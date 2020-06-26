Маємо черговий антирекорд захворювання на коронавірус — майже 1000 осіб за добу. Україна ввійшла в серйозну хвилю захворюваності на COVID-19, ситуація погіршується. І все тому, що деякі українці продовжують не дотримуватися карантинних обмежень, а інколи й відверто ними нехтують. А місцева влада чомусь на це не зважає, або й пом’якшує обмеження, наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Є області, де завантаження лікарень перевищує 50%. На жаль, це надзвичайно негативний сигнал. А в окремих регіонах доводиться вже розгортати лікарні другої хвилі, повідомив прем’єр.

Він укотре закликав українців дотримуватися карантинних обмежень, щоб не довелося запроваджувати більш жорсткі обмеження. Хоча, за його словами, за такої моделі карантину, яку нині запровадив уряд, в інших країнах за таких обмежень та їх дотриманні захворюваність не зростає, а тримається на помірному рівні.

«Тому сьогодні, якщо ми хочемо вберегти країну та економіку від провалу й не закривати країну, не робити повну зупинку і карантинні обмеження не запроваджувати, як це було в березні, єдиний шлях — усім разом дотримуватися запропонованих обмежень в адаптивній моделі карантину», — наголосив прем’єр.

Урядовці ухвалили рішення надати Міністерству культури та інформаційної політики кошти для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2.

«Питання спричинено наслідками карантину. Усі заклади культури було зачинено. Питання опрацьовували разом з Міністерством фінансів. Це потрібно, щоб заклади продовжували роботу, інакше їх закриють. Це нагальні потреби», — зазначив профільний міністр Олександр Ткаченко.

Протистояти паводкам та запобігти їм

Нині нашу країну спіткала й інша біда — великі паводки. Коли в західних областях за кілька днів випало понад 70% місячної норми опадів. Одна з найпостраждаліших — Івано-Франківська область. За даними ДСНС, там двоє людей, на жаль, загинули й одна вважається зниклою безвісти. В області працює авіація ДСНС і медична авіація. Оперативно доправляють гуманітарну допомогу, харчування, питну воду. Евакуюють дітей і вагітних жінок.

Прем’єр також зазначив, що Президент планує робочі поїздки до постраждалих областей. А уряд надає кошти на боротьбу зі стихією за поданням обласних держадміністрацій.

Отже, на засіданні уряду ухвалили розпорядження про надання 672 мільйонів гривень з Резервного фонду держбюджету на подолання наслідків надзвичайної ситуації й надання допомоги населенню та проведення невідкладних заходів. Зокрема, Івано-Франківській області — 480 мільйонів гривень, Чернівецькій — 30, Закарпатській — 30, Львівській — 10 мільйонів гривень. Також Держводагентству — 92 і Держлісагентству — 30 мільйонів гривень. А також 41 мільйон — для ДСНС, 22 — для Нацгвардії та 19 — для Нацполіції.

Прем’єр-міністр також закликав профільні міністерства й агентства розробити програми превентивних заходів зі зміцнення інфраструктури й недопущення незаконних рубок лісу для уникнення природних катастроф, зокрема повеней у західних областях.

«Мають бути превентивні заходи, потрібно працювати на результат. Йдеться про системну роботу зі зміцнення дамб, берегів, збереження заплав і, що дуже важливо, недопущення незаконної вирубки лісів», — наголосив він.

Усе це не скасовує нормального ставлення до лісового господарства й негативного ставлення суспільства до варварського поводження з лісом і тотальних вирубок: «Перший крок, який ми зробимо для зміни ситуації, — аудит від Держлісагентства та зміна керівництва більшості лісгоспів, які роками сиділи на цих посадах».

Кабінет Міністрів за дорученням Президента оперативно узгодить всі проєкти з національної інвентаризації лісів. Усі українські ліси можна буде побачити в кадастрі, це посилить контроль за незаконними рубками.

Було також затверджено положення про функціонування Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів, створеного шляхом поділу Міністерства енергетики та захисту довкілля наприкінці травня поточного року.

Кабінет Міністрів також дозволив роботу кінотеатрів з 2 липня 2020 року з дотриманням чітких протиепідемічних умов і наповненістю не більше 50% та виключив з випадків обов’язкової самоізоляції або обсервації учасників вступних випробувань, зокрема для вступу через освітні центри «Крим — Україна» і «Донбас — Україна».

ЗНО крокує країною

Тоді ще в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій повідомила: всі пункти тестування відкрито, зокрема і в Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій і Львівській областях. За оперативними даними управлінь освіти, не змогли дістатися семеро учасників через стихію. Вони матимуть змогу взяти участь у додатковій сесії ЗНО з 24 липня по 10 серпня 2020 року.

Вступна кампанія до закладів вищої освіти в Україні розпочнеться з 1 серпня 2020 року. Електронні заяви на вступ до університетів можна буде подати до 22 серпня. Вступник має отримати Свідоцтво про повну загальну середню освіту й подати його. Якщо вступник не отримає його до 22 серпня, він може подати заяву в електронному кабінеті вступника без самого свідоцтва, але за записом про його замовлення в системі Єдиної державної електронної бази даних. А оригінал свідоцтва можна буде подати на початку навчання.

Згодом, під час затвердження кадрових питань, Кабінет Міністрів призначив Сергія Шкарлета в.о. міністра освіти і науки. Прем’єр-міністр подякував Любомирі Мандзій за плідну роботу й побажав подальших успіхів.

Також на засіданні уряду було схвалено проєкт указу Президента щодо встановлення професійного свята — Дня податківця України та його відзначення щороку 2 липня, затверджено угоду про військово-фінансове співробітництво та протокол з урядом Турецької Республіки про втілення фінансової допомоги. Також було схвалено рішення про утворення секретаріату уповноваженого із захисту державної мови як юридичної особи публічного права та про реорганізацію Львівського інституту економіки і туризму шляхом приєднання його до Львівського національного університету імені Івана Франка. Також було затверджено план заходів на 2020 рік з реалізації Стратегії комунікації в галузі європейської інтеграції на 2018 — 2021 роки.