Кожна стратегія розвитку має працювати на добробут людей та потреби громад. На цьому віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосивпід час Національного форуму «Стратегічне планування на регіональному рівні від відновлення до розвитку», що відбувся в Києві. Захід зібрав понад 250 учасників, серед яких керівники територіальних громад, обласних військових адміністрацій, обласних рад, агенцій регіонального розвитку, представники профільних асоціацій та експерти стратегічного планування з усієї України.д

Допомогти стати стійкішими

Мета форуму — підсумувати стратегічні сесії, що нещодавно відбулися в областях, презентувати новий підхід створення стратегій розвитку регіонів, а також напрацювати в групах пріоритети для різних типів територій.

«Відновлення України — не лише відбудова зруйнованої інфраструктури, а й створення фундаменту для стійкого розвитку наших регіонів. Стратегічний підхід, який ми формуємо, дасть змогу подолати наслідки війни і забезпечити свідоме відновлення.

Одне із завдань міністерства — допомогти стати стійкішими громадам, де це необхідно найбільше, і спонукати до реалізації потенціалу кожного куточка нашої країни. Тут використовуємо механізми, які дають змогу враховувати особливості кожного макрорегіону, області та громади. Зокрема, реформа публічних інвестицій.

В умовах сьогодення універсальний та однаковий підхід до розвитку всіх територій об’єктивно неефективний та формалізований. Кожна стратегія, кожен документ, кожен бюджетний ресурс має працювати на добробут людей та потреби громад. Маємо будувати нашу роботу з урахуванням цього, щоб забезпечити сталий рівномірний розвиток громад-форпостів і тилових», — зазначив міністр розвитку громад та територій.

Синергія законодавчої та виконавчої гілок

Олексій Кулеба подякував громадам, які вже долучилися до національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади».

З вітальними словами на заході виступили: перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко, заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита, Надзвичайний та Повноважний посол Японії в Україні Масаші Накаґоме, заступник постійного представника Програми розвитку ООН в Україні Христофорос Політіс.

«Є багато дискусій про перемогу у війні. З огляду на це я переконаний: дуже добре, що ми думаємо про майбутнє регіонального розвитку вже зараз. Особливо у прямому діалозі із громадами на таких заходах, як цей. Тільки якщо будуватимемо нашу регіональну політику на правильних засадах, інклюзивно, разом, щоб почути кожного, зможемо розробити таку рамку розвитку, яка зробить нашу країну набагато сильнішою.

У цьому контексті окремо вдячний міністерству, а також Конгресу місцевих та регіональних рад за спільне сприяння діалогу з громадами. Це чудовий приклад синергії нашої законодавчої та виконавчої влади», — наголосив Олександр Корнієнко.

«Те, що ми продовжуємо говорити про децентралізацію в умовах війни, — велике досягнення. Вважливо, аби стратегії розвитку регіонів створювати не просто, щоб існувати, а щоб вони були по-справжньому практичними. Щоб кожна копійка, кожна гривня йшла на конкретні реальні проєкти, які поліпшать життя людей. Добре, що ми маємо змогу працювати над цим разом — Офіс Президента, уряд, профільні міністерства і громади», — вважає Віктор Микита.

Іноземні партнери завжди поруч

Протягом грудня 2024 року — січня 2025-го з ініціативи Міністерства розвитку громад та територій, ПРООН за фінансової підтримки уряду Японії у Львові, Черкасах, Кропивницькому, Києві, Одесі, Кам’янці-Подільському та Харкові відбулися стратегічні сесії, спрямовані на скринінг наявних регіональних стратегій та проєктів нових. Документи перевіряли на відповідність Державній стратегії регіонального розвитку та актуальним викликам кожного з регіонів. Сім сесій охопили всі регіони України та залучили понад 800 учасників.

Стратегічні сесії — частина ширшої співпраці ПРООН з Міністерством розвитку громад та територій України. У 2023—2024 роках у межах пілотного проєкту за фінансової підтримки уряду Японії ПРООН підтримала десять територіальних громад у розробленні стратегічних планувальних документів, оцінці корупційних ризиків і посиленні спроможності місцевих органів влади. Наступний етап ініціативи охоплює 20 нових громад з акцентом на інклюзивні та прозорі процеси відновлення.

У межах заходу відбулися дві дискусійні панелі. Учасники обговорили формування ефективної регіональної політики через процеси стратегічного планування та багаторівневого врядування. Кожен макрорегіон України та кожен функціональний тип території має особливості, що визначають їхні потреби, виклики та потенціал. У фокусі дискусій — врахування таких чинників під час стратегічного регіонального планування.

Міжнародні партнери на форумі відзначили прогрес України в децентралізації та висловили готовність продовжувати свою підтримку цього напряму.

Окремою частиною заходу стала презентація основ територіально орієнтованого підходу у стратегічному плануванні. Саме на ній було окреслено унікальні чинники, що існують в кожній із громад та на територіях різного типу, які можна врахувати, створюючи стратегії регіонального розвитку.

Форум організувало Міністерство розвитку громад та територій спільно з Програмою розвитку ООН (ПРООН) за фінансової підтримки уряду Японії.

Джерело: Міністерство розвитку громад та територій