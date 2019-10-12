Наступного після виснажливого столичного пресмарафону дня Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою в Одесу. Тут під час урочистих заходів з нагоди Дня захисника України він представив нового голову Одеської обласної державної адміністрації Максима Куцого.
Після офіційного представлення новий очільник ОДА подякував главі держави за довіру, пообіцявши зробити все для процвітання й розвитку цього чудового краю.
Максиму Куцому 36 років. Вищу освіту він здобув у Національній академії внутрішніх справ України. Підприємець, працював у банківському та інвестиційному секторах, повідомляє УНІАН. До слова, його кандидатуру на цю посаду уряд погодив цієї середи під час свого чергового засідання.
Після офіційної частини Президент узяв участь у заходах, присвячених майбутньому Дню захисника України і вручив військовим державні нагороди. Виступаючи перед військовослужбовцями та ветеранами АТО/ООС в Одесі, Володимир Зеленський підкреслив, що це свято об’єднує професійних військових, добровольців, медиків, волонтерів, активістів і журналістів, які працюють у зоні бойових дій.
«Без перебільшення: це наше національне свято. І всі, кого я назвав, — справжні герої України. Якщо дозволите, чарівники», — щиро зізнався глава держави.
І саме ці герої, а також безліч тих, чиїх імен поки що не знаємо, впродовж останніх п’яти років борються за мир в Українській державі. «З 2014 року вони щодня, ризикуючи власним життям, роблять Україні та її громадянам найцінніші подарунки — мирне небо в українських містах і селах, існування нашої держави, її суверенітету та незалежності. За все це, на жаль, доводиться платити страшну й болючу ціну. Це тисячі життів наших побратимів, тисячі життів українців», — цитує Офіс Президента слова Володимира Зеленського.
Він укотре спростував чутки про нібито скасування пільг ветеранам війни на Донбасі: «Держава й надалі виконуватиме свої соціальні зобов’язання перед тими, кому вона завдячує своїм існуванням».
Від імені всього українського народу глава держави подякував кожному за високий професіоналізм, звитягу, незламність, мужнє і героїчне виконання завдань, спрямованих на захист України. Потім у залі запанувала хвилина мовчання в пам’ять загиблих захисників.
За особисту мужність і самовідданість під час бойових дій, високий професіоналізм і зразкове виконання службових обов’язків Президент вручив окремим воїнам державні нагороди. «Щоразу це для мене дуже важливий момент: коли відбувається нагородження, до мене підходять різні люди, герої. Але всіх об’єднує те, що вони кажуть: «Служу народу України!» І ми вдячні вам за це», — підкреслив Володимир Зеленський.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»