Українським експертам вдалося ідентифікувати перше тіло українця, який загинув поблизу Тегерана 8 січня після влучання іранської ракети в літак МАУ. Це тіло одного з пілотів. На допомогу українцям прилетіли канадські авіаексперти. Фахівців з ДНК-аналізу в канадській групі немає, але за потреби вони можуть прибути в Іран. Вітчизняні експерти планують до кінця тижня ідентифікувати всі тіла співгромадян.

Суд в Ірані заарештував причетних до збиття літака. «Судова влада Ірану заарештувала деяких людей за їхню роль у катастрофі українського літака, який, за словами офіційного Тегерана, випадково уразила іранська ракета, заявив у вівторок представник судової влади Голамхоссейн Есмаїлі», — йдеться в повідомленні ABC News.

А в Україну повернулися рятувальники, які працювали на місці катастрофи, повідомляє пресслужба ДСНС.

Можливе скликання Радбезу ООН

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Україна розглядає можливість скликання засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з авіакатастрофою: «Але для початку маємо з’ясувати, атака на наш літак була навмисною чи випадковою. Від цієї оцінки залежить напрям наших дій».

Більшість загиблих на борту українського літака були іранцями, а тому РНБО не вбачає спроби навмисної атаки. Проте Секретар РНБО зазначив, що ООН — нині недостатньо ефективна організація. «Дуже багато записано у Статуті ООН, на жаль, багато з того тривалий час не виконують. Там фактично вказано, наприклад, що Російська Федерація не мала б анексувати український Крим та частину Донецької та Луганської областей, але вона це робить. Тобто не варто покладатися на те, дієвість чого не є доконаною», — пояснив Олексій Данілов.

Він оприлюднив таємні версії, які розглядали під час розслідування. «Наприклад, була екзотична версія, що дехто намагався завадити евакуації в літаку співробітників резидентури США в Тегерані, яких могли вивозити за сценарієм відомої операції «Арго». Інший варіант — завадити виїзду науковців, причетних до ядерної або ракетної програми», — зазначив Секретар РНБО. Та пріоритетною версією лишалося ракетне ураження, і експерти насамперед опрацьовували саме основні версії, повідомляє УНІАН.

А напередодні на своїй сторінці у фейсбуці Олексій Данілов зазначив: «Борт Міноборони України повернеться з Тегерана лише після завершення всіх процедур і коли ми зможемо забрати тіла всіх громадян України, загиблих в авіакатастрофі. Усі фахівці, необхідні для цього, працюватимуть до кінця. За необхідності направлятимуть додаткові сили».

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо переконаний, що пасажири літака були б живі й уже повернулися на батьківщину, якби не загострення конфлікту між США та Іраном. «Невинні жертви витримують основний удар. І це нагадує, чому всім треба так зосереджено працювати з деескалацією, просуватися вперед, щоб знизити напруженість і знайти шлях без подальших конфліктів та вбивств», — наголосив він.

Маємо дізнатися, хто віддав наказ

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко наголосив, що збиття літака — це відповідальність уряду Ірану. І всі причетні мають нести відповідальність. «Те, що нам не потрібно, що буде названо якогось солдата дуже низького рівня. Ми повинні докопатися, і хто віддав наказ, і хто натиснув на кнопку. Усіх цих людей має бути покарано», — наголосив він.

Головну роль у розслідуванні слід відвести українським слідчим, багато з яких мають досвід участі у справі збиття малайзійського літака рейсу MH17. Українська сторона наполягає, щоб наші фахівці повністю вивчили записи «чорних скриньок». До цього слід залучити Францію та представників компанії — виробника літака.

На сьогодні немає конкретної дати, коли Іран передасть Україні «чорні скриньки». «Іран взяв на себе зобов’язання. І ми наполягаємо на негайній передачі», — зауважує очільник МЗС.

А тим часом студенти університетів Тегерана та Ісфагана продовжують протестні акції. Вони скандують гасла проти «Басідж» (іранська напіввійськова організація, що виконує функцію народної поліції) і режиму Тегерана. Під час мітингу в ісфаганському індустріальному університеті студенти кричали: «Екзекуція та ув’язнення більше нас не лякають» та «Геть, «Басідж». За даними користувачів соцмереж, десятки протестувальників було заарештовано ще в неділю в різних містах, серед яких Тегеран, Бабол, Керманшах, Амол і Тебріз.

СБУ відкрила досудове розслідування

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування обставин катастрофи. Кримінальне провадження порушено за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту), ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Співголова парламентської фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко вважає, що українська влада зобов’язана вимагати скликання Ради Безпеки ООН.

«Очевидно, що вибачень Ірану на сьогодні недостатньо. Має бути інша міжнародна реакція. Українська влада зобов’язана вимагати проведення Радбезу ООН з відповідною директивою. І не боятися, а оприлюднити і питання можливої ролі Російської Федерації у постачанні ракет Ірану, які не обладнано системами розпізнавання цивільних літаків», — сказала вона. На її думку, слід створити спеціальну міжнародну групу, яка працювала б над об’єктивним розслідуванням, і спеціальну групу в Україні «з підготовки цього позову».

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав парламентські комітети підготувати проєкт постанови щодо трагедії з українським літаком. «Я хотів би звернутися до комітетів з питань національної безпеки і оборони та міжнародного співробітництва провести засідання, висловити свою позицію, позицію Верховної Ради України. Так само я звертаюся до наших колег підготувати постанову Верховної Ради щодо цих подій, зробити це якомога швидше», — сказав спікер.

А в депутатській групі «За майбутнє» пропонують на Годині запитань до уряду заслухати міністра закордонних справ Вадима Пристайка з інформацією про розслідування катастрофи українського «Боїнга» в Ірані. «Ми так само, як і інші представники фракцій, вимагаємо повномасштабного об’єктивного міжнародного розслідування. І хочемо почути від нашого міжнародного відомства, зовнішньополітичного, на якому етапі перебуває зараз це розслідування», — заявив співголова групи Тарас Батенко.

Сам очільник МЗС анонсував зустріч глав зовнішньополітичних відомств п’яти країн, чиї громадяни загинули на борту збитого іранськими військовими літака: «Днями я побачуся з ними в Лондоні. У нас буде зустріч п’яти міністрів закордонних справ держав, які зазнали горя».

Вадим Пристайко додав, що на цій зустрічі буде погоджено індивідуальні й колективні підходи щодо кроків, які буде зроблено для притягнення винних у збитті літака до відповідальності, а також шляхів виплати родинам жертв компенсацій.

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