Презентація започаткування послуги Е-Малятко відбулася у Києві, в міському пологовому будинку №5. Це перший комплексний сервіс в Україні, який об’єднує 10 послуг, пов’язаних з народженням малюка. Уперше послугу Е-Малятко запровадили на початку січня в Харкові, в міському перинатальному центрі. А тепер вона вже доступна в Луцьку, Кривому Розі та Вінниці.

Презентація відбулася за участю Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, який вручив свідоцтво про народження дитини молодим батькам. «Це документ, яким держава посвідчує появу у вашому житті нової людини, поповнення у вашій сім’ї. Будьте щасливі, а ми зробимо все, щоб держава вам не заважала, а допомагала», — сказав очільник уряду.

На своїй сторінці у фейсбуці Прем’єр-міністр зазначив: «Новоспечені батьки витрачатимуть 15 хвилин замість двох тижнів на 10 державних послуг, пов’язаних з народженням дитини, — презентували комплексну послугу Е-Малятко в Києві. Із цим ми сьогодні привітали одну з молодих пар у пологовому будинку, які в день закоханих стали батьками.

Якщо раніше потрібно було вистояти у чергах 11 інстанцій, подати 37 документів — зараз 15 хвилин та всього одна заява просто в пологовому. Схожі сервіси в деяких країнах об’єднали 3—5 послуг в одну, а ми — одразу всі 10.

Відсьогодні 14 пологових будинків столиці також надають комплексну послугу. Українці, які щойно стали батьками, мають приділяти дорогоцінний час малюкові, а не витрачати його на черги в адмінустановах.

Запуск послуги Е-Малятко — це початок нового формату відносин між українцями та державою».

Заступник міністра юстиції Ольга Оніщук зазначила: «Електронний сервіс уже працює, ми отримали сьогодні близько 500 зареєстрованих заявок. 6 — у Вінниці, 28 — у Луцьку, 53 — у Кривому Розі, 136 — у Києві, 216 — у Харкові. Усі заявки опрацьовують, і сьогодні однією заявою через смартфон або комп’ютер ви можете отримати близько десятка державних сервісів».

Оскільки послугу лише починають упроваджувати, нині в Україні працюють 424 відділи державної реєстрації актів цивільного стану, які приймають документи зокрема майже у 500 закладах охорони здоров’я, повідомляє УНІАН.

Як уточнила заступник міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська, за однією заявою батьки новонародженого зможуть зареєструвати дитину, визначити її походження й належність до громадянства України, отримати допомогу під час народження, допомогу на дітей із багатодітних родин, зареєструвати малюка у Держреєстрі фізичних осіб — платників податків, внести інформацію про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому.

До кінця цього місяця послугу планують започаткувати в Рівному, Львові, Маріуполі, Запоріжжі, Одесі. «Ми очікуємо, що найближчим часом долучаться й інші міста України», — сказала вона, зауваживши, що всі ті, хто матиме бажання отримати паперові документи, зможе це зробити. Адже із запровадженням електронного сервісу поки що повністю відмовлятися від паперових документів не планують.

Послугу надають у режимі тестування. «Ми очікуємо, що з літа вона вже запрацює в повному режимі, зокрема на порталі «Дія», — сказала Людмила Рабчинська. Вона додала, що над послугою працювало загалом 10 міністерств, а команда налічує понад 130 людей.

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