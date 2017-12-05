Завтра в Україні відзначається професійне свято українських військовослужбовців – День Збройних Сил.

Від початку антитерористичної операції саме військовослужбовці відстоюють та захищають незалежність та суверенітет нашої держави, даючи гідну відсіч агресору на сході України. Героїчні вчинки українських військових заслуговують на шану і поваги в суспільстві і наразі є одним із головних завдань, як уряду, так і громадськості, щодо вирішення проблемних питань, які турбують захисників на передовій, а також їх моральна підтримка.

Нещодавно тисячі дітей Харківської області взяли участь у благодійній акції «Бажаємо здоров’я!», що проводилася з метою моральної підтримки поранених учасників антитерористичної операції, які зараз лікуються у військово-медичних закладах Слобожанщини.

Нагадаємо, що з ініціативи колективу Харківського обласного військкомату у листопаді 2017 року стартував цей патріотичний проект, до якого приєдналися небайдужі люди майже з усіх районів області. В обласному військкоматі вже знаходиться понад 1000 дитячих малюнків і ще приблизно стільки ж привезуть найближчими днями. Тож до 4 грудня – дня, коли всі дитячі твори передаватимуть пацієнтам Харківського госпіталя, військові отримають декілька тисяч подарунків. Частину з них передадуть іншим військово-медичним закладам аби напередодні професійного свята підтримати захисників.

Також, міністр оборони України Степан Полторак, перебуваючи з робочою поїздкою в районі проведення АТО, 25 листопада нагородив військовослужбовців, які виконують бойові завдання, відзнаками Міністерства оборони України.

Як повідомили «Урядовому кур’єру» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, з початку року на урядову «гарячу лінію» надійшло понад п’ять тисяч звернень з питань обороноздатності. Громадяни зверталися щодо проблем, пов’язаних із виплатами військовим, проходженням військової служби, матеріально-технічним забезпеченням під час проходження служби, а також щодо призову та обліку.

Так, заявник із с. Першотравневе Дніпропетровської області звернувся на урядову «гарячу лінію» від імені свого сина. За словами чоловіка, його син проходив військову службу за контрактом з 2011 року по 2014 рік, але у зв'язку з оголошенням особливого періоду з 2014 по 2017 рік брав участь у проведенні АТО, однак документи про проходження військової служби у період з 2014 по 2016 рік син заявника не має. Батько попросив з'ясувати ситуацію та надіслати підтверджувальні довідки про період проходження військової служби його сина в зоні проведення АТО. Після розгляду звернення Міністерством оборони України, затребувані документи були надіслані на поштову адресу заявника.

Чоловік, який має статус учасника бойових дій, із м. Новий Буг Миколаївської області звернувся до працівників «гарячої лінії» зі скаргою на одну із стройових частин, яка не передала інформацію в обласний військкомат про те, що заявник у відрядженні, внаслідок чого чоловік втрачає фінансове забезпечення. Громадянин попросив сприяння у вирішенні даної проблеми. Розглянувши звернення, Міністерство оборони України надіслало відповідні документи, що підтверджують перебування заявника у відрядженні, до районного військкомату.

Також на урядову «гарячу лінію» надходить чимало подяк від громадян для військовослужбовців та Міністерства оборони України.

Наприклад, учасник бойових дій із м. Старобільськ Луганської області звернувся до Міністерства оборони України з висловленням подяки Старобільсько-Новопсковському військкомату Луганської області за уважне ставлення до учасників бойових дій та їхніх батьків.

Киянин висловив подяку працівникам Міністерства оборони України за сумлінну працю та посильний вклад у розбудову держави, дотримання законності і громадського порядку на підконтрольній українській владі території України.

За період з 27 листопада по 3 грудня 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 92 932 дзвінки, а також 1 197 звернень зареєстровано через інтернет.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua

