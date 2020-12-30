Якщо вам пощастило жити на півдні України, то новорічну композицію чи різдвяний віночок можна прикрасити бузковими бутонами, трояндою, нагідками або квіткою аличі. Це екстравагантне поєднання із сосновою чи ялиновою гілкою та шишками — ознака нинішньої зими. Пора року начебто й не аномальна за температурними показниками, але містяни спостерігають несподіване для цього часу цвітіння рослин на дачних ділянках, чим із задоволенням діляться в соціальних мережах.

Диво-квіти

Виявляється, казка «12 місяців» про злу мачуху, яка відправила падчірку по підсніжники серед лютої зими, а та їх принесла, дедалі більше нагадує дійсність. Тепер на півдні країни природа дивує чи не щороку. Підсніжників, щоправда, ще немає, а ось бузок несподівано розцвів. Жителька мікрорайону Варварівка міста Миколаєва Ірина Заїка першою розмістила в соціальних мережах світлини бузку, що зацвів за два тижні до нового року. Вона побачила, що на одному з кущів з’явилися зелені листочки, а на сусідньому — невеличкі квітучі грона.

Ірина каже: «Може, і не всі помічають такі дива природи. Але побачити взимку бузок, який зазвичай квітне навесні, — то було справжнє диво. Сфотографували, розмістили в соціальній мережі, аби поділитися унікальним природнім фактом. Звісно, у зимового бузкового бутона не такий аромат, як навесні, але відчутний».

Ірина та Юрій Заїки давно обрали життя у приватному будинку якнайдалі від міста, із власним садом-городом. Відтоді, як оселилися тут, переконалися в перевагах життя якнайближче до природи. Друзі-містяни із задоволенням приходять до них у гості. Заїки споживають те, що самі виростили, а спокійного життя не порушують міські шум та метушня. Нині, у грудні, в них цвітуть троянди, хризантеми і навіть розмарин, який зазвичай не цвіте.

А користувачі миколаївського сегмента фейсбуку, побачивши новину про цвітіння бузку, стали ділитися власними світлинами пізнього цвітіння дерев і квітів. Ніна Войтова розмістила фото дикої аличі, яка зацвіла у грудні, й зазначила, що в неї на дачі ще квітнуть нагідки. Хтось розмістив фото самих нагідок, що цвітуть, попри пору року. Багато дописувачів хвалиться власними трояндами, які досі квітнуть.

Усе стане на місця

Провідний синоптик Миколаївського обласного центру гідрометеорології Роман Мурмило зазначає, що протягом листопада-грудня на Миколаївщині спостерігали погоду в межах норм. Інколи температура підвищувалася, інколи стабілізувалася.

«Цвітіння бузку в грудні можна охарактеризувати як локальне явище в окремих умовах. Десь більше затишку, десь менше, ближче до річки, місцевість більше прогрівається або, навпаки, доступна холодним повітряним масам. Це не можна назвати масовим явищем, але це аномалія», — зазначив спеціаліст.

Попри неординарні природні явища, зима залишиться зимою, а весна весною, запевняє Роман Мурмило. Він каже, що коливання середньорічних температур становлять до двох градусів середньодобової температури порівняно із кліматичними нормами.

«Найближчим часом спостерігатимемо коливання температури і в бік тепла, і в бік холоду. Наприклад, 25 та 26 грудня були найтеплішими днями, хоч температурного рекорду погода не побила. Так буде до кінця року: два дні тепло, два дні трохи холодніше з опадами у вигляді дощу та мокрого снігу», — каже фахівець, акцентуючи, що це прогнози саме для півдня країни.

І гідрометеорологи, і біологи спостерігають, що рослини перебувають у стані неглибокого спокою. Вегетація припинилася, масового цвітіння чи відновлення її немає.

А йдеться не про розквітлий бузок, а про майбутнє сільськогосподарських культур. Якщо вони прокидатимуться, це недобре, адже попереду два місяці зими, а якою вона буде, не відомо. Те, що на Миколаївщині немає снігу, озимі культури можуть спокійно пережити. Так зазвичай і було. Однак якщо протягом тижня триматиметься температура -6—7 градусів морозу і опадів не буде, аграріям не позаздриш. Ситуацію називають зимовою посухою. Рослини можуть прокинутися під впливом сонячного світла і не наповняться вологою із ґрунту під час вегетації.

Фахівці Гідрометцентру та екологи Миколаївщини вважають, що незабаром все стане на місця і природа сама вирішить, кому прокидатися, а кому ні.

Із життя рослин

Про особливості біоценозу півдня країни розповів еколог Олег Деркач. Він підтвердив тезу, що глобальні зміни клімату — основна причина всіх екологічних проблем. А бузок чи інші рослини не винні, що зацвіли. Так вони відреагували на зміни у природі.

Олег Деркач пояснив, що життя рослин — це комплекс фізіологічних процесів, який забезпечує їх статеве розмноження. Він потребує утворення статевих клітин, потім перенесення (запилювання), запліднення, квітіння, плодоносіння. Це складний процес вегетації.

«Як правило, рослини цвітуть раз за вегетаційний період і обирають для себе оптимальні сезон та умови для успішного запліднення й дозрівання плодів, — зазначає еколог. — Найчастіше оптимальні умови бувають навесні. Тому що тепло, багато сонця й вологи, тривалість світлового дня збільшується».

Явища, які спостерігаємо нині, називають вторинним цвітінням. Немає значення, коли воно відбувається, — наприкінці літа, восени чи взимку.

«Спостерігаємо, що вторинне цвітіння взимку буває дедалі частіше. Це відоме явище в рослинному світі. Воно може мати кілька причин, — розповідає Олег Деркач. — Удруге за період вегетації цвітуть старі рослини. У них почався процес старіння, збиваються цикли, і вони неадекватно реагують на певні кліматичні умови. Удруге можуть зацвісти пошкоджені рослини. Наприклад, у степу таке трапляється після того, як випалюють рослинні залишки. Інколи обрізування дерев спричиняє повторне цвітіння, інколи посуха. Наприклад, улітку була посуха, а восени пішли дощі, й рослини знову зацвіли».

У нашому разі, на думку еколога, повторне цвітіння бузку спричинено температурою. Ідеться про те, що заморозки й різке похолодання ініціює процеси яровизації. Усі бруньки перестають рости, акумулюють органічні речовини, тож утворюються певні захисні покриви. Вони достатньо пристосовані до різкого похолодання в той період, до якого рослини звикли. Але після заморозків і похолодання настання теплих днів стимулює цвітіння. Починаються ростові процеси, стимулюються гормони, що провокує цвітіння після періоду яровизації.

Триває теплий грудень. Погода нагадує рослинам весну, і вони зацвітають. Біди в цьому немає, адже повторне цвітіння не масове. Так, це аномалія, бо виходить за межі звичайного розвитку рослин. Можливо, саме цей бузок і не розцвіте навесні. Проте цвістимуть інші рослини та порадують усіх ароматом.