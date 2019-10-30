На будівництво доступного житла для майже тисячі родин спрямовано додаткові 300 мільйонів гривень

Чергове засідання уряду відбулося цього разу не як зазвичай у приміщенні Кабміну. Воно було виїзним. Урядовці відвідали Донеччину, де дізнавалися про проблеми тамтешніх жителів, ухвалювали кадрові та інші важливі рішення.

У повідомленні на своїй сторінці у фейсбуці Прем’єр-міністр Олексій Гончарук зазначив, що побував на лінії розмежування і відчув, що саме там проблеми в людей особливо гострі. Він мав нагоду переконатися в цьому, відвідавши село Миколаївка Донецької області.

Малі села мають великі проблеми

«З 2014 року нормальне життя тут фактично зупинилось: молодь майже виїхала, залишились самі пенсіонери. Відділень банків нема, банкоматів (!) теж. Укрпошта працює всього чотири дні на тиждень. З двох шкіл залишилась лише одна. Найближча лікарня — районна, за 22 кілометри від села. Дістатися туди та ще проблема: автобус їде до району лише двічі на день, в обід вже повертається назад. За цей час жителі села не встигають навіть чергу в лікарні відстояти.

До 2014 року одним із джерел доходів села була земля. Тепер люди тут елементарно не можуть використовувати сотні гектарів своєї землі. Частина в зоні ведення бойових дій, частина — там, де розведення військ. Люди позбавлені можливості заробляти на своїй землі, плюс ще й змушені платити податки, — оприлюднив свої враження Прем’єр. — Проблеми людей я вислухав, тепер разом з міністрами будемо їх розв’язувати. Почнемо із села Миколаївка!»

У фокусі — безпека українців

Перебуваючи в Маріуполі, урядовці схвалили рішення про розширення програми будівництва доступного житла та спрямування додаткових 300 мільйонів гривень, які до кінця 2019 року дадуть змогу побудувати доступне житло в приміських районах Києва, Дніпра, Львова, Одеси, Харкова для близько 950 родин, з яких 700 — внутрішньо переміщені особи, а 200 — родини учасників АТО/ООС.

Уряд схвалив документ, який дасть Україні змогу приєднатися до Декларації про безпеку шкіл. Це рішення має посилити безпеку учнів у навчальних закладах, зокрема на територіях, що межують із зоною проведення ООС, повідомляє УНІАН.

Ухвалено й інші рішення, спрямовані на посилення безпеки громадян. Кабмін посилив безпеку мореплавства акваторії Азовського моря. Задля для цього прилеглі до морського порту Маріуполя території зараховано до водного простору, щодо якого вживають заходи безпеки відповідно до Кодексу торговельного мореплавства.

Крім того, уряд доручив певним державним органам і підприємствам зробити швидкими й зручними процедури переходу з Херсонщини до Криму через пункти в’їзду «Каланчак» і «Чонгар».

Перетин кордону стане комфортнішим

Серед інших важливих рішень — визначення порядку добровільної сплати внесків України до бюджетів ООН задля розширення можливості фінансування Місії України при НАТО в Брюсселі та поліпшення співпраці України з НАТО.

Кабінет Міністрів схвалив постанову, яка відтерміновує набуття чинності нових правил перетину контрольно-пропускних пунктів в’їзду-виїзду між тимчасово окупованими територіями і підконтрольними українській владі, зокрема для дітей віком до 14 років.

За новими правилами, під час перетину лінії розмежування діти повинні були мати паспорт для виїзду за кордон. Тож протягом місяця Міністерство у справах ветеранів має опрацювати питання перетину.

«Прем’єр-міністр поставив завдання упродовж місяця напрацювати порядок, який з огляду на всі безпекові моменти був би комфортним для громадян і міг бути впроваджений на постійній основі», — зазначила міністр у справах ветеранів, ТОТ та ВПО Оксана Коляда.

«Уряд ухвалив постанову від 16 жовтня 2019 №887, зокрема щодо відтермінування набрання чинності постанови №815. Таким чином, на місяць відтерміновано набрання чинності нових правил перетину», — йдеться у повідомленні пресслужби Кабміну.

Звільнення та призначення

Ухвалено кадрові питання і погоджено призначення кількох голів обласних державних адміністрацій. Артема Біденка призначено державним секретарем Міністерства культури, молоді та спорту, а на Михайла Хорєва тимчасово покладено виконання обов’язків голови Державного агентства водних ресурсів.

Уряд погодив призначення головами ОДА: Волинської — Юрія Погуляйка, Полтавської — Олега Синєгубова, Сумської — Інни Пащенко, Хмельницької — Дмитра Габінета, Чернівецької — Сергія Осачука.

Звільнено заступника міністра розвитку громад і територій Едуарда Кругляка, заступника міністра інфраструктури Юрія Лавренюка, голову Державного агентства водних ресурсів Ірину Овчаренко.

Любов ДМИТРЕНКО

для «Урядового кур’єра»