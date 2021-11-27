Рівень вакцинації проти COVID-19 на Луганщині останнім часом зріс мало не вшестеро

В Україні створюють умови для реалізації здібностей обдарованих молодих спортсменів. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час огляду Луганського обласного фізкультурного центру «Олімп» у межах робочої поїздки регіоном.

За програмою «Велике будівництво» в закладі було зведено залу спортивної гімнастики, яка стане основним місцем підготовки спортсменів не лише з області, а й зі збірної команди України. Триває реконструкція тренажерної зали, яку планують завершити до кінця наступного року. Уже виконано демонтажні роботи, зроблено фундамент і збудовано каркас, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

«В Україні активно розвивається транспортна, соціальна й спортивна інфраструктури. Створюються найкращі умови для наших молодих спортсменів, аби вони змогли максимально реалізувати свій потенціал і виборювати найвищі нагороди для України на світових змаганнях», — зазначив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль оглянув початок будівництва легкоатлетичного манежу й будинків для проживання спортсменів під час тренувальних зборів, яке реалізовують у межах субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проєктів і розвиток об’єктів соціально-культурної сфери.

«Будівництво цих об’єктів дасть змогу протягом усього року проводити навчально-тренувальні заняття й змагання з легкоатлетичних видів спорту. Це надзвичайно важливо, щоб наші спортсмени могли тренуватися саме в Україні», — наголосив очільник уряду.

Кількість вакцинованих зросла істотно

Другим важливим напрямом, на який урядова команда звернула пильну увагу під час поїздки Луганщиною, — вакцинація та подолання ковідної хвороби.

Прем’єр-міністр закликав усіх українців і тих, які нині перебувають на тимчасово окупованих територіях, прийти до центрів вакцинації, яких на Луганщині 11. Адже для цього створено всі умови і вдосталь надійних і дієвих вакцин. Кожен такий центр має змогу вакцинувати до тисячі людей на добу. За даними керівництва обл-держадміністрації, останнім часом кількість луганчан, які вакцинуються щодня, зросла з 1—1,5 тисячі до 5—6 тисяч. Показово й те, що в області немає вакцинованих із важким перебігом хвороби.

«Вакцинуватися можна і треба. Адже це ключовий елемент подолання вірусу й коронакризи загалом. А головне — збереження вашого життя і здоров’я, шановні луганчани», — звернувся до них Прем’єр-міністр.

Держдопомога тим, у кого електричне опалення

Третьою важливою темою для обговорення став опалювальний сезон і забезпечення області енергоресурсами. Очільник уряду повідомив, що нині до опалення підключено 100% житлових будинків і об’єктів соціальної інфраструктури у всій Україні.

«Звичайно, є винятки на певних територіях, де стаються аварійні відключення. Ми на це миттєво реагуємо. Працюємо з головами облдержадміністрацій. Тарифи на газ і тепло зафіксовано. А щодо прифронтових територій, куди немає змоги забезпечити постачання газу, уряд ухвалив належне рішення: Міністерство соціальної політики розробило план і забезпечить виплату більшої суми субсидій, близько 2,5 тисячі гривень тим родинам, які вимушено користуються електроопаленням», — повідомив Денис Шмигаль.

Віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зауважила, що серед гострих проблем жителів регіону — житло для внутрішньо переміщених осіб. Адже коли буде житло, то буде і робота, і родина, й добробут. Тому наступний рік очолюване нею міністерство планує присвятити саме розв’язанню цієї нагальної проблеми.

Чергу закриють

Прем’єр уточнив, що 2022 року заплановано повністю закрити чергу ветеранів АТО/ООС — внутрішньо переміщених осіб, яких нині близько 4 тисяч. Усі їхні родини буде неодмінно забезпечено житлом.

Наприкінці цього року розпочне роботу Державна лізингова компанія, яка буде зобов’язана акумулювати кошти і за лізинговими схемами забезпечувати житлом бюджетників, зокрема й внутрішньо переміщених учителів, лікарів і військових. Для цього уряд планує спрямувати близько 20 мільярдів гривень під державні гарантії цієї компанії.