Спільний виклик сьогодні — забезпечити рівномірне й справедливе відновлення для своїх країн

Криза, спричинена пандемією COVID-19, стосується всього світу. Тому шукати шляхи подолання викликів країни мають разом. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на XXX Економічному форумі, що відбувся в польському місті Карпач, під час дискусійної панелі «Європа: напрямок відбудова».

Участь у заході також взяли голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький і прем’єр-міністр Словенії Янез Янша.

Очільник українського уряду підкреслив, що є кілька сценаріїв виходу з кризи, і спільний виклик для країн сьогодні — забезпечити рівномірне і справедливе відновлення для всього суспільства: «Необхідно мати розуміння й бачення стратегії. Уперше за часи незалежності України ми розробили економічну стратегію розвитку до 2030 року, яка містить понад 30 векторів і 12 програм».

Багато зусиль сьогодні Україна докладає для розвитку медичної галузі. За його словами, вже наступного року бюджет на медицину перевищуватиме такий бюджет 2019 року вдвічі. Водночас із реформуванням медицини змінюватимуться й підходи. Більше уваги приділятимуть науковій основі, розробкам і виробництву власних ліків і вакцин, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Майбутнє за державно-приватним партнерством

Економічне відновлення, на переконання Дениса Шмигаля, неможливе без підтримки урядом та бізнесом інфраструктурних проєктів.

«В Україні є змога будувати дороги, відновлювати інфраструктуру, мости, аеропорти, вокзали. Ми багато уваги приділяємо державно-приватному партнерству, що також стає важливим напрямом подолання кризи. Уряди мають взяти лідерство, щоб виводити країни з кризи, але без підтримки суспільства й бізнесу неможливо подолати виклики, з якими ми стикаємося», — наголосив глава українського уряду.

Серед іншого, український Прем’єр відзначив важливість «зеленого» переходу, оскільки це «не лише про зміни клімату, а також про добробут людей, значні інвестиції, розвиток водневих технологій та інших інноваційних напрямів».

Він також підкреслив, що країни мають приділяти увагу розвитку торгівлі й інвестиційного простору й робити спільні кроки для посилення безпеки в регіоні.

Поглиблення двосторонніх відносин та європейську інтеграцію України під час форуму обговорив Денис Шмигаль із прем’єр-міністром Словенії Янезом Яншею, привітавши його країну з початком головування в Раді Європейського Союзу.

«Україна прагне зміцнювати й розвивати Східне партнерство шляхом реалізації конкретних і дієвих проєктів. Розраховуємо на успішне проведення саміту Україна — ЄС у жовтні цього року та на підтримку Словенії в оновленні торговельної частини Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом», — зазначив він.

Україна очікує на укладення угоди з ЄС про Спільний авіаційний простір, тож Прем’єр висловив сподівання, що Словенія сприятиме в прискоренні цього питання.

Синхронізуватися з Європою

Денис Шмигаль зазначив Янезу Янші, що одним із важливих етапів євроінтеграції України слугує синхронізація української енергосистеми з європейською мережею ENTSO-E.

«Ми завершили всі технічні питання і плануємо цієї зими відпрацювати у відокремленому режимі. Наша мета — це від’єднання від енергосистеми Білорусі та РФ і синхронізація з європейською енергетичною мережею у 2023 році», — поінформував глава нашого уряду.

Обговорили колеги і розвиток торговельно-економічних відносин між двома країнами. Денис Шмигаль запропонував провести дев’яте засідання Спільної українсько-словенської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва.

А на офіційній церемонії завершення XXX Економічного форуму Прем’єр-міністр України отримав спеціальну нагороду, присвячену українському суспільству. Вручив її голова комісії Сейму Польщі у закордонних справах Марек Кухцінський, повідомляє Укрінформ.

Директор Центру східноєвропейських студій Варшавського університету Ян Маліцький підкреслив, що ця нагорода «присвячується українському народові за його витривалість». Фраза викликала тривалі оплески кількасот учасників форуму.

За словами Яна Маліцького, останні роки були нелегкими для українців з огляду на агресію РФ, і загроза триває. «Це — суспільство, яке бореться», — наголосив він.

У відповідь український Прем’єр подякував Польщі за солідарність і підтримку незалежності нашої держави.

Знайти й покарати винних

Під час роботи конференції очільник українського уряду безапеляційно висловився про те, що винних у загибелі 25-річного громадянина України Дмитра Никифоренка, який помер наприкінці липня після затримання поліцією у Вроцлаві, має бути притягнуто до відповідальності.

«Українські дипломати взаємодіють з польськими правоохоронцями у контексті розслідування обставин смерті Дмитра Никифоренка й підтримують зв’язок із його рідними. Польська та українська сторони докладуть максимальних зусиль, аби всі обставини смерті нашого громадянина було з’ясовано», — наголосив український Прем’єр.

Прем’єр-міністр Польщі також налаштований надзвичайно рішуче, аби швидко вирішити цю справу і притягнути винних до відповідальності в разі доведення провини.