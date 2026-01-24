У Давосі Президент України зустрівся з лідерами США та Швейцарії, а також взяв участь у засіданні Всесвітнього економічного форуму

Насамперед у Давосі Володимир Зеленський провів продуктивну змістовну зустріч із Президентом США Дональдом Трампом. Глава нашої держави подякував Президентові Трампу за його зусилля для припинення кровопролиття та закінчення війни. Лідери обговорили роботу української й американської переговорних команд, які фактично щодня працюють у форматі зустрічей або спілкування. За словами Президента України, зараз документи ще більш підготовлені.

Окрему увагу було відведено зміцненню української протиповітряної оборони. Володимир Зеленський зазначив, що попередня зустріч із Президентом Трампом 28 грудня у Флориді допомогла захисту неба, і Україна розраховує на посилення й цього разу. Президент України подякував за попередній пакет ракет для ППО і попросив про додатковий.

У Давосі Володимир Зеленський провів першу зустріч із Президентом Швейцарії Гі Пармеленом. Він привітав Гі Пармелена з обранням на посаду та подякував Швейцарії за незмінну підтримку України від самого початку повномасштабної російської агресії. Президенти обговорили дипломатичну роботу, спрямовану на досягнення достойного миру, і важливість посилення санкцій проти росії. Україна цінує санкційну політику Швейцарії і розраховує на важливі рішення й надалі.

Володимир Зеленський розповів про ситуацію в Україні на тлі постійних російських ударів по енергетичних об’єктах під час цієї холодної зими та цілодобову роботу ремонтних бригад, енергетиків для відновлення електро­, тепло­ й водопостачання в українських містах і громадах. Він поінформував про потреби для підтримки енергетичного сектору та зміцнення ППО. Лідери обговорили можливість додаткового внеску Швейцарії до Фонду енергетичної підтримки України.

Також у Давосі Президент України узяв участь у панельному засіданні International Advisory Council for Ukraine’s Recovery. На ньому були присутні представники міжнародного бізнесу, фінансових установ та енергетичних компаній.

Глава держави подякував за увагу до України та підтримку, що особливо важливо зараз, коли росіяни, вдаючись до таких ударів, хочуть знищити холодом і людей, і міста. Він наголосив, що зараз усе має працювати на стійкість України та силу українців.

«Треба бути реалістами і втілювати зараз конкретні речі, які люди можуть відчути. Будемо плідно працювати з усіма, хто з Україною», — зазначив Володимир Зеленський.

Одна з головних тем обговорення — шляхи допомоги для подолання викликів в енергетичному секторі, спричинених російськими обстрілами. На зустрічі йшлося про збільшення інвестицій у проєкти в Україні після досягнення достойного миру. Глава держави переконаний: це стане можливим, щойно Україна отримає надійні гарантії безпеки.

«Щодо гарантій безпеки для наших людей: це дуже важливо. Але це також для інвестицій та бізнесу. Це добре для всіх. І зараз ми перебуваємо в тому моменті, коли розуміємо, європейці та американці також розуміють, що всім нам потрібні гарантії безпеки — перш за все від Америки, а потім від Європи. Я сподіваюся, що ми зможемо завершити пакет реконструкції, пакет процвітання, над яким зараз працюють наші команди», — сказав Президент.

За його словами, Європа має демонструвати активну позицію, щоб збудувати кращий світ, у якому не буде війни. Україна готова допомагати Європі всім необхідним, щоб гарантувати мир і запобігти руйнації.

«Ми готові бути частиною Європи, яка справді має значення, — Європи реальної сили, великої сили. Зараз нам ця сила потрібна, щоб захистити свою незалежність. Але вам незалежність України потрібна також, тому що завтра вам, можливо, доведеться захищати ваш спосіб життя. І коли Україна з вами, ніхто не витиратиме об вас ноги», — наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, обговорили роботу бізнесу в Україні в умовах повномасштабної війни. Глава держави зазначив, що попри війну вітчизняний бізнес працює та розвивається, і головне — втілює сучасні технології та інновації.

Участь у зустрічі взяли єврокомісар з питань розширення Марта Кос, єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс, президент Світового банку Аджай Банга, адміністратор Програми розвитку ООН Александр Де Кроо, голова і генеральний директор компанії BlackRock Ларрі Фінк, а також засновники та керівники компаній: Fortescue (Австралія), Vestas (Данія), Schneider Electric (Франція), Siemens Energy (Німеччина), TenneT (Нідерланди), Equinor (Норвегія), Sonae (Португалія), Vattenfall (Швеція), ABB (Швейцарія), Ko Holding (Туреччина), Bank of America (США), Arup Group (Велика Британія), Henry Schein (США), AES (США), Bunge Global (США), Citi (США), Goldman Sachs.

Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Прем’єр­міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Він поінформував про зустріч із Президентом США Дональдом Трампом у Давосі, дипломатичні плани щодо подальших переговорів та роботу над документами. Президент розповів про українську команду переговірників, яка зустрічатиметься з американською й російською сторонами. «Очікуємо, як це пройде, і будемо визначатися з наступними кроками», — зазначив він.

Лідери обговорили підсумки цьогорічного Всесвітнього економічного форуму. Президент України наголосив, що всі в Європі мають ставати сильнішими та більше працювати разом.

Окрему увагу Володимир Зеленський і Йонас Гар Стере приділили ситуації в Україні та потребам для захисту людей. Президент подякував Норвегії за всю підтримку, особливо енергетичну.

Джерело:

Офіс Президента