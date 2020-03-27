Шановні читачі паперової версії газети «Урядовий кур’єр» !
Останніми днями до редакції надходять численні звернення від вас з дуже важливим запитанням: де можна купити газету «Урядовий кур’єр»? На жаль, у зв’язку з пандемією коронавірусної хвороби припинено всю роздрібну торгівлю, зокрема і друкованими ЗМІ.
З огляду на таку ситуацію редколегія ДП редакції газети «Урядовий кур’єр» прийняла рішення: для повного інформування населення про діяльність Кабінету Міністрів України та інших центральних органів виконавчої та законодавчої влади зробити безплатним доступ на сайт, де розміщується електронна версія газети у форматі pdf (аналог друкованого видання), починаючи з №50 (6664) за 17 березня і до завершення карантину.
Щоб отримати безплатний доступ, необхідно зареєструватися на сайті ukurier.gov.ua, ввести персональний логін і пароль. Після реєстрації користувач під своїми логіном і паролем може переглядати номери електронної версії «Урядового кур’єра» в розділі «Архів».
Редколегія газети «Урядовий кур’єр»