій та грошової допомоги передбачає можливість відкриття таких рахунків уповноваженими банками за бажанням одержувача за зверненням органів Пенсійного фонду та органів соціального захисту населення.

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